Das Studi-ABC: Das müssen Erstis in Dresden wissen

Dresden

Etwas mehr als 8000 Erstsemester beginnen in diesen Tagen ihr Studium in Dresden. Knapp die Hälfte von ihnen kommt nicht aus Sachsen und ist ganz neu in der Stadt. Was muss man also wissen, wenn man in Dresden studiert? Wir haben ein kleines ABC zusammengestellt:

A wie Auslandssemester: Das Dolce Vita in Rom genießen, in Washington das Englisch aufpolieren oder in Peking einen echten Culture Clash hautnah mitmachen – die Zeit für ein halbes Jahr im Ausland ist nie besser als in der Studienzeit. Am besten klappt das mit Erasmus, dem von der Europäischen Union geförderten Auslandsprogramm. Hilfestellung bei der Wahl des richtigen Landes und bei der Organisation und Finanzierung gibt die Auslandsberatung der TU-Dresden. Die Uni hat auch eine gute Zahl von Partnerunis, unter anderem in den USA, Kanada, Japan, Brasilien, Südkorea und Israel.

B wie Bücher: Ob nun Geisteswissenschaften oder was Technisches, im Studium braucht man eine Menge Bücher. Diese sollte man bloß nicht alle kaufen, sonst ist der magere Studentengeldbeutel schnell leer. Ratsam ist es deshalb, sich einfach mal in der Unibibliothek umzusehen. In den Häusern der Sächsischen Landesbibliothek (kurz: SLUB) findet man nahezu alle Bücher, die man so braucht. Insidertipp: Nicht die Bücherstapel ausleihen, sondern nur die Seiten kopieren, die ihr wirklich braucht. Psst: die „Bib“ ist auch ein toller Ort, um die Hausarbeit zu schreiben oder für die Prüfung zu lernen (siehe unter P). Hier gibt’s keinen Kühlschrank, keinen Fernseher und Telefonieren ist verboten.

C wie Campuspartys: Als Ersti unbedingt Pflicht, denn wo will man sonst die neuen Freunde kennen lernen, die einen zukünftig begleiten werden (siehe unter E)? Einen guten Überblick über die nächsten Partys auf und abseits des Campus für Studenten hat zum Beispiel Dresden Nightlife. Und wann die nächste große Campusparty steigt, erfahrt ihr hier.

D wie Dozenten: Kann ein Doktor oder Professor sein, muss aber nicht. Auch angehende Doktoranten unterrichten, irgendwo muss das Geld ja herkommen, um sich fünf Jahre promovieren leisten zu können. Aber egal ob Prof, Dr. oder M.A.: Alle sind meistens schwer beschäftigt. Wer über Themen für Hausarbeiten oder Termine für mündliche Prüfungen sprechen möchte, geht am besten zur Sprechstunde. Tipp: Vor dem Eintreten unbedingt (laut genug) klopfen.

E wie Erstis: Guckt euch die Leute rechts und links von euch genau an – Wer ist euch sympathisch, mit wem wollt ihr durchzechte Nächte, irre Prüfungsphasen und Sommertage am Elbufer erleben? Man lernt im Laufe des Studiums zwar sehr viele Menschen kennen und es entwickeln sich viele Freundschaften. Doch viele Studenten haben zu den Kommilitonen aus der O-Woche noch Kontakt, wenn sie schon längst nicht mehr an der Uni sind.

F wie Freizeit: Nicht umsonst nennt man Dresden das Florenz an der Elbe. In dieser traumhaften Stadt atmen Kultur und Geschichte, hinter jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken. Etwa bei einer Stadtführung. Ihr müsst mal raus? Kein Problem, das märchenhafte Elbstandsteingebirge ist ganz in der Nähe. Hier kann man wandern, faulenzen oder an den steilen Sandsteinnadeln hochklettern und sich oben in das Notizbüchlein eintragen, das in den kleinen grauen Metallkästen versteckt ist.

G wie Geld: Am Ende des Geldes ist immer noch so viel Monat übrig: Studenten sind in der Regel knapp bei Kasse. Abhilfe schafft ein Studentenjob. Den findet ihr zum Beispiel über das Jobportal der DNN oder ihr meldet euch bei den Agenturen Studentischen Arbeitsvermittlung (STAV) oder Studitemps und lasst euch etwas Passendes heraussuchen.

H wie Hingehen: Es gibt ein paar Termine, die man sich als Neuling in Dresden schon mal dick in den Kalender eintragen sollte. Denn das muss man als Student mal erlebt haben. Dazu zählen zum Beispiel die "Bunte Republik Neustadt" (BRN) , das bekannteste Straßenfestival im Dresdner Sommer. Es findet Mitte Juni statt. Kino und Konzerte unterm Sternenhimmel vor der zauberhaften Stadt-Silhouette bieten die Filmnächte am Elbufer. Hier treten nächstes Jahr unter anderem Silbermond auf. Und im Dezember trifft man sich – na klar – auf dem weltberühmten Strietzelmarkt in der Innenstadt zum Punschtrinken.

I wie Immatrikulation: Alle neuen Studenten müssen sich an ihren Unis immatrikulieren, das Fachwort für anmelden. Dafür geht ihr ins Immatrikulationsamt und reicht dort die nötigen Unterlagen ein. Welche das sind, erfahrt ihr hier. Immatrikulieren müsst ihr euch nur einmal, doch nach jedem Semester müsst ihr euch rückmelden, damit ihr weiter eingeschrieben bleibt. Das macht ihr, indem ihr in einer bestimmten Frist die Semsterbeiträge überweist.

J wie Jodel: Vergesst WhatsApp, Twitter und Instagram! Für Studenten gibt es Jodel. In der App könnt ihr in lustigen kleinen Textnachrichten eure Erlebnisse an der Uni mit anderen teilen. Oder euch durch die besten „Jodel“ des Tages klicken. Psst: Nicht zu laut lachen, wenn ihr euch damit die langweile Vorlesung verschönert.

K wie Kneipentest: Freitagabend noch nichts vor? Dann sucht euch doch eure neue Stammkneipe. Fündig werdet ihr sicher in der Neustadt.

L wie Luxus: Ihr wollt euch mal richtig was gönnen? Dann macht euch schick und geht etwa eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn zur Abendkasse der Semperoper. Denn dann verkauft das Schauspielhaus Restkarten für nur 10 Euro an Studenten. Wer ein bisschen besser planen will, kann jeden Dienstag vergünstigte Karten in der Interimsmensa kaufen.

M wie Mittagessen: Bevor ihr täglich Nudeln mit Ketchup esst oder der Speiseplan nur aus Pizza besteht, geht doch einfach in die Mensa. An verschiedenen Stadtorten in der ganzen Stadt betreibt das Studentenwerk Mensen, in denen man günstig und lecker essen kann. Hier könnt ihr gucken, was diese Woche in der Mensa in euer Nähe Gutes auf dem Speiseplan steht.

N wie Neustadt: The Place to Be für das studentische Nachtleben. Hier reiht sich eine Kneipe an die nächste und wenn der Abend schon später ist, geht man einfach zwei Türen weiter und landet in irgendeinem angesagten Club.

O wie Orientierung: In den ersten Wochen auf dem Campus erscheint noch alles sehr verwirrend: Wo ist der Hörsaal? Wer ist mein Dozent und was gibt es eigentlich zum Mittagessen (siehe M)? Das lernt ihr in der Regel in der Orientierungswoche. Für fachliche Unterstützung zum Beispiel zum Start ins Mathe- oder Informatikstudium sind meist die Fakultäten zuständig.

P wie Prüfungsphase: Jetzt fühlt sich die Studentenzeit an wie die tollste Zeit eures Lebens. Und das ist sie in der Regel auch. Doch es kommen auch dunkle Zeiten, auch Prüfungsphase genannt. Je nachdem, was und wie intensiv ihr studiert, bekommt ihr in diesen Wochen außer eurem Bett, dem Schreibtisch und der Bibliothek nichts anderes zu sehen. Was ihr im Studium erreichen müsst, steht in der Prüfungsordnung, die ihr auf der Webseite eurer Uni unter eurem jeweiligen Studienfach findet. Bei Unklarheit können die Mitarbeiter im Prüfungsamt Auskunft geben.

Q wie Qualität statt Quantität. Nach dem Wechsel von der Schulbank auf den Hörsaal-Stuhl vergessen Erstsemester gerne ein Detail: Es gibt keine mündlichen Noten mehr. Studenten, die im Seminar den Arm zwischen den Meldungen gar nicht mehr ablegen, gehen den Kommilitonen schnell auf die Nerven. Einige Dozenten (siehe D) finden das aber prima.

R wie Richtiger Riecher: Im Prinzip gibt es zwei Arten von Studenten: Die, die schon genau wissen, was sie später mal werden wollen, und im Studium nur eine Stufe auf der Karriereleiter sehen. Und die, die noch gar keinen Plan haben, mit was sie mal ihr Geld verdienen wollen. Für beide Gruppen wird die Studentenzeit eine wichtige Etappe im Leben sein. Doch es lohnt sich, auch mal Kurse zu belegen oder eine Sprache zu lernen, die sich nicht später gut im Lebenslauf macht. Denn wann hat man schon mal die Zeit, etwas zu lernen, nur weil’s Spaß macht? Gleichwohl ist es auch ein guter Rat, mal eine der Jobmessen und Karriereveranstaltungen zu besuchen, die an der Uni während des Semesters angeboten werden. Vielleicht ist ja der Traumjob dabei.

S wie Semesterticket: Das Studium ist zwar nicht ganz billig, aber dafür genießen Studenten einiges an Vergünstigungen. Ein großer Vorteil ist das Semesterticket (kostet 189 Euro und ist im Semesterbeitrag mit drin), mit dem ihr kostenlos Bus und Bahn fahren könnt, und das nicht nur in Dresden, sondern quer durch Sachsen. Wie wär’s denn mal mit einem Ausflug nach Leipzig oder Chemnitz? Hier findet ihr einen Überblick, auf welchen Strecken ihr das Ticket nutzen könnt.

T wie Termindruck: Zwischen Vorlesung, Nebenjob, Hausarbeit und sozialen Verpflichtungen kann schnell Stress entstehen. Deshalb sollte man sich als Student frühzeitig angewöhnen, sich gut zu organisieren. Wann ist der Prüfungszeitraum? Welche Arbeiten müssen wann abgegeben sein? An welchen Tagen kann ich arbeiten? Der Kalender ist euer neuer bester Freund.

U wie Unikino: Keine Lust auf Netflix, aber zu wenig Geld fürs Kino? Dann geht doch ins Unikino. Jeden Dienstag zeigt das von Studenten organisierte Unikino am Klinikum Filme, die gerade teilweise noch in den normalen Lichtspielhäusern laufen. Einen Überblick über das Programm findet ihr hier.

V wie Verkehrsgünstig: Dresden hat mit 13 Straßenbahnlinien und mehr als 20 Buslinien einen wirklich guten öffentlichen Nahverkehr. Mit welcher Linie ihr wo hinkommt, erklärt euch die Website der Dresdner Verkehrsbetriebe. Wer nachts mit Bus und Bahn nach Hause will, muss sich an die "GuteNachtLinien" halten.

W wie Waschsalon: Als Student lebt man zumindest am Anfang oft etwas spartanisch. Da es ziemlich nervig ist, die Schmutzwäsche am Wochenende immer heim zu Mama zu fahren, bietet sich ein Waschsalon an. Hier kann man nicht nur etwas gegen den Mief in den Klamotten tun, man trifft auch interessante Leute.

X wie Exmatrikulation. Droht, wenn die Studiengebühren nicht überwiesen wurden, man sich beim Abschreiben erwischen lässt oder dreimal durch eine Prüfung fällt. Nicht empfehlenswert.

Y wie Yoga. Wer sich mit Yoga oder andere Sportarten nach langen Vorlesungen fit halten will, ist beim Universitätssportzentrum gut aufgehoben. Nicht nur, um Kalorien zu verbrennen, sondern auch, um neue Leute kennenzulernen. Infos über das Kursangebot gibt es auf der WebseiteUniversitäts-Sport-Zentrum der TU Dresden.

Z wie Zuhause: In Dresden ankommen lohnt sich. Denn für die Anmeldung des Hauptwohnsitzes zahlt die Stadt jedem Studenten einmalig 150 EUR als Willkommensgeschenk. Am günstigsten wohnen kann man sicher in einem Studentenwohnheim, etwa am Zelleschen Weg. Wohnheimplätze sind aber immer sehr begehrt, deshalb schaut euch lieber auch nach WGs und Wohnungen um. T ypische Wohnviertel für Studenten sind die Neustadt und das Hechtviertel, auch Löbtau wird immer beliebter und punktet mit Uninähe. Nah am Campus liegt auch die Südvorstadt. Medizinstudenten sollten sich aufgrund der Nähe zum eigenen Campus vor allem in Striesen und Johannstadt umsehen. Weniger studentisch, aber günstig ist die Friedrichstadt. Wer eine neue WG gründen will, kann sich auf dem Online-Marktplatz der

Dresdner Neuesten Nachrichten (DNN) umschauen.

Von RND/isc