Dresden

Feuerrot lässt die Sonne den Himmel über Dresdens Dächern erstrahlen, kurz bevor sie selbst am Firmament versinkt. Die kalte und dunkle Jahreszeit hat eben auch ihre spektakulären Seiten.

Ganz so viel Drama wie diese Aufnahme bringt das Wetter in Dresden in den nächsten Tagen allerdings nicht mit sich. Die Temperaturen klettern tagsüber laut Vorhersage mit Ach und Krach in den zweistelligen Bereich, nachts soll es in der Landeshauptstadt frostfrei bleiben.

Von DNN