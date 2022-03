Das gilt jetzt in Dresden bei einem positiven Test

Dresden

Corona hat Dresden fest im Griff. Infizierte Personen müssen in Quarantäne, was in vielen Bereichen wie dem Gesundheitswesen zur Problemen führt. Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Dresden verlängert jetzt trotzdem die städtische Allgemeinverfügung „über die Absonderung von engen Kontaktpersonen, von Verdachtspersonen und von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen“ bis zum 10. April. Damit folgt Dresden einem Landeserlass, den der Freistaat Sachsen gegenüber den Gesundheitsämtern veröffentlicht hat.

Wer gilt wie lange als immun?

Das ist neu: Kontaktpersonen mit zwei Ereignissen – zweifach geimpft oder einfach geimpft und genesen oder genesen – sind für 90 Tage und Personen mit drei Ereignissen (dreifach geimpft, zweifach geimpft und genesen) unbegrenzt von der Quarantäne ausgenommen. Diese Definitionen stützen sich auf aktuelle wissenschaftlichen Empfehlungen, so das Gesundheitsamt.

Wie sind die Regeln für geimpfte Kinder?

Bei den unbegrenzten Ausnahmen für die Quarantäne wurden jetzt auch die zweifach geimpften Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren aufgenommen. Für diese Altersgruppe besteht keine Empfehlung zur „Boosterimpfung“. Die Ergänzung erfolgte nach mündlicher Rücksprache mit dem Vorsitzenden der Sächsischen Impfkommission, so das Gesundheitsamt.

Gibt es noch Quarantänebescheide?

Auf eine individuelle Information oder einen Bescheid an die von Quarantäne betroffenen Bürger verzichtet das Gesundheitsamt. Es wird keine schriftliche Anordnung zur Absonderung mehr erfolgen. Für den Nachweis der Absonderung gegenüber der Landesdirektion oder dem Arbeitgeber oder der Schule reicht ein positiver PCR-Test. Positiv getestete Personen müssen die Angehörigen ihres Hausstands und ihre Kontaktpersonen selbst informieren.

Wann endet die Quarantäne?

Das Gesundheitsamt veröffentlich zur besseren Orientierung für die Bürger einen sogenannten Quarantänerechner auf der Internetseite www.dresden.de/corona. Neu ist auch: Positive Testergebnisse, die beim „Freitesten“ festgestellt werden, müssen nicht mehr an das Gesundheitsamt gemeldet werden.

Was gilt für die kritische Infrastruktur?

Lockerungen von den Quarantäneregeln gibt es in Ausnahmefällen für Beschäftigte der kristischen Infrastruktur. Dazu heißt es in der Allgemeinverfügung: „Ist die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in einem Unternehmen der kritischen Infrastruktur oder des Dienstbetriebs einer Behörde trotz Ausschöpfung aller organisatorischen Möglichkeiten, wie der Umsetzung von Personal aus anderen Bereichen, durch die Absonderung gefährdet, so gilt Folgendes: Es kann im dringenden Einzelfall bei asymptomatischen positiv getesteten Personen und engen Kontaktpersonen die Ausübung der beruflichen Tätigkeit außerhalb des Absonderungsortes unter Tragen einer FFP2-Maske und der Einhaltung der Hygienemaßnahmen zum Schutz anderer Mitarbeiter ermöglicht werden. Das zuständige Gesundheitsamt ist über die Einsatzdauer der abgesonderten Person unverzüglich zu informieren.“

Welche Faustregel gilt für die Quarantäne?

Grundlegend greift weiterhin eine Absonderungspflicht von zehn Tagen, die am siebten Tag der Quarantäne mit einem professionellen Schnelltest oder einem PCR-Test in einem Testzentrum beendet werden kann. Beim Quellfall muss – soweit gegeben – zudem seit 48 Stunden Symptomfreiheit bestehen. Für Kinder im Status einer Kontaktperson, die in Einrichtungen seriell getestet werden, gelten die abweichenden Regelungen fort.

www.dresden.de/corona

Von Thomas Baumann-Hartwig