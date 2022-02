Das Städtische Klinikum Dresden impft Beschäftigte jetzt mit Novavax

Dresden

Die Zahl der Corona-Patienten am Städtischen Klinikum Dresden bleibt nahezu stabil. Wurden in der Vorwoche 44 Corona-Kranke behandelt – 39 auf Normalstation und fünf auf Intensivstation – so sind es jetzt 45 Patienten, wobei 40 auf Normalstation betreut werden und fünf intensivmedizinisch.

Die Prognose sieht laut dem stellvertretenden Medizinischen Direktor Tobias Lohmann sinkende Zahlen auf den Intensivstationen und stabile oder leicht steigende Zahlen auf den Normalstationen vor. Die personelle Situation im Klinikum hat sich laut Lohmann ein wenig entspannt.

Novavax wird verimpft

„Wir müssen abwarten, wie sich die Lage entwickelt, wenn die Beschäftigten aus den Ferien zurück sind und die Kinder wieder in die Schule gehen.“ In den Vorwochen war das Klinikum an Grenzen gestoßen, da Personal wegen Corona-Infektionen oder der Betreuung von infizierten Angehörigen ausgefallen war.

Ab der kommenden Woche stehe dem Klinikum der Corona-Impfstoff von Novavax zur Verfügung und könne verimpft werden, so der stellvertretende Medizinische Direktor. Eine zweistellige Zahl von Beschäftigten habe bereits einen Termin für eine Impfung mit diesem Präparat vereinbart.

