Das Societaetstheater lockt mit dem Zentralwerk zu einem letzten europäischen Szenefestival

Dresden

Man sollte am 12. Oktober das Taschentuch nicht vergessen, denn mit dem Abschlussabend von „Szene: Europa“ endet die Ära dieser meist spannenden Art der Vorstellung von Off-Szenen der darstellenden Kunst, meist national fokussiert. Kuratiert von Brit Magdon als künstlerischer Leiterin am Societaetstheater wird dieses hauseigene Festival, das in der zwölften Auflage aufgrund einer fehlenden Finanzierungsgarantie seitens eines treuen Sponsors von Mai in den Herbst verschoben werden musste, nun vom 2. bis 12. Oktober einen ziemlich würdigen Abschluss erleben.

Der spezifische Länderfokus ist dabei – unter Mitarbeit des Kulturhauptstadtbüros – gegen eine neue, spezifische Perspektive getauscht: Denn Theatergruppen aus nicht weniger als neun Dresdner Partnerstädten in Europa, die sich laut Magdon samt und sonders mehr oder weniger vordergründig mit der Zukunft der Union direkt auseinandersetzen, reisen eigens dazu an.

Konversationen und Treffen aller Art sind en vogue

So gibt es einen absoluten Höhepunkt direkt vor der Abschlussparty am 12. Oktober (19 Uhr) im Zentralwerksaal: Saranjit Birdi aus Coventry serviert einen neuen, also den zweiten Teil seiner bombigen Mondscheinsonate („Bombed – a Moonlight Sonata II“). Im ersten Teil anno 2011 war es auf die „Operation Mondscheinsonate“ als deutsches Blitzkriegstreiben zugeschnitten, diesmal direkt auf die dadurch verbundene Partnerstadt – und dies unmittelbar vor der Abschlussfeier in der benachbarten Bar.

Dazwischen liegt „Ramble & Talk“ mit Birdi und der Dresdner Filmerin Barbara Lubich. Dabei wird auch der Film „Ramble“ (2008) des Architekten und Tänzers gezeigt, der sich als britischer Asiate indischer Herkunft sieht, seit 1965 im kolonialen Mutterland lebt und Diskriminierung aus eigener Erfahrung kennt. Das verweist auf andere Formate, mit denen das Programm aufwartet: Konversationen und Treffen aller Art sind en vogue, sogar als Speeddating.

Öl wie Bier als international anerkannte gesellschaftliche Schmierstoffe

Und da vorm Ende ein Anfang steht, wartet der hier bereits am morgigen Mittwoch mit einem ebenso spektakulären Start wie der Abschluss im Zentralwerk zu Pieschen: Mit „Demokratie“ von Akhe aus St. Petersburg (19.30 Uhr) und Wunderbaums „Biertourist“ (21.15 Uhr) aus Rotterdam geht es sofort um Öl wie Bier als international anerkannte gesellschaftliche Schmierstoffe. Dabei untersuchen die Russen den Einfluss von Öl auf wahre Demokraten, während anschließend die Niederländer den Weg zweier Manchester-Fans gen Odessa zeigen.

Und sonst so? Aus Ostrava kommt Pawel Forman mit „Ost-Rau“, aus Florenz Elena Cencetti (beides 9. Oktober) und aus Wroclaw das Teatr Polski in the Underground mit „Charakter of the Day“. Letzteres erzählt eine Theatergeschichte über den Schauspieler Igor Przegrodzki als Breslauer Theaterguru, der eine deutsche Linde rettete (11. Oktober).

Dazu bietet das Soci zwar keinen eigenen Festivalpass an, aber wer am Eröffnungsmittwochabend zu beiden Vorstellungen ins Zentralwerk kommt und keine Ermäßigung bekommt, der zahlt für die zweite nur 6,50 Euro. Dazu noch ein Bonus für flotte Dreierbucher: Wer sich drei Vorstellungen ansehen möchte, zahlt nur die ersten beiden Karten voll, die dritte gibt’s dann für jene ermäßigte 6,50 Euro dazu.

www.societaetstheater.de

Von Andreas Herrmann