Das Heinrich Schütz Musikfest 2019 wurde in Dresden mit Schütz’ „Schwanengesang“ eröffnet. Zahlreiche Musiker haben in Jahrzehnten stets eine Balance zwischen dem konzertanten Anspruch und dem bestimmenden geistlichen Gehalt dieser evangelischen Kirchenmusik gesucht. Davon blieb in dieser Aufführung nicht mehr übrig, als kalte Pracht.