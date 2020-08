Das Fridays for Future-Klimacamp in Dresden wird ein Fall für das Gericht

Dresden

Die Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Dresden und Klimaaktivisten von Fridays for Future (FFF) haben weitere Gespräche zu den Auflagen für das Klimacamp auf der Kreuzstraße geführt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, bleibt es bei der Auflage, dass ein Übernachten auf der Versammlungsfläche und im unmittelbaren Umfeld auf öffentlichem Grund und Boden untersagt ist.

„Das bedeutet, dass unsere Leute die Nächte durchmachen müssen, um die Versammlung durchführen zu können“, erklärte Jannes Giseke von FFF. Die Polizei kontrolliere nachts regelmäßig das Camp und würde schlafende Teilnehmer wecken. „Das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand.“

Mindestabstand und Platz für Passanten

Wegen der Corona-Pandemie müssen die Veranstalter laut Verwaltung sicherstellen, dass die Teilnehmer einen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Der ungehinderte Zu- und Abgang zu den angrenzenden Gebäuden, Geschäften und gastronomischen Einrichtungen müsse gewährleistet werden. Zwischen der Versammlungsfläche und den gastronomischen Außenanlagen auf der Kreuzstraße müsse für Fußgänger und berechtigte Nutzer eine Durchgangsbreite auf dem Gehweg von mindestens drei Metern eingehalten werden.

Von 6 bis 22 Uhr dürfe der Lärmpegel der Lautsprecheranlage bei maximal 65 Dezibel liegen, nachts seien 50 Dezibel zulässig. Der Bescheid ist zunächst bis zum 31. August begrenzt, so die Verwaltung. Am 1. September tritt eine neue Coronaschutzverordnung in Kraft, dann werde die Geltungsdauer erweitert. Die Befristung sei erforderlich, um die Auflagen der jeweiligen Coronaschutzverordnung anpassen zu können, so die Verwaltung.

Giseke kündigte den Gang vor das Verwaltungsgericht Dresden an. FFF wolle erreichen, ein richtiges Camp aufbauen zu können und nicht lediglich den einen genehmigten Infopavillon. Das Übernachten der Teilnehmer müsse möglich werden, so die Forderungen von FFF. „Wir werden einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz stellen.“ Wie lange das Klimacamp in der Kreuzstraße bleiben wird, stehe noch nicht fest. „Wir wollen Druck aufbauen und lassen noch offen, wie viele Tage wir bleiben“, so der Mitinitiator des Klimacamps.

Von Thomas Baumann-Hartwig