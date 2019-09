Dresden

Auf seiner Sommertournee machte das Gustav Mahler Jugendorchester nun schon traditionell Station in Dresden – herzlichst in der voll besetzten Semperoper begrüßt und mit nicht enden wollenden Standing Ovations verabschiedet.

Das fiel alles noch um ein paar Grade leidenschaftlicher aus als sonst – denn das Orchester ist dank seiner exorbitanten Qualität, ausgewählt schöner Programme und nicht zuletzt der unverstellten, spürbaren Begeisterung für sein Tun sehr beliebt.

Man kann miteinander, hört aufeinander, ist sich eins

Aber dazu kam noch der Dirigent, nämlich Herbert Blomstedt, dessen enge Bindung zur Staatskapelle und dem hiesigen Publikum auch so viele Jahre nach seiner Chef-Zeit in Dresden ungebrochen ist und der hier bei seinen regelmäßigen Konzerten stets regelrecht gefeiert wird. Blomstedt, der jetzt 92 Jahre alt ist, arbeitete bereits das fünfte Mal mit den jungen Leuten des Orchesters zusammen. Die Mischung zwischen dirigentischer Reife, für die es wohl kein Geheimnis gibt, und an der Blomstedt offensichtlich gern teilhaben lässt, Überzeugungskraft, Neugier auf beiden Seiten, Respekt und musikantischem Elan stimmte und stimmt in jeder Hinsicht und führte auch diesmal zu einem tollen Ergebnis.

Die Auswahl im Riesenreservoir junger Musiker bester Güte aus der ganzen Welt (18 Nationen) war wieder vorzüglich geglückt. Aus dieser individuellen Hochkarätigkeit hatte sich zudem ein homogenes Klangbild zusammengefügt, das sehr deutlich machte: man kann miteinander, hört aufeinander, ist sich eins im gestalterischen musikalischen Wollen und Können.

Den Anfang machten fünf Lieder nach Friedrich Rückert, die der Namenspatron des Orchesters um 1900 geschrieben hat und die einen tiefen Einblick in die gebrochene, stille Seelenwelt von Gustav Mahler zulassen - „Empfindung bis in die Lippen hinauf“.

Explosionsartige Wucht im Finale

Mit Ausnahme des kräftig auftrumpfenden „Um Mitternacht“ erlebt man Charakterstücke von bekenntnishafter Intimität, deren Orchestersatz kostbar, detailreich und transparent ist. Herbert Blomstedt und sein Orchester verstanden sich mit untrüglichem Gespür und feinster Differenzierungskunst darauf, zwischen schlichtem Volkston, diffiziler Kunst und emotionalem Ausdruck zu balancieren. Und die exzellenten Bläser setzten der schaurige Mitternachtsszene dem Ganzen noch die Krone auf.

Solist war der renommierte Liedsänger Christian Gerhaher, der gerade bei Mahler-Interpretationen Meriten erworben hat. Sein reifer Gestaltungswillen, der wunderbar timbrierte, natürlich geführte Bariton, seine Subtilität faszinierten – auch wenn sein Zugriff zu den Rückert-Liedern ein eher intellektueller ist und zuweilen ein bisschen distanziert wirkte. Als Zugabe wurde dann eine sehr zurückhaltende, unter die Haut gehende Wiedergabe von Gustav Mahlers „Urlicht“ gewählt.

Christian Gerhaher Quelle: Jim Rakete

Die Verbindung von Gustav Mahler und Anton Bruckners 6. Sinfonie ist schnell gefunden. Mahler sorgte am 26. Februar 1899 für die erste Gesamtaufführung der bis dahin von den Wienern so gar nicht geliebten Sinfonie (sie hatten zuvor nur die beiden Mittelsätze gehört). Bruckner bezeichnete das Stiefkind seiner Sinfonien als seine „keckste“, wofür die gewählte Tonart A-Dur mit ihren oft lichten Klangfarben und der strahlende Glanz mit Ursache gewesen sein dürften.

Das GMJO schwelgte geradezu in der üppigen, farbenreichen Pracht, schöpfte orchestral aus dem Vollen. Und Herbert Blomstedt ließ die jungen Musiker schwelgen und genießen, freilich immer auf eine schlanke Tongebung bedacht, ohne überbordenden Mulm. Der Faszination dieser grandiosen, in sich geschlossen Interpretation konnte man sich in ihrer Gänze nicht entziehen und auch nicht in den herrlichen, instrumentalen Details.

Da war sie wieder die makellose Strahlkraft der Bläser (die markanten Trompeten im Kopfsatz oder die Horngruppe im Scherzo), die dunkel-satten Streicher im weit gesponnenen Adagio oder die durchweg edel-klangschönen Holzbläser, von denen der Oboist Louis Baumann und der Klarinettist Stefan Dorfmayr wegen ihres besonders sensiblen Spiels beispielhaft genannt seien.

Blomstedts auch hier offeriertes, hochlebendiges Klangideal, sein Sinn für explosionsartige Wucht (Finale!) wie für organische Bögen und Schattierungen, besonders aber für den sehr speziellen Gestus dieser Bruckner-Sinfonie, die im Diesseits bleibt, machten die Aufführung zu einem großen Erlebnis. Das GMJO folgte ihm ohne Einschränkungen auf diesem Wege.

Von Mareile Hanns