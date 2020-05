Das Elbtal als großartige Bühne für Dresdens Bauten

Dresden

Die Synagoge am Bornplatz in Hamburg war mal die größte Nordeuropas – bis das 1906 im historisierend romanischen Stil errichtete Gebäude von den Nationalsozialisten 1938 zerstört wurde. Unlängst beschloss nun die Bürgerschaft der Hansestadt einstimmig, die Synagoge als „starkes Symbol jüdischen Lebens“ der stetig wachsenden Gemeinde neu zu bauen. An der gleichen Stelle, im gleichen Dimension, im gleichen Stil. Die Gemeinde will es so, ebenso der Landesrabbiner.

Dresden geht einen anderen Weg

Es gibt natürlich Kritiker einer exakten Rekonstruktion, die üblichen Stimmen aus Architekten- und Historikerkreisen, aber die jüdische Gemeinde hat sich durchgesetzt. Man folgte der Position von Philipp Stricharz, dem Vorstand der Gemeinde, der erklärte, dass dem Versuch der Nazis, die jüdische Kultur auszurotten, vernünftig damit zu begegnen wäre, dass man das Judentum in seiner damaligen Erscheinung wieder sichtbar macht – sonst hätte Hitler mit seiner Auslöschungspolitik ja gewonnen.

Anzeige

Dresden ging bekanntlich einen anderen Weg. Gottfried Sempers 1840 errichtete und ebenfalls 1938 vernichtete Synagoge wurde nicht rekonstruiert. Olav Gatzemeier findet für den Neubau viel lobende Worte, weist darauf hin, dass die Synagoge 2002 mit der begehrten Auszeichnung „Beste europäische Ar­chitektur“ bedacht wurde, schreibt aber auch: „Das Erscheinungsbild des kompromisslos modernen Gebäudes passt nicht mehr in den Kontext der Brühlschen Terrasse aus dem späten 19. Jahrhundert, sondern eher zur östlich benachbarten, in Stahlbeton ausgeführten Carolabrücke.“

Weitere DNN+ Artikel

Quelle: Anja Schneider

Aber wie wohl der anfangs unbeliebte Erlweinspeicher ist auch die Synagoge mittlerweile Teil des ar­chitektonischen Erbes, das viele Touristen anzieht. Nun legt Olav Gatzemeier ein Buch über Dresden vor, zu dem der Klappentext versichert, dass Dresden nicht nur architektonisch eine zauberhafte Stadt sei, sondern dass die faszinierende Landschaft des Elbtals „zugleich ei­ne großartige Bühne für seine Bauten“ bieten würde.

Dresdens berühmte Schauseite „ist die Stadtsilhouette an der Elbe – vergleichbar mit Venedig und seiner Öffnung zum Wasser hin“. Dieses Konzept gehe auf die Zeit Augusts des Starken zurück. Bei seinem damals Kavalierstour genannten Bummel durch Europa sah er in jungen Jahren auch Venedig – die Serenissima galt dem Starken fortan als Ideal ei­ner Stadt am Fluss.

Auch der eine oder andere Verlust wird thematisiert

Gatzemeier wurde 1952 in Döbeln geboren. Seit seiner Jugend fo­tografierte er vor allem Landschaften, Natur und Architektur. In den 1970ern studierte er Informationstechnik an der TU Dresden, 1984 ging er in den freien Westen und wirkte als Produktmanager in der Automatisierungstechnik. Nach dem Ende der DDR entdeckte er seine Leidenschaft für Dresden wieder und begann – anfangs neben seiner Arbeit, später als Privatier – die unterschiedlichsten Bauwerke der Stadt systematisch zu fotografieren sowie die „Lebenswege“ seiner Motive zu recherchieren.

Das für die Mitwelt erfreuliche Resultat sind das Buch „Villen in Dresden“ sowie das nun vorliegende, in dem die Sehenswürdigkeiten des „ Venedigs des Nordens“ bewusst aus der Perspektive des Flusses in den Blick gerückt werden. Nach einem „Porträt der Elbe“ sowie Ausführungen zur Elbschifffahrt oder zu Fischfang, Mühlen, Wasserversorgung sowie Badevergnügen werden sukzessive die bekannten, aber euch etliche nicht ganz so namhafte und populäre Bauwerke in Bild und Wort vorgestellt. Das fängt bei der Meixmühle und den Gebäuden an der Maillebahn an und hört beim Pumpspeicherwerk in Niederwartha auf. Während viele Stadtbeschreibungen kein Wort über Schloss und Werft in Übigau verlieren, tut Gatzemeier dies sehr wohl. Auch die Flügelwegbrücke oder das Klärwerk in Kaditz werden mit gebührenden Zeilen bedacht.

Gestandenen Dresdnern wird – sofern geschichtsinteressiert – nicht allzu viel Neues an Informationen vermittelt, für alle anderen ist das die Geschichte Dresden anschaulich vermittelnde Buch eigentlich perfekt. Klar, Dresden besitzt seit dem großen 800-Jahre-Jubiläum 2006 eine dreibändige wissenschaftliche Stadtgeschichte, aber wer es kompakter mag, dem wird hier geholfen, um es mal frei nach Verona Feldbusch zu sagen.

Das 1945 zerbombte Belvedere entstand 1842 nach Entwürfen von Otto von Wolframsdorf. Es war das vierte und letzte Belvedere auf der Brühlschen Terrasse in Dresden. Quelle: Michael Hahnewald

Die thematische Vielfalt ist beachtlich und bei allen Höhen schimmert hier und da durchaus durch, dass die Historie Dresdens auch Tiefen aufweist. Auch der eine oder andere Verlust wird thematisiert, etwa das Belvedere, das im Lauf der Zeit viermal neu aufgebaut wurde, nach 1945 nicht mehr. Gelegen am Nordosteck der einstigen Festigung und einem eigentlich idealen Point de vue sind heute nicht mehr geblieben als zwei Sphingen, die den einstigen Eingang markieren.

Olav Gatzemeier: Dresden und die Elbe. Venedig des Nordens. Michael Imhof Verlag, 272 Seiten, 464 Farb-Abbildungen, 29,95 Euro.

Lesen Sie auch:

Von Christian Ruf