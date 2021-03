Das Uniklinikum Dresden ist dank eines innovativen Geburtstisches Vorreiter in der Frühchen-Versorgung

Dresden

Am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus wurde erstmals ein frühgeborenes Kind auf dem neuen Geburtstisch „Concord Birth Trolley“ (con – „mit“, cord – „Nabelschnur“) versorgt. Dieser ermöglicht es den Medizinern, einem zu früh geborenen Kind die notwendige medizinische Unterstützung zu geben, obwohl es noch durch die Nabelschnur mit der Mutter verbunden ist.

Minimierung von Komplikationen

Die Nabelschnur verbindet das Baby mit der Mutter und versorgt es unter anderem mit Sauerstoff. Nach der Geburt ist das Neugeborene auf sich selbst angewiesen und muss selbstständig atmen. Bei einer normalen Geburt wird die Nabelschnur meistens erst durchtrennt, wenn das Neugeborene die ersten Atemzüge gemacht hat – bei Frühgeborenen ist es jedoch schwieriger, diese Abläufe einzuhalten.

Bedingt durch die Unreife benötigen Frühchen nach der Geburt sehr häufig Unterstützung. Denn ausreichende Atmungsaktivitäten stellen sich oft erst nach einigen Minuten ein. Da die betroffenen Kinder oft per Kaiserschnitt zur Welt kommen und gleich abgenabelt werden, findet während dieser ersten Lebensminuten auch keine Versorgung über die Nabelschnur mehr statt. Damit einher geht bei zu früh geborenen Kindern die Gefahr einer langfristigen Schädigung. Das Frühgeborene erst dann abzunabeln, wenn es eine ausreichende Eigenatmung aufweist, und in der Nähe der Mutter zu versorgen, war den Medizinern zufolge in der Praxis bisher jedoch schwierig. Durch die verbesserte Erstversorgung im Kreißsaal mit Hilfe des Geburtstisches haben die Ärzte nun aber die Hoffnung, dass sich Komplikationen künftig minimieren beziehungsweise ganz vermeiden lassen.

Zwillinge Maira und Avik erfolgreich versorgt

Das kleine Mädchen Maira wurde am 19. März als erstes Kind auf dem innovativen Geburtstisch versorgt. Das Baby wurde in der 34. Schwangerschaftswoche mit einem Gewicht von 1975 Gramm geboren. Zuvor hatte Mama Soni Singh bei der Zwillingsgeburt per Kaiserschnitt zunächst einen Jungen zur Welt gebracht. Mairas Bruder Avik wog 2040 Gramm und wurde im Nebenraum des Kreißsaals behandelt. Maira haben die Ärzte dagegen auf dem Geburtstisch direkt bei der Mutter stabilisiert. Der Kaiserschnitt in der 34. Schwangerschaftswoche war notwendig, da die Kinder im Bauch der Mutter nicht mehr gut genug versorgt wurden. Deutschlandweit war dies der erste Einsatz eines solchen Tisches überhaupt – der Gebrauch wurde zuvor lediglich in den Niederlanden sowie in Österreich erprobt. „Unser Zentrum für fetoneonatale Gesundheit ist damit Vorreiter bei der Versorgung von extrem unreifen Frühgeborenen“, sagt Direktor Professor Mario Rüdiger. „Wir sind sehr stolz, als erstes Zentrum in Deutschland eine Methode einzuführen, die auch Frühgeborenen einen sanften Start in das Leben ermöglicht.“

Bild 1: Prof. Mario Rüdiger (r.) und OA Dr. Cahit Birdir zeigen den Geburtstisch „Concord Birth Trolley“, der bei der Geburt von Frühgeborenen am Uniklinikum nun zum Einsatz kommt.

Mütter erleben die ersten Lebensminuten

Auch für die Mütter sei die neue Methode von großem Vorteil. Während sie in der Vergangenheit ihr frühgeborenes Kind während der ersten Lebensminuten nicht sehen konnten, sind sie jetzt dabei und erleben, wenn es die ersten Atemzüge macht. „Davon profitieren auch Mütter, deren Kinder zum errechneten Geburtstermin per Kaiserschnitt zur Welt kommen“, sagt Doktor Cahit Birdir, Leiter der Pränatalmedizin und Geburtshilfe an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Denn die sogenannte Kaisergeburt könne jetzt auch für Mütter von Frühgeborenen angeboten werden. Damit erfüllt sich in den Augen der Mediziner ein weiterer Schritt hin zu der Vision, auch die Geburten von Frühgeborenen so zu gestalten, dass der Kontakt zwischen Eltern und Kind von Anfang an gestärkt wird. Die Ärzte wissen aus langjähriger Erfahrung, wie wichtig dieser Kontakt gerade bei Frühgeborenen ist. Sobald das Baby ausreichend versorgt und der Kaiserschnitt der Mutter beendet ist, kommen beide wieder zusammen, um dann gemeinsam mit dem Vater die Nähe in der neuen Familie zu spüren.

Zehn Prozent aller Kinder kommen zu früh

„Diese neue Methode ist ein Meilenstein in der perinatalen Medizin. Die innovative Infrastruktur ermöglicht mit dem interdisziplinären Team auch den unreifen Frühgeborenen einen optimalen Start ins Leben“, sagt Prof. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums. Rund zehn Prozent aller Kinder in Deutschland kommen zu früh, also vor der 37. Schwangerschaftswoche, auf die Welt. Ein Prozent der Schwangerschaften endet sogar bereits vor der 32. Woche – Mediziner sprechen dann von extrem zu früh Geborenen. Sie wiegen unter 1500 Gramm und benötigen eine besondere medizinische Versorgung. Am Uniklinikum kamen im vergangenen Jahr bei 2626 Geburten insgesamt 409 Frühgeborene zur Welt.

Von Annafried Schmidt