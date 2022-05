Dresden

„Der Krieg näherte sich mit raschen Schritten auf Dresden zu. Am 7. Mai wurden sämtliche Mitarbeiter des Übigauer Werkes von Koch & Sterzel um die Mittagszeit nach Hause geschickt, um dort den Einmarsch der sowjetischen Truppen zu erwarten. In der Nacht zum 8. Mai wurde ich durch den Donner von Kanonen geweckt. Die sowjetische Armee beschoss kurzzeitig Dresden. Sand rieselte mir in die Augen, der aus Rissen in der Zimmerdecke kam, die eine Folge der Bombenangriffe vom 13. Februar waren.“

Memoiren blieben unvollendet

So beginnen Aufzeichnungen, die von Oberingenieur Horst Beger, dem einstigen Leiter des Konstruktionsbüros des Röntgenbetriebes von Koch & Sterzel und ersten technischen Leiters des Röntgenwerkes im späteren Transformatoren- und Röntgenwerk Dresden, erhalten blieben. Eigentlich hatte dieser vorgehabt, seine Memoiren zu schreiben, konnte sie aber leider nicht vollenden. Seinen Erlebnissen im Zusammenhang mit dem Ende der Koch & Sterzel AG in Dresden nach dem Zweiten Weltkrieg hat er den weitaus umfangreichsten Platz, insgesamt etwa 30 Seiten, eingeräumt. Das zeigt, wie wichtig es ihm war, einen Bericht über diese Ereignisse der Nachwelt zu erhalten, der hier auszugsweise wiedergeben wird.

Mit Flieder geschmückte Panzer rollen durch Dresden

So schreibt Beger: „Dienstag, der 8. Mai war ein prachtvoller Frühlingstag, in ununterbrochener Reihe zogen die sowjetischen Truppen mit ihren über und über durch Flieder geschmückten Fahrzeugen und Panzern aus dem Erzgebirge kommend durch die Nürnberger Straße gen Löbtau. Am 10. Mai erreichte ich nach einem einstündigen Fußmarsch das Übigauer Werk. Kein Verkehrsmittel fuhr. Zum Glück war die Flügelwegbrücke über die Elbe nicht gesprengt. ... Die Besetzung des Werkes durch die sowjetische Militäradministration leitete Major Egoroff, während von deutscher Seite die Leitung der Direktor des Transformatorenwerkes F. J. Fischer übernahm, der Mitte Mai aus dem Verlagerungsbetrieb des Transformatorenwerkes in Hermsdorf/Erzgebirge mit weiteren Mitarbeitern zurückgekommen war.“

Erst Hoffnung, dann Demontage

Anfang Juni 1945 kam laut Beger ein Spezialistenteam aus der UdSSR ins Werk, alle Mitglieder im Majorsrang, die sich über den technisch-wissenschaftlichen Entwicklungsstand bei Koch & Sterzel informieren wollten. Leiter war ein Major und Professor namens Bamdas, der die Führungskräfte von Koch & Sterzel aufforderte, alle Vorbereitungen für den baldigen Fertigungsanlauf zu treffen, da mit großen Aufträgen für die Sowjetunion, insbesondere für Röntgenanlagen, zu rechnen sei. Die so geweckten großen Hoffnungen waren leider nur von kurzer Dauer. Bereits am 15. Juni verkündete Major Professor Bamdas in ei­nem Werksappell, ein neuer Befehl verlange die Liquidierung, das heißt die Demontage des Werkes, mit der auch sofort begonnen werden müsse. Koch & Sterzel war der erste Betrieb in Dresden, den dieses Schicksal zuteil wurde. Als Folge der Demontage kündigte Koch & Sterzel alle Arbeitsverträge zum 30. Juni.

Da das Röntgenwerk in der Zwickauer Straße total ausgebombt war, betraf seine Demontage nur die in Kellerräumen geretteten Dokumente, vor allem die Zeichnungsoriginale für das gesamte Produktionsprogramm Röntgen. Sie wurden nach dem Übigauer Werk gebracht und dort für den Abtransport per Flugzeug in Kisten verpackt und der Trophäenkommission für die Überführung nach Moskau übergeben. Auch die ausgelagerte, versandfertige Röntgenproduktion, die im Hinblick auf das vorauszusehende Kriegsende nur sehr zögernd ausgeliefert wurde, fiel unter das Demontagegut. Auch dieses wurde laut Beger in das Übigauer Werk gebracht und dort beziehungsweise in einer Halle der Reichsbahn für den Transport in die Sowjetunion nach deren Regeln neu verpackt und auf dem Bahnhof Radebeul-Ost in großen Stapeln für das Verladen in Waggons gelagert. Diese Aktion dauerte bis zum Anfang des Jahres 1946.

Keine Röntgenapparate mehr aus Dresden?

In einer Besprechung im September 1945 bei Direktor Fischer mit Major Professor Bamdas sowie ei­nem Vertreter der Sowjetischen Militäradministration aus Karlshorst wurde über die Arbeit des Röntgenwerkes in der Zukunft gesprochen. Horst Beger vertrat dabei die Überzeugung, dass nach Abschluss der Demontage der Wiederaufbau der Röntgenfertigung sowie der Röntgenentwicklung beginnen würde, Bamdas meinte dagegen, dass die Dresdner Röntgenproduktion in die UdSSR verlagert werden würde. Laut Beger sagte Bamdas ungefähr: „Sie werden in Dresden keine Röntgenapparate bauen, es kommt alles zu einem Wirt nach Russland.“

Am 15. Oktober 1945 teilte der Chef des Demontagekommandos, Major Egoroff, Direktor Fischer und Beger mit, „dass er sich mit dem Gedanken trüge, die Röntgenfertigung so bald als möglich wieder aufnehmen zu lassen. In seinen Gedanken sei er auch durch Vertreter der Gesundheitsbehörde der SMAD gestärkt worden. Diese Fertigung solle nach seiner Meinung im Übigauer Werk erfolgen.“

Wiederaufnahme der Produktion in Übigau

Letztlich kam es zu einem ersten Reparationsauftrag über 153 komplette Röntgeneinrichtungen und 40 UKW-Therapieapparaten im Wert von mehr als zwei Millionen Mark. Den Reparationsauftrag erachtete Beger als „Basis für den so unerwartet schnellen Wiederaufbau der Röntgenfertigung“. Diesem ersten Reparationsauftrag folgten im Laufe der Jahre weitere, die im Jahre 1950 endeten. Den richtigen Auftrieb erfuhr die Produktion Röntgen durch den großen Reparationsauftrag Anfang 1946, wofür Werkstätten, Büro- und Lagerräume im Übigauer Werk zur Verfügung gestellt wurden. Da diese nicht ausreichten, fand im November 1950 die Grundsteinlegung für ein neues Röntgenwerk statt, zu dessen Projektierung Horst Beger seine langjährigen, reichen Erfahrungen einbringen konnte.

Von Bernd Seidel