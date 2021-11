Das große Adventskonzert in Dresden fällt Corona zum Opfer

Dresden

Das große Adventskonzert des Dresdner Kreuzchores und der Kapellknaben wird auch 2021 nicht stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Freitagmorgen mit. „Wir können eine Großveranstaltung mit bis zu 15 000 Besucherinnen und Besuchern nicht durchführen“, erklärte Babett Salomon, Sprecherin der Veranstalter. Das Konzert war im Rudolf-Harbig-Stadion geplant und musste bereits 2020 abgesagt werden.

Es wäre ein Fehler, die Situation zu ignorieren

„Es sollte ein Familienfest werden. Unter dem Motto #endlichwiedergemeinsam wollten wir Weihnachtslieder singen, feiern und einfach zusammen sein“, heißt es in einer Mitteilung. Aber die Verantwortung für die Besucher, das Team und alle Künstler würden dies in der aktuellen Situation nicht zulassen. „Schweren Herzens müssen wir daher auch 2021 das große Adventskonzert absagen. Die Lage ist ernst, die Infektionszahlen steigen.“ Es werde inzwischen dazu aufgerufen, Kontakte zu beschränken und vor allem große Menschenansammlungen zu meiden. „Noch immer beherrschen die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen unser Leben und es wäre ein großer Fehler, dies zu ignorieren“, so die Veranstalter. „Wir, das gesamte Team von das große Adventskonzert und unsere Partner sehen uns als Teil der Gesellschaft.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Veranstaltern sei klar, was „Das große Adventskonzert“ für viele Menschen nach fast zwei Jahren Abstinenz bedeutet hätte. „Auch wir haben aufgrund der aktuellen Situation sehr viel mehr Herzblut in die Planung dieser Veranstaltung gesteckt und sind unendlich traurig, dass wir unsere Ideen nicht mit dem Publikum teilen und die großartigen Künstlerinnen und Künstler nicht auftreten können. Nach ausführlichen Gesprächen mit unseren Partnerinnen und Partnern, insbesondere aus der Medizin, können wir zu keinem anderen Entschluss kommen.“ Zudem sei ein Mindestmaß an Planungssicherheit unter den aktuellen Bedingungen nicht gegeben.

Verantwortung für die Gesundheit

„Einmal mehr steht unsere Verantwortung für die Gesundheit und den Zusammenhalt in der Gesellschaft im Vordergrund. Wir sehen, dass die Situation das Land fast zerreißt und ringen seit Monaten um unseren Weg, der nachvollziehbar aber vor allem für alle sicher sein sollte. Unser Weg führt nun unausweichlich zur Absage des diesjährigen Adventskonzertes. Wir bedauern dies sehr und hoffen auf das Verständnis derjenigen, die zusammen mit uns feiern wollten“, so die Veranstalter wörtlich.

Ticketpreis wird zurückerstattet

Die Kunden sollen den Ticketpreis vollumfänglich zurückerhalten – ausgenommen Versandkosten – und keine Gutscheine ausgestellt werden, kündigten die Veranstalter an. Es gebe zwei Optionen der Ticketstornierung, die sich jeweils aufgrund der Art des Kaufes ergeben würden. Wer Tickets an einer Vorverkaufsstelle gekauft hat, könne diese auch nur genau an dieser Stelle stornieren. In diesem Fall müssten die Kunden selbst aktiv werden und sich an die jeweilige Stelle wenden. Tickets, die über Etix online oder telefonisch erworben wurden, würden automatisch rückabgewickelt. Diese Kunden würden ihr Geld unkompliziert zurückerhalten und müssten nichts tun. „Wir bitten hier allerdings um ein wenig Geduld, denn die Rückerstattung kann bis zu zehn Werktage beanspruchen“, so die Veranstalter. Der Stornierungszeitraum für die Rückabwicklung an den Vorverkaufsstellen beginne am Freitag, den 19. November.

Von Thomas Baumann-Hartwig