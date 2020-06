Das Dresdner Elbhangfest 2020 fällt wegen Corona aus

Dresden

Aufgrund der Corona-Pandemie fällt das Dresdner Elbhangfest in diesem Jahr zum ersten Mal seit 1991 aus. Das Jubiläum haben sich Veranstalter und Besucher sicher anders vorgestellt. Doch ganz leer bleibt der Elbhang am ursprünglichen Festwochenende nicht. Drei Ausstellungen erinnern vom 26. bis 28. Juni an das 30. Festjubiläum.

Besonderheiten von 2019 nochmal zu sehen

Zwei Besonderheiten aus vergangenen Jahren sind nochmals zu bestaunen: An der Loschwitzer Kirche ist der „Sächsische Wörtersee – auf dem Trockenen“ zu erleben. Anlässlich des 29. Elbhangfestes „Diddschn statt Diggschn!“ entstand er 2019 im Schlosspark Pillnitz. Auf dem Dorfplatz gibt es noch einmal den Brunnen „ Fontana della Festa“ aus dem Lutherjahr.

So schön was das Elbhangfest 2019

Zwischen dem Wachwitzer Dorfkern und der Bergstraße können Interessierte alle bisherigen Feste und Plakate in einer Ausstellung bewundern. Gründer und Erfinder vom Dresdner Elbhang sind im Umfeld der Weinbergkirche Pillnitz anhand von mehr als 70 Tafeln ausgestellt. Diese wurden anlässlich des 28. Festes „Der Hang zur Technik“ 2018 angefertigt. Darüber hinaus lädt die IG Weinbergkirche am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr „In Mitten der Reben zu frischem Leben“. Es gibt Wein, einen Imbiss und von 14.30 bis 16.30 Uhr Live-Musik.

