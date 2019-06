Dresden

„Da gucken wir doch jetzt mal, wo’s richtig plauzt!“ Was da ein Vater seinem Kinde versprach, als beide am Freitagabend den Uni-Campus betraten, trieb offensichtlich viele Dresdner und ihre Gäste an: Unter dem Motto „Wissenschaft statt Kissenschlacht“ folgten Tausende Neugierige bei hochsommerlichen Temperaturen dem Ruf der Wissenschaftsnacht. Sie flanierten ab etwa 18 Uhr von Institut zu Institut, laserten um die Wette, bastelten Modellflugzeuge, süffelten Phosphorbier aus der Uni-Brauerei, testeten mit Fraunhofer-Ingenieuren die Mobile der Zukunft, unternahmen Forschungsreisen mit den Zebrafischen der Planck-Genetiker und dergleichen mehr.

„Die Wissenschaftsnacht ist das coolste Event der Stadt“, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) begeistert, nachdem ihm Professor Frank Fitzek im „Ceti“-Exzellenzcontainer erklärt hatte, welche produktiven Symbiosen Mensch und Maschine bald eingehen, wie Roboter beispielsweise die Fertigkeiten begnadeter Handwerker für kommende Generationen immer wieder erlernbar aufbewahren können.

Jede dritte Veranstaltung speziell für Kinder gestrickt

„Diese Nacht zeigt sehr gut, wie breit und stark die Dresdner Forschungslandschaft ist“, betonte Hilbert. „Toll ist auch, dass die Wissenschaftler immer wieder so ein familienfreundliches Programm organisieren.“ Immerhin jede dritte Veranstaltung unter all den Experimenten, Mitmach-Angeboten, Vorträgen und Demonstrationen war speziell für Kinder gestrickt.

Aber auch unter Erwachsenen gilt die Wissenschaftsnacht als das Wissens-Update des Jahres schlechthin. Wer etwa dachte, nur Techniker setzen raffinierte Hightech-Geräte ein, wurde von den Geisteswissenschaftlern im Hörsaalzentrum eines Besseren belehrt. Faszinierend war da zum Beispiel ein Computer, der die Emotionen der Zaungäste lesen konnte: traurig, wütend, fröhlich, baff… „Diese Technik benutzen wir zum Beispiel, um die Wirkung von Werbesports zu messen“, erklärte einer der Forscher.

„Leg dich nicht mit dem Kühlschrank an“

Gleich nebenan bewiesen die Robotroner, dass sich moderne Kühlschränke im „Internet der Dinge“ nicht so leicht von nächtlichen Naschkatzen beschummeln lassen: Ausgerüstet mit sogenannten „Robogate“-Sensorsystemen und spezieller Bildanalyse-Software erkennen diese Haushaltsgeräte ganz genau, wer sich abends noch ein Schokoküsschen oder eine andere Kalorienbombe gönnt. „Unsere Systeme setzen namhafte Automobil-Unternehmen und Heizsystem-Herstellern für die Qualitätskontrolle ein, um die Ausschussrate zu senken“, berichtete ein Robotroner.

Ein paar Schritte weiter erläuterten die Dresdner Leibniz-Ökologen den Besuchern, wie sie durch die Analyse enormer Massen von Geodaten herausbekommen, warum unsereins nachts schlecht schläft.

Analytikbunker mit der Temperatur eines Frühwintertages

Ein im Sommer besonders beliebter Arbeitsplatz führte die Neugierigen hinab in die unterirdische Uni: Unter dem Barkhausen-Bau haben Physiker und Elektroniker ein Nanoanalytik-Zentrum eingegraben. „Die Anlagen dort sind in ihrer Zeitauflösung weit und breit einzigartig“, berichtete Mobilfunk-Guru Prof. Gerhard Fettweis sichtlich stolz. Die Mikroskope sind allerdings so empfindlich, dass sie erschütterungsfrei unter der Erde montiert werden mussten. Zudem wird der ganze Analytikbunker gleichbleibend auf die Temperatur eines Frühwintertages heruntergekühlt – für viele Besucher eine angenehme Abwechslung zur brütenden Hitze draußen.

Und, ach ja, wo blieben Vater und Sohn hängen, die doch nach dem großen Plauz suchten? Beim ewigen Klassiker, der Uni-Feuerwehr: Es geht doch nichts über den Moment, wenn das Wasser aus dem C-Rohr gegen die Papp-Fassade knallt…

Von Heiko Weckbrodt