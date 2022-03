Das fängt ja gut an: Mehrkosten auf dem Ferdinandplatz in Dresden

Dresden

Neue Nahrung für die Kritiker des neuen Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz: Der Bau hat noch gar nicht richtig begonnen, da sind schon die ersten Mehrkosten aufgelaufen. 1,83 Millionen Euro mehr als im Haushalt geplant schlagen zu Buche, räumte die Stadtverwaltung am Mittwoch ein.

12,5 Millionen Euro Gesamtkosten

Auf dem Ferdinandplatz baut die Kommunale Immobilen Dresden GmbH & Co. KG (KiD) das neue Technische Rathaus der Landeshauptstadt. Für den Ankauf einer in Privatbesitz befindlichen Fläche aus dem Ferdinandplatz, das Vergabeverfahren, die Planungskosten der Tiefbauleistungen, die Erschließung eines Brunnens und eines Brunnenbaus sowie die gesamten Tiefbauarbeiten werden Kosten von rund 12,5 Millionen Euro entstehen, so die Stadtverwaltung – fast zwei Millionen Euro mehr als geplant.

Marcus Felchner, Leiter des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung, erklärte: „Bis Januar 2022 gab es laufende Anpassungen der Planungen, die sich auf die Kosten ausgewirkt haben.“ Weitere Zusatzkosten habe es beim Stellen der Kräne gegeben. „Im Verlauf der Tiefbauarbeiten stießen wir auf Bauwerke im Boden, die beseitigt werden mussten. Trotz Baugrunduntersuchungen wurden diese vorher nicht entdeckt.“ Zudem musste mit Schadstoffen belastetes Erdreich als Sondermüll entsorgt werden, so Felchner.

Finanzausschuss soll Mittel bereitstellen

Dem Ausschuss für Finanzen des Stadtrats liege jetzt eine Vorlage über eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 1,83 Millionen Euro zur Fertigstellung der Tiefbauarbeiten vor. Die Finanzierung der Mehrkosten soll aus dem Haushalt des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung erfolgen.

Von Thomas Baumann-Hartwig