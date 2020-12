Das böse Erwachen kommt später – Kommentar zu Dresdens Haushalt 2021/22

Dresden

Das besinnliche Weihnachtsfest ist gerettet. Fünf Fraktionen im Stadtrat haben sich auf den Weg gemacht und einen Haushalt beschlossen. Dresden hat einen Plan für die Jahre 2021 und 2022, lautet die Botschaft. Wirklich?

Dieser Haushalt ist kein Plan, sondern ein Spiel auf Zeit. Das böse Erwachen kommt, aber erst später. Um ihre politischen Wünsche zu finanzieren, haben die Fraktionen ganz tief in die Trickkiste gegriffen: Sie haben der Verwaltung den Auftrag erteilt, 46 Millionen Euro Investitionen und 25 Millionen Euro konsumtive Ausgaben zu streichen.

Wie soll das gehen?

Auf die Vorschläge aus dem Rathaus darf man schon jetzt gespannt sein. Die Empörung wird groß sein, wenn marode Schulgebäude und Kindertagesstätten nicht saniert werden können. Oder der Eigenbetrieb Kindertagesstätten ankündigt, Personal zu entlassen.

Es trifft den Bildungssektor

Genau das könnte die Folge des pauschalen Sparauftrags sein: Die meisten Investitionen fließen in Dresden in Schulen und Kitas. Wenn Investitionen gekürzt werden, wird es den Bildungsbereich zwingend hart erwischen. Bei den konsumtiven Aufgaben hat die Haushaltskoalition ausdrücklich den Eigenbetrieb Kindertagesstätten genannt. Das wird dann mal eine unlösbare Aufgabe: Stabile Elternbeiträge, also stabile Einnahmen, bessere Arbeitsverträge für das Personal und weniger Ausgaben – wie soll das bitte gehen?

Kater im Januar

Das böse Erwachen wird kommen. Der Preis für die Harmonie vor Weihnachten ist ein Kater im Januar. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und seine sieben Fachbürgermeister werden sich um jeden Cent erbittert streiten. Und ein Sparpaket auf den Tisch legen, das die eine oder andere Grausamkeit bereithalten wird.

Politische Empörung über die Vorschläge verbietet sich dann von selbst. Die Verwaltung kann ja gar nicht anders, als den politischen Auftrag der Stadtratsfraktionen zu erfüllen.

