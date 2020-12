Das Striezelmarkt-Maskottchen: Pflaumentoffel selbst gemacht

Dresden

Ein kleines Männlein hätte jetzt eigentlich auf dem Striezelmarkt wie jedes Jahr seinen ganz großen Auftritt: der Pflaumentoffel. Die gebackenen Zwetschgen auf Holzspießen dürfen während der Adventszeit in vielen Haushalten nicht fehlen. Die etwa 15 Zentimeter hohe Figur eines Schornsteinfegers soll in der Weihnachtszeit Glück bringen und gehört seit über 200 Jahren zum Sortiment des Weihnachtsmarktes. Der fällt 2020 bekanntlich aus.

Natürlich kann man den „Pflaumen-Feuerteufel“, daher kommt der Name des Männchens ursprünglich, auch zu Hause basteln. Man braucht: Ungefähr zwölf Backpflaumen, drei Schaschlikspieße, eine kleine Unterlage aus Holz oder Styropor, einen Zahnstocher sowie Kopf, Zylinder und Halskrause, wahlweise selbstgebastelt oder aus dem Bastelgeschäft.

Backpflaumen oder sechs Stunden bei 50 Grad Celsius

Große Fans des Selber-Machens können sich ihre Zwetschgen natürlich zu Hause backen: Im Ofen mindestens sechs Stunden bei 50 Grad Celsius, mit angelehnter Ofentür. Für alle, die dafür keine Zeit haben, gibt es Backpflaumen im Supermarkt.

Für die Figur selbst müssen zunächst zwei Löcher im Abstand von etwa drei Zentimetern in die Unterlage, als Halterung für jeweils einen Schaschlikspieß. Auf diese „Beine“ fädelt man jeweils drei Pflaumen, eine vierte (möglichst große) wird zum Bauch des Toffels, in dem sich beide Holzspieße treffen. Durch diese oberste Backpflaume steckt man waagerecht den letzten Spieß, so dass dessen Hälften links und rechts zwei Arme bilden. Auch die werden mit Backpflaumen befädelt, außerdem trägt der Pflaumentoffel traditionell eine Leiter auf dem rechten Arm, zum Beispiel aus Papier. Als Kopf steckt man dann eine Kugel aus Styropor oder Pappmaché auf den Zahnstocher, verziert sie mit Gesicht und setzt ihr einen Zylinder auf. Eine Halskrause aus einem runden Stück Stoff oder Papier kommt mittig darunter. Den Zahnstocher nun in die oberste Pflaume gesteckt – schon ist der Toffel fertig.

Zum Striezelmarkt gehört auch das jährliche Pflaumentoffelfest mit einem Wettbewerb: Wer steckt den Schornsteinfeger am schnellsten zusammen? In Ermangelung der Konkurrenz auf dem Altmarkt könnte man dieses Spiel ja beim Basteln mit den Lieben nachahmen – oder gegen sich selbst, auf Zeit.

Über den Zweck des Männleins gibt es übrigens Streit: Manche sagen, es sei zum Essen gedacht, andere meinen, es müsse in Ehre verschrumpeln. So oder so kann auch dieses Jahr der Pflaumentoffel die Adventszeit versüßen. Und Glück bringen.

Von Linde Gläser