Das Moritzburg Festival steht bevor: „Die Vorfreude ist enorm!“

Am 2. August startet das 28. Moritzburg Festival – Ein Gespräch mit Jan Vogler, dem Künstlerischen Leiter eines Festivals, das dieses Jahr erstmals komplett unter freiem Himmel stattfinden wird.

So wie beim Picknick des Moritzburg Festivals erklingen in diesem Jahr auch alle in Schloss, Kirche und Kulturpalast geplanten Konzerte unter freiem Himmel. Quelle: Oliver Killig