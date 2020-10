Das Studi-ABC für Dresden: Von Auslandssemestern bis hin zu Zombies

Dresden

Altgediente Studenten erkennen die Neulinge schon am fragenden Blick. Kein Wunder: Vorlesungen, Hörsäle, der große Campus mit seinem Labyrinth an Gebäuden – das alles kennt der normalerweise relativ frisch von der Schule kommende Erstsemester-Student nicht. Hier einige Hinweise zur Orientierung:

A wie Auslandssemester:

Auch in Zeiten von Corona können Studierende der TU Dresden Auslandsluft schnuppern. Beim sogenannten virtuellen Auslandssemester bekommen sie einen vollwertigen Nachweis für die Zeit außerhalb Deutschlands, wenn sie über die E-Learning-Angebote ihrer Gastuniversität studieren. Eine weitere Option ist das kombinierte Auslandssemester, bei dem Studierende ihren Aufenthalt virtuell starten und anschließend ins Gastland reisen können, sobald die Bedingungen gegeben sind.

B wie Bibliothek:

Gehen wir heute slubben? Was zunächst nach Babysprache klingt, ist ganz normaler TU-Dresden-Slang. Denn „slubben“ kommt von „SLUB“, der Kurzform für „Staats-, Landes- und Universitätsbibliothek“. Sie ist Bücher-Arsenal, Denkfabrik und Lernareal in einem. Auch hier ist dieses Jahr alles ein wenig anders. Wer in der Zentralbibliothek „slubben“ gehen will, muss vorab online einen Termin buchen. Außerdem sollten Bibo-Besucher ihre Schutzmaske tragen, wenn Sie ihren Platz verlassen.

C wie Copyshop:

Neben Mensa und Bibliothek gehört der Copyshop wahrscheinlich zu den wichtigsten Adressen für Studenten. Dabei ist es ähnlich wie beim Essengehen: Irgendwann hat jeder seinen Lieblingsladen. Wer Bücherkapitel ausdrucken oder seine Seminararbeit binden lassen will, hat in jedem Fall eine große Auswahl von Copyshops in Uninähe, angefangen bei „EMF Bürotechnik am Zelleschen Weg bis zu Fontanum an der Mommsenstraße, einen Steinwurf von der Alten Mensa entfernt.

D wie Dresden Memes:

Lust auf eine Stadtführung der besonderen Art? Auf der Instagram-Profil „ Dresden Memes“ können sich Neuankömmlinge über die Eigenheiten und kleinen Peinlichkeiten der Landeshauptstadt informieren. Lachflash inklusive. Wer im Laufe des Studiums weiteren Kuriositäten über den Weg läuft, kann diese gleich in Form eines neuen Memes verwerten.

E wie Ersti-Woche:

Zum Start ins Unileben finden ab 13. Oktober die sogenannten Erstsemester-Einführungsveranstaltungen (kurz ESE) statt. Sie sollen den TU-Neulingen einen Überblick über die wichtigsten Themen, Ablauf und Organisation ihres Studiums geben. Da auch hier Corona mit rein spielt, sollten sich Erstis vorab auf den Seiten ihres Studiengangs über die jeweiligen Veranstaltungen informieren.

F wie Fitness:

Wer stundenlang Buchkapitel wälzt oder Seminararbeit schreibt, braucht Bewegung zwischendurch. Das Dresdner Hochschul-Sportzentrum hat auch in diesem Semester ein breites Angebot von Sportarten parat, von Bauch Beine Po bis Kampfsport. Coronabedingt ist zu erwarten, dass die meisten Kurse online stattfinden werden. Die Anmeldung startet am 20. Oktober um 17 Uhr.

G wie Gefühlschaos:

Stress, Angst, Druck – das Studium, und vor allem die Prüfungszeit können einem durchaus zusetzen. Manchmal ploppen auch Zweifel daran auf, ob der eingeschlagene Weg überhaupt der richtige ist. Wer jemanden zum Reden sucht, kann sich bei der psychosozialen Beratungsstelle der TU melden.

H wie Homeoffice:

Coronabedingt wird es auch im Wintersemester meist aufs Homeoffice hinauslaufen. Damit das Studieren in den eigenen vier Wänden in Lernerfolgen und nicht im Serienmarathon mündet, hat die TU Dresden zehn Tipps parat, wie die Selbstorganisation im Homeoffice funktionieren kann, angefangen beim aufgeräumten Schreibtisch bis zum Setzen von Tageszielen.

I wie Immatrikulation:

Imma was? Ohne die Immatrikulation, die offizielle Einschreibung ins Studium läuft gar nichts. Die hierfür nötigen Unterlagen müssen in der Regel bis zum 13. Oktober im Immatrikulationsamt vorliegen. Doch wie immer gilt: Lieber früher Wurm statt letzter Drücker. Zur Belohnung gibt’s den Studentenausweis, quasi die Eintrittskarte ins Studentenleben.

J wie Job:

Wenn man immer knapp bei Kasse ist, macht das Studentenleben keinen Spaß. Wer sich lieber etwas dazu verdienen will, kann sich bei der Studentischen Arbeitsvermittlung (kurz STAV) nach dem passenden Nebenjob umsehen. Vom Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt über die Software-Entwicklung bis zum Online-Marketing ist alles dabei.

K wie Kneipentest:

Die Studienzeit wäre nicht die Studienzeit ohne ausgedehnte Barabende mit den Kommilitonen. Wer sich noch nicht auskennt, sollte seine Kneipentour im Szeneviertel Neustadt starten, am besten an der Kreuzung Görlitzer Straße/Louisenstraße. Von hier aus gesehen gibt es in allen vier Richtungen alte und neue Schuppen, Raucher- und rauchfreie Bars, Ecken zum Tanzen und Tresen zum Sitzen.

L wie Liebe:

Der Studienstart bringt nicht nur neuen Lernstoff mit sich, sondern vor allem neue Leute. Für Suchende kann sich der Campus im Idealfall als Singlebörse entpuppen. Also: Beim Slubben den Blick mal durch den Lesesaal schweifen lassen und beim Mensen auch mal zwei Tische weiter schauen. Wer weiß, in welches Gesicht man blickt.

M wie Mensen:

Der Magen knurrt und die Brotdose blieb mal wieder zu Hause liegen? Ein Glück gibt’s auf dem Campus zahlreiche Mensen und Cafeterien. Die größte Auswahl bietet die Alte Mensa an der Mommsenstraße, wo am Tag bis zu 5500 Menüs auf den Teller kommen. Was es dort und an den anderen Orten zu futtern gibt, können Hungrige auf der Seite des Studentenwerks lesen.

N wie Nebenan:

Ihr braucht eine Bohrmaschine, um das neue Regal an die Wand zu bringen? Ihr seid Yogi und sucht andere, mit denen ihr gemeinsam den Sonnengruß machen könnt? Auf dem Nachbarschaftsportal Nebenan.de findet sich für fast jedes Anliegen die passende Lösung – neuer Bekanntschaften inklusive.

O wie Orientierung:

Es gibt Menschen, die haben einen guten Orientierungssinn und es gibt Menschen, die verlaufen sich selbst im kleinsten Supermarkt. Damit die Uni nicht zum Labyrinth wird, können sich TU-Neulinge mit dem Campusnavigator einen Überblick verschaffen. Hier finden sich alle Fakultäten, Institute und Lehrräume der TU.

P wie Praktikum:

Viele Studiengänge beinhalten ein Pflichtpraktikum. Damit es nicht zur Torschlusspanik kommt, ist es ratsam, sich nicht erst im letzten Semester Gedanken zu machen. In welchem Bereich? In Dresden, einer anderen Stadt oder vielleicht sogar im Ausland? Bei welchem Unternehmen? Fragen wie diese können bei der Suche nach der erste Berufserfahrung helfen.

Q wie Quasseln:

Egal ob Italienisch oder Französisch – wer Lust hat, seine Sprachkenntnisse zu erweitern, sollte sich beim Lehrzentrum Sprachen und Kulturräume umschauen. Da die Kurse im Wintersemester höchstwahrscheinlich nur online stattfinden, muss man fürs Vokabellernen nicht einmal den Schlafanzug verlassen. Benissimo beziehungsweise très bien!

R wie Radfahren:

Der Kopf raucht? Wer eine Pause vom Büffeln braucht oder Ideen für eine anstehende Seminararbeit sucht, sollte eine Runde am Elbradweg fahren. Während die frische Luft dem Hirn gut tut, sorgt das Wasser nebenan für den passenden Zen-Modus. Tipp: Beim Weinberg am Schloss Albrechtsberg die Treppen hochlaufen und die Aussicht genießen!

S wie Semesterticket:

Zum Wochenende nach Leipzig? In den Ferien nach Görlitz? Dank des Semestertickets können Studierende kostenlos durch ganz Sachsen reisen, zumindest mit den Regionalzügen. Außerdem gilt der Studentenausweis als Fahrkarte in allen Nahverkehrsmitteln im gesamten Verkehrsverbund Oberelbe und für die erste Stunde Fahrt mit den Fahrradverleihsystemen Mobibike in Dresden und nextbike in Leipzig.

T wie Terminstress:

Wenn man alleine im Homeoffice anstatt mit drei Kommilitonen im Hörsaal sitzt, kann die nächste Veranstaltung schnell in Vergessenheit geraten. Wer also den Überblick behalten und Terminstress vermeiden will, sollte sich von Semesterbeginn an mit einem Kalender wappnen. Außerdem: Ist die To-do-Liste aufgeschrieben, fühlt sie sich auch schon ein wenig erledigt an.

U wie unternehmungslustig

Lust auf ein Seminar in Baustatik? Oder einen Kolloquium zum Thema 3D-Druck? Oder doch lieber eine Kunstausstellung? Neben Vorlesungen organisiert die TU Dresden zahlreiche spannende Veranstaltungen. So bekommt das Studentenhirn neben dem obligatorischen Stoff auch neuen Input.

V wie verloren:

Das trifft die Gefühlslage vieler Erstis zum Beginn des Semesters ganz gut. Neue Stadt, neue Leute, neuer Alltag – mehr Veränderung geht nicht. Aber keine Bange, nach ein paar Wochen fühlt sich das Studentenleben schon ein kleines bisschen gewohnter an. Und spätestens nach einem Jahr fühlt sich die Stadt an wie das neue Zuhause.

W wie Wiederholung:

Welche Fristen und Termine muss ich einhalten? Was passiert, wenn ich die Prüfung nicht bestehe? Und was ist ein Freiversuch? Damit die Noten am Ende so aussehen wie gewünscht, lohnt sich ein Blick in die Prüfungsordnung des eigenen Studiengangs. Vorab: Klappt es beim dritten Versuch nicht mit der Prüfung, sieht es schlecht aus.

X wie Exmatrikulation:

Ist das Gegenteil von Immatrikulation. Heißt: Schluss mit dem Studium. Das kann auf freiwillige Weise geschehen, wenn Medizin einfach doch nichts für einen ist, oder auf unfreiwillige Weise, wenn der Drittversuch daneben ging oder die Studiengebühren nicht rechtzeitig auf dem Konto der Uni landeten.

Y wie Yolo:

„Yolo“, die Kurzform für „You only live once“ sagt zwar kaum noch jemand, aber der Spruch trifft wohl keine Zeit im Leben besser als die Studienzeit. Davor zwang die Schule zum täglichen Auftauchen, danach wartet das Jobleben mit geregelten Arbeitszeiten. Wer studiert, sollte also nicht nur pauken, sondern auch das junge Leben genießen.

Z wie Zombies

So fühlen sich die meisten Studenten, sobald die letzte Prüfung vor den Ferien geschrieben ist. Nach Wochen des Dauerpaukens ist das Semester auf einmal vorbei und es gibt nichts mehr zu tun. Ein kurzer Moment der Überforderung mit der Unterforderung ist normal. Danach heißt es: Feiern, dass das erste Kapitel des Studiums geschafft ist!

Von Laura Catoni