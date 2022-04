Das Dresdner Start-up Packwise revolutioniert die Logistikbranche

Dresden

Sie ist nicht größer als eine Butterbrotdose, ihre Leistung aber ist beträchtlich. Die sogenannte Smart Cap – eine Erfindung des Dresdner Start-ups Packwise – wird auf Industrieverpackungen angebracht und liefert von dort aus zahlreiche Informationen. Kunden und Kundinnen können sich mit ihrer Hilfe über Füllstand, Standort, Temperatur und Bewegung ihrer Container informieren. Jederzeit. Voll digitalisiert.

„Mithilfe unserer Smart Cap haben unsere Kunden die volle Kontrolle über ihre Verpackungen und deren Inhalt und können dadurch viel effizienter planen“, erklärt Gesche Weger, Mitgründerin von Packwise. „Die millionenfach als Industrieverpackung genutzten Intermediate Bulk Container, kurz IBC, stehen 80 Prozent ihrer Lebenszeit ungenutzt herum. Und gerade die Modelle aus Kunststoff werden oft nicht wiederverwendet.“ Die Idee: Wer die IBC smart macht, der kann Geld und Ressourcen sparen.

Smart Cap fördert ­Nachhaltigkeit

Und das geht so: Kunden können auf die digitale Plattform Packwise Flow zugreifen, auf der die Informationen des smarten Sensors zu Füllstand, Mindesthaltbarkeitsdatum, Standort, Temperatur und Bewegung ihrer Container einlaufen. Nutzer können aus den Analysen schließen, wann zum Beispiel leere Container beim Kunden abgeholt und dadurch zeitnah wieder befüllt werden können. Außerdem können auch automatische Benachrichtigungen eingestellt werden, die durch Handlungsempfehlungen, beispielsweise für Nachbestellungen, das Bestands- und Produktionsmanagement merklich erleichtern.

Ebenfalls kann durch die gewonnenen Daten kritischen Vorfällen, wie etwa einer Kreuzkontamination, vorgebeugt werden. Das alles macht die Prozesse nicht nur effizienter, sondern schont auch Ressourcen und punktet damit in Sachen Nachhaltigkeit. Denn wer seine Verpackungen effizienter nutzt, benötigt am Ende auch weniger davon.

Die Anwendung Packwise Flow nutzt aber nicht nur die Daten des eigenen Unternehmens, um die Lieferkette zu optimieren. Gleichzeitig können über die Plattform Kunden und Partner eingeladen werden, um vom Nutzer selbst bestimmte Daten sicher zu teilen und so kollaborativ zusammenzuarbeiten.

Preisgekrönte Entwicklung

Die Smart Cap und die zugehörige Anwendung Packwise Flow sind für die Logistikbranche revolutionär. 2019 erhielt das Unternehmen den Sächsischen Umweltpreis in der Kategorie „Umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen“. 2020 platzierte sich Packwise auf dem zweiten Rang beim Neumarkter Lammsbräu Preis für Nachhaltigkeit. Im vergangenen Jahr konnten sich die Dresdner zusammen mit BASF und Hesse Lignal beim German Innovation Award 2021 mit ihren durch die Smart Cap intelligenten Intermediate Bulk Containern (kurz IBC) durchsetzen.

In den bisherigen drei Finanzierungsrunden beschaffte das Start-up 2,5 Millionen Euro. Die vierte Runde läuft aktuell. Rückblick: Im Jahr 2017 gingen Gesche Weger, Felix Weger und René Bernhardt mit ihrer Idee an den Markt. Zwischen der ersten Idee und der Markteinführung lagen damit gerade einmal zwei Jahre. Gefunden hatte sich das Gründungsteam zuvor im Impact Hub am Dresdner Hauptbahnhof. Weger und ihr Ehemann nutzten das Co-Working-Zentrum, um Ideen zu entwickeln. Felix Weger hatte zuvor für einen Hersteller von Industriecontainern gearbeitet und festgestellt, dass eine Digitalisierung von Lieferketten sowohl der Produktion als auch dem Vertrieb nutzen würde. Doch wie technisch umsetzen? Hier kam IT-Entwickler René Bernhardt ins Spiel. „Er ist ein Genie in der Hard- und Softwareentwicklung“, sagt die 36-Jährige, die für Personal, Finanzen und Marketing verantwortlich zeichnet, während ihr Mann das Produktmanagement übernimmt.

Als Frau ist Gesche Weger in einer Branche, die Industrie, Chemie und IT vereint, eher die Ausnahme als die Regel. „Da fällt man schon auf“, sagt sie. „Wenn meine Funktion unklar ist, werde ich auch mal falsch eingeordnet, zum Beispiel als Assistentin.“ Ist diese Fehleinschätzung ausgeräumt, seien ihr Anerkennung oder Akzeptanz aber sicher. Dann sei es ein Zusammenarbeiten auf Augenhöhe. „Ohnehin betrifft das nur neue Kontakte. Für meine tägliche Arbeit in Kundenprojekten und innerhalb der Firma spielt mein Geschlecht keine Rolle“, sagt sie.

Sie sind die Gründer von Packwise: René Bernhardt, Gesche Weger und Felix Weger (von links). Quelle: Robert Lohse

Standortvorteile und ­Vernetzung

Heute zählen knapp 20 Mitarbeiter zum Team, das inzwischen auf dem Co-Innovation Campus am Bahnhof Neustadt sitzt. Auch hier setzt das Unternehmen auf Vernetzung. Generell ist Dresden für Packwise ein optimaler Standort. „Wir sind hier sehr gut erreichbar, nicht nur für unsere Belegschaft, die von Eisenach bis Prag anreist. Es gibt zahlreiche Fördermöglichkeiten und durch die Technische Universität einen guten Zugang zu Talenten, die auch in der Stadt bleiben wollen. Außerdem lassen sich hier Kinder und Beruf erstaunlich gut unter einen Hut kriegen“, findet die dreifache Mutter Gesche Weger.

Dass Packwise sich verhältnismäßig schnell etablieren konnte, hängt maßgeblich mit der Präsenz des Start-ups zusammen. „Wir waren sehr viel auf Messen unterwegs und haben dort für die Smart Cap geworben. Das hat sich herumgesprochen“, erzählt Weger. Mit Beginn der Corona-Pandemie war damit aber erst mal Schluss, der Aufbau neuer Kontakte vorerst kaum möglich. Digitale Messen fanden zwar statt, waren aber im Nutzen nicht vergleichbar.

„Auf der anderen Seite hat uns der Schub in der Digitalisierung in die Hände gespielt. Auch die Transparenz hat an Bedeutung gewonnen. Hersteller mussten noch genauer schauen, wie sie ihre Ressourcen verteilen und Planungssicherheit schaffen. Das war gut für uns“, sagt Weger.

Expansion und eine zweite ­Variante

Seit etwa einem Jahr vertreibt Packwise seine Smart Cap in Serie. Zuvor wurden im kleineren Rahmen Proto­typen verkauft. Die Produktion übernimmt ein Partnerunternehmen aus Nürnberg. Zielkunden sind mittelständische Unternehmen und Großkonzerne aus der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Das Geld aus der vierten Finanzierungsrunde will Packwise nutzen, um weiter auf dem europäischen Markt zu wachsen und eine zweite Variante seiner Smart Cap zu entwickeln. „Die wird explosionsgeschützt sein. Das ist vor allem in der Chemie spannend“, sagt Weger. „Aktuell liegt unser Fokus noch auf der Chemieindustrie; wir wollen ihn nun aber zunehmend auch auf die anderen beiden Zweige ausweiten.“

Von Patricia Liebling