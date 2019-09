Dresden

Eine Stunde lang stehend auf einer Säule ausharren. Das klingt nach halsbrecherischem Wagnis und sieht auch so aus. Es ist Teil einer Performance, die im Festspielhaus Hellerau Premiere haben wird. Geprobt wird das Ganze in der Villa Wigman in der Bautzner Straße 107. Hier stehen ein großer und zwei kleinere...