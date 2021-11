Das Hotel „Goldener Engel“: Wo müde Häupter sich zur Ruhe betten konnten

Dresden

Frust pur offenbaren die Zeilen, die Schiller am 6. September 1785 verfasste: „Mein bisheriges Leben in Gohlis war einsiedlerisch, traurig und leer. … Ich gehe an den vorigen Tummelplätzen meiner Freude wie der Reisende an den Ruinen Griechenlands schwermütig und still vorüber. Nur das Vergangene macht sie mir teuer. … Ich m u ß zu Euch – und auch meine Geschäfte fordern Ruhe, Muße und Laune. In Eurem Zirkel allein kann ich sie finden.“

Der „Zirkel“ – das waren die beiden Schwestern Minna und Dora Stock, zudem Ferdinand Huber und insbesondere der Jurist und Oberkonsistorialrat Christian Gottfried Körner, der ein besonders großer Freund war und sich als generöser Mäzen Schillers erwies.

Der Goldene Engel

Also fuhr Schiller von Leipzig ab, um am 4. September in Dresden einzutreffen, wo er zunächst zum „Goldenen Engel Nr 4, eine Treppe“ an der Wilsdruffer Straße Quartier nahm. Der Bau war unter dem Kaufmann und Handelsmann Johann Samuel Drobisch ausgeführt worden. Der Name rührt vom Sandsteinengel, der sich über dem breiten Korbbogenportal befand und ein Werk des 1780 in Dresden geborenen und 1828 auch hier verstorbenen Bildhauers Christian Gottlieb Kühn war.

Kühn war ein enger Freund Caspar David Friedrichs, er war es, der 1808 den goldenen Rahmen für Friedrichs Gemälde Kreuz im Gebirge schnitzte, das als Tetschener Altar zu einer Ikone der Kunst der Romantik wurde.

Um 1800 verfügte der „Goldene Engel“, vorher unter dem Namen „Geyersches Haus“ bekannt, laut Wikipedia über 24 herrschaftliche Zimmer und 24 Stallplätze. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Hotel zuerst um das östliche Nachbargebäude, später um ein weiteres nach Osten anschließendes Gebäude (zuvor Hotel „Stadt Naumburg“) erweitert, die wohl noch aus der Zeit der Renaissance stammten. Die frühbarocken Erker dieser Gebäude werden von Cornelius Gurlitt beschrieben. Die Geschäfte im Erdgeschoss verkauften meist Mode und Accessoires. In den 1880er Jahren betrieben die Gebrüder Thonet hier ein Möbelgeschäft.

Große Namen gingen ein und aus

Das Gasthaus gibt es nicht mehr, es wurde 1930 zugunsten eines Kaufhauses im Bauhausstil abgerissen, über dessen Eingangstor wiederum zu lesen war: „Hier stand der Gasthof zum Goldenen Engel. Er beherbergte Schiller vom 11. bis 12. September 1785, Goethe vom 16. bis 25. September 1810 und Turnvater Jahn als Hauptmann der Lützower Freischar am 24. April 1813. Kom. Rat Karl Kaiser errichtete diesen Neubau 1931 nach dem Entwurf des Architekten T. Reimer.“ Nicht erwähnt wird also Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, der auch einst im „Goldenen Engel“ übernachtete und das Hotel in seinen Fantasiestücken erwähnte.

„Körner wohnt äußerst niedlich und bequem“

Schiller musste nur kurz im Goldenen Engel nächtigen. Wie der Oschatzer Studienrat Emil Zeißig 1931 in einem Heft des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz abgedruckten Aufsatz „Schiller in unserm Sachsenland“ festhielt, schrieb Schiller in einem Brief an seinen Freund Ferdinand Huber, der noch in Leipzig war, unter anderem: „… und den anderen Morgen schickt ich in die Neustadt, mich nach Körners Aufenthalt zu erkundigen, und ich vermutete, daß er im Weinberg wäre. ... Die Freude unsers Wiedersehens – und eines solchen Wiedersehens – war himmlisch.“

Zudem befand er in dem Brief: „Körner wohnt äußerst niedlich und bequem. Die Zimmer sind freilich etwas niedrig, aber alles, was ihnen abgeht, wird durch das schöne Ameublement (=Möblierung) ersetzt, und die Aussicht über die Elbe ist über alle Beschreibung schön.“

Ein Zirkel von Freunden in Dresden

Alsbald wohnte Schiller nicht mehr im Goldenen Engel, sondern in der Neustadt im Stadthaus Körners am Kohlmarkt 14. 1863 wurde die Straße anlässlich Theodor Körners 50. Todestag in Körnerstraße 7 umbenannt. Schiller fand, was er sich erhofft hatte.

Er galt im Hause Körners regelrecht als Mitglied, entsprechend ließ er Huber in einem Brief wissen: „... Ich bin h i e r, im Schoß unserer Lieben, aufgehoben wie im Himmel. … Mir ist wohl, und in der jetzigen Fassung meines Gemütes kenne ich keine andere Besorgnis mehr, als die Furcht vor dem allgemeinen Los der zerstörenden Zeit.“ Und seinem Dichterkollegen Christoph Martin Wieland in Weimar teilte Schiller in einem Brief mit: „Ich bin nunmehr in Dresden. Ein Zirkel von Freunden, deren Anhänglichkeit und Liebe mein Dasein verschönert, hat meiner Wahl den Ausschlag gegeben.“

Von Christian Ruf