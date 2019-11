Dresden

Noch liegt Rasen im Rudolf-Harbig-Stadion – doch das ändert sich Ende des Jahres. „Am 21. Dezember beginnen wir mit dem Umbau der Spielfläche“, sagte Eva Wagner, Pressesprecherin der Eislöwen Event GmbH. Grund: zum einen das Hockey Open Air 2020, zum anderen die Drewag Winterwelt. Die findet Anfang nächsten Jahres erstmals für fast eine Woche statt – in der Heimspielstätte von Dynamo Dresden und im direkten Anschluss an das Hockey Open Air. „Vom 5. bis zum 11. Januar 2020 bieten wir allen Interessierten eine öffentliche Eislaufbahn“, sagte Wagner.

Eishockey-Training auch ohne Eis möglich

Doch nicht nur das steht im Fokus, denn: In Kooperation mit der Drewag-Stadtwerke Dresden GmbH verwandelt sich das Rudolf-Harbig-Stadion in eine Winterwelt mit unzähligen Essensbuden und Eventmodulen – rund um die Eisfläche. „Wir bieten unseren Gästen beispielsweise ein Schussmodul für das Eishockey-Training“, sagte Wagner. So können auch Menschen, die sich nicht aufs Eis trauen, Zeit in der Winterwelt verbringen.

„Mit der Drewag Winterwelt knüpfen wir an eine lange Tradition der Kooperation an“, sagt Gerlind Ostmann, Pressesprecherin der Drewag, ergänzend. Angefangen habe alles mit dem Drewag Eislöwentag im Jahr 2004, fortgesetzt wurde die Zusammenarbeit im Rahmen von Drewag On Ice im Jahr 2016. „2020 wird sich unser Engagement nun in der Drewag Winterwelt zum Ausdruck bringen.“

Auf einer Fläche von 60 mal 30 Metern können dann bis zu 400 Läufer gleichzeitig das Eis unsicher machen. In Abstimmung mit den Schulen und Kitas der Stadt Dresden werden an einzelnen Tagen exklusive Zeiten nur für die jüngeren Eisläufer reserviert. „Jeder Vormittag ist für die Schulen geblockt“, erklärte Wagner. Welche das Angebot wahrnehmen, stehe allerdings noch nicht fest. Auch erhalten alle Nachwuchsmannschaften des Eissportclubs Dresden die Möglichkeit, einmal kostenlos auf der Fläche zu trainieren. „Insgesamt reden wir hier von rund 350 Kindern.“

Gras weg, Sand her

Bis dahin ist allerdings noch einiges zu bewerkstelligen: „Bis zum 4. Januar müssen wir die Arbeiten abgeschlossen haben“, sagte Wagner. In nur zwei Wochen muss dafür die Grasnarbe der Spielfläche abgetragen werden. Im Anschluss installieren Arbeiter einen Holzrahmen und befüllen diesen mit Sand. In einem nächsten Schritt muss der neue Untergrund nivelliert, sprich planiert und begradigt werden. „Dann legen Arbeiter eine Folie aus und leiten Schläuche in die Fläche.“ Durch die wird Wasser ins ehemalige Fußballspielfeld geleitet – das durch drei Kühlgeneratoren gefroren wird. Das Ergebnis des Arbeitsprozesses: eine Eisfläche von vier bis fünf Zentimetern Dicke.

Service Ticketsfür die Drewag Winterwelt kosten sieben Euro Schlitt- und Gleitschuhe sowie Eislaufhilfen können vor Ort ausgeliehen werden Höhepunkte sind unter anderem die Eisdisco, am Sonntagabend, den 5. Januar sowie der Frühschoppen am Samstag, den 11. Januar. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.drewag-winterwelt.de

Von Felix Franke