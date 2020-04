Dresden

Zwei bislang vom Städtischen Klinikum Dresden betreute Covid-19-Patienten aus Frankreich machen nun in der Bavaria Klinik Kreischa ihre Rehabilitation. Der erste Franzose war bereits in der vergangenen Woche zur Nachbehandlung entlassen worden, der zweite folgte am Montag.

„Il va bien“ (französisch für: „Ihm geht’s gut“), schrieb das Klinikum am Dienstag. Der Patient aus Mulhouse sei vor gut drei Wochen in einem lebensbedrohlichen Zustand nach Dresden geflogen worden und auf die Intensivstation am Standort Neustadt/Trachau gekommen.

Mit seiner Familie habe er bisher zumindest per Bildtelefonie Kontakt halten können. „Wir sind alle sehr glücklich über den positiven Ausgang und wünschen ihm weiterhin alles Gute. Bonne chance!“, hieß es.

Von dpa/sn