Das Corona-ABC für Dresden: Was ist erlaubt und was verboten?

Maskenpflicht an der frischen Luft, Desinfektionsmittelspender im öffentlichen Raum und Abstandsregeln – mit einer Corona-Schutz-Verordnung will der Freistaat Sachsen die Infektionszahlen senken. Aber der Teufel steckt wie bei vielen Dingen im Detail. Was ist eigentlich erlaubt und was verboten? Das Corona-ABC der vielen Regeln und Normen:

Alter: Ab wann muss eine Maske getragen werden?

Ab dem sechsten Geburtstag besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch für Kinder. Ausnahme: Auf Spielplätzen gilt die Pflicht erst für Kinder ab dem zehnten Geburtstag.

Beerdigung : Wie viele Teilnehmer sind erlaubt?

Beerdigungen und Beisetzungen sind ohne Begrenzung der Personenzahl möglich. Dies gilt aber nicht für die Zusammenkünfte nach der Beisetzung.

Corona-Abstand im öffentlichen Raum: Wer darf sich treffen?

Im öffentlichen Raum dürfen sich Menschen mit ihrem eigenen Hausstand sowie mit Angehörigen eines weiteren Hausstands bis maximal zehn Personen ohne Einhaltung des Mindestabstandes aufhalten.

Dienstleistungen: Was ist mit medizinisch notwendigen Behandlungen?

Körpernahe Dienstleistungen wie der Betrieb von Nagel- und Kosmetikstudios sind untersagt. Medizinisch notwendige Behandlungen wie die diabetische Fußpflege oder Hautbehandlungen bei schwerer Akne sind dagegen gestattet.

Eigentümerversammlungen: Sind Tagungen und Sitzungen möglich?

Wichtige Sitzungen wie Vorstandstagungen oder Eigentümerversammlungen dürfen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln stattfinden. Dennoch sollte die Durchführung von Sitzungen möglichst vermieden werden. Das gilt auch für die kommunalen Gremien wie den Stadtrat, die Ausschüsse und die Stadtbezirks- und Ortschaftsräte.

Familienfeiern: Wie viele Teilnehmer sind erlaubt?

Feiern in der eigenen Häuslichkeit sind mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Haustands bis insgesamt maximal zehn Personen erlaubt. Es sind aber auch maximal fünf Personen aus dem eigenen und weiteren Hausständen gestattet. Darüber hinaus sind Feiern verboten.

Gruppenausflüge: Wer darf wohin fahren?

Private Gruppenausflüge und überregionale tagestouristische Ausflüge sollten auf das Nötigste beschränkt werden. Radausflüge, Motorradausfahrten oder Gruppenwanderungen sind mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes und den Angehörigen eines weiteren Hausstandes bis maximal zehn Personen erlaubt.

Häuslichkeit: Was meint dieser Begriff?

Die eigene Häuslichkeit meinen die eigene Wohnung, das eigene Haus, den eigenen Garten oder Kleingarten oder die zum Wohnen überlassenen Räume. Also der Bereich, in dem das Privatleben stattfindet. Das kann auch eine Wohngemeinschaft sein.

Individualsport: Sind Wettkämpfe erlaubt?

Maßgeblich ist, dass es sich um keinen Mannschaftssport handelt. Individualsportarten sind zum Beispiel Leichtathletik, Tennis, Golf oder Turnen. Hier sind auch organisiertes Training einschließlich Personal sowie Wettkämpfe ohne Publikum möglich.

Joggen: Darf ich ohne Maske laufen gehen?

Bei sportlicher Betätigung wie Joggen und bei der Fortbewegung mit Fortbewegungsmitteln wie Fahrrad, Elektroroller oder Skateboard besteht keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.

Kantine: Sind sie wie Gaststätten geschlossen?

Kantinen dienen inner- und außerhalb eines Unternehmens oder einer öffentlichen Einrichtung der Verpflegung der Mitarbeiter mit Speisen und Getränken. Während Gaststätten geschlossen bleiben müssen, dürfen Kantinen weiter öffnen.

Lernen: Darf mein Kind noch zur Nachhilfe gehen?

Außerschulische Nachhilfe darf weiter stattfinden, weil es sich um ein Angebot handelt, das die schulische Ausbildung unterstützt. Auch der Betrieb von Fahrschulen ist unter Beachtung der Hygieneregeln erlaubt.

Maskenpflicht : Wer muss wo einen Mund-Nase-Schutz tragen?

Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, in Taxis und in Reisebussen; in Groß- und Einzelhandelsgeschäfte (Geschäfte, Läden, Verkaufsstellen, Kioske, Spätshops, Supermärkte, Bau- und Gartenmärkte u.ä.); in Gesundheitseinrichtungen (z.B. Krankenhäusern, Tageskliniken, Arzt – und Zahnarztpraxen).

Die Pflicht gilt nicht für die Behandlungsräume und für die Patienten in ihren Zimmern und beim Essen. Maskenpflicht gilt für Beschäftigte ambulanter Pflegedienste bei der Pflege; in Einrichtungen zur Pflege, Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen für die Besucher; in den der Öffentlichkeit zugänglichen Räumlichkeiten mit regelmäßigem Publikumsverkehr: Einkaufszentren, Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen u.ä.), Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung (z.B. Behörden, Ämter), Banken, Sparkassen, Versicherungen, gastronomische Einrichtungen zur und bei Lieferung und Abholung von Speisen und Getränken (Restaurants, Imbisse, Cafés, Kneipen u.ä.) und in Aus- und Fortbildungseinrichtungen (auch während des Unterrichts, außer in Musik- und Tanzhochschulen).

Ebenso müssen Personen, die keine Schüler, Lehrer oder sonstige Beschäftigte der jeweiligen Kita oder Schule sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn sie Kitas und Schulen betreten.

In der Öffentlichkeit gilt von 6 Uhr bis 24 Uhr an folgenden Orten die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung: beim Aufenthalt an Haltestellen, in Bahnhöfen, in Fußgängerzonen, auf dem Sport und Spiel gewidmeten Flächen wie z.B. Spielplätzen, auf Wochenmärkten und an Außenverkaufsständen.

Nase: Muss sie immer mit bedeckt werden?

Die Nase ist ein Aus- und Eintrittstor für das Virus und muss deshalb auch bedeckt werden. Es heißt Mund-Nase-Bedeckung und nicht Mund-Bedeckung, wie etliche Mitbürger meinen.

Ordnungswidrigkeit: Welche Strafe droht, wenn ich die Maske vergessen habe?

Wer trotz Pflicht keine Mund-Nase-Bedeckung trägt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Das gilt nicht bei Verstößen gegen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in der Schule.

Probleme: Welche Beschwerden befreien mich von der Maskenpflicht ?

Probleme bei der Atmung oder Kurzatmigkeit sind Gründe für eine Befreiung von der Maskenpflicht. Zur Glaubhaftmachung genügt die Vorlage eines ärztlichen Attests. Ebenso sind Menschen mit Behinderungen von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung befreit. Hier genügt die Vorlage des Schwerbehindertenausweises.

Quarantäne: Wann müssen Reisende in Isolation?

Personen, die sich nicht länger als 24 Stunden in einem Risikogebiet eines Nachbarstaates (Polen, Tschechische Republik) aufgehalten haben (z.B. zum Einkaufen, Tanken), sind nicht von der Quarantänepflicht erfasst. Ansonsten gilt: Reisende aus dem Ausland müssen dann in Quarantäne, wenn sie aus einem Risikogebiet einreisen.

Reisen: Welche Fahrten sind erlaubt?

Es wird dringend empfohlen, nur dann private Reisen und Besuche vorzunehmen, wenn sie unbedingt notwendig sind. Dazu zählt z.B. der Besuch hilfsbedürftiger Angehöriger, die Teilnahme an einer Beerdigung oder Beisetzung, der Besuch zur Ausübung des Sorge- und Umgangsrechts oder der Besuch der nicht im gleichen Hausstand lebenden Lebenspartnerin oder –partners.

Solarien: Darf ich mich noch sonnen gehen?

Der Betrieb von Solarien und Sonnenstudios ist unter Beachtung der Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen erlaubt. Ballett- und Tanzschulen müssen dagegen genauso geschlossen bleiben wie Fitnessstudios. Ausnahme: Medizinisch notwendige Behandlungen wie Rehabilitationssport sind erlaubt.

Technisches Hilfswerk und Feuerwehren: Gelten auch hier Kontaktbeschränkungen ?

Das THW und die Freiwilligen Feuerwehren dürfen üben. Die Kontaktbeschränkungen gelten nicht für die Stellen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen.

Vereinsleben: Sind Sitzungen und Veranstaltungen erlaubt?

Vereinsarbeit ist unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln zulässig. Insbesondere sind notwendige Gremiensitzungen erlaubt. Zusammenkünfte, Ansammlungen, Veranstaltungen und Feiern darüber hinaus sind untersagt.

Umzug: Wie viele Helfer dürfen mitmachen?

Umzüge sind trotz Corona möglich. Der Umzug kann von einem Unternehmen oder in Eigenleistung durchgeführt werden. Es gelten die Kontaktbeschränkungen. Zusätzlich zu den Angehörigen des eigenen Hausstandes dürfen die Angehörigen eines weiteren Hausstandes bis insgesamt maximal zehn Personen aus beiden Hausständen mithelfen – oder insgesamt maximal fünf Personen aus dem eigenen und weiteren Hausständen.

Visier: Schützt es genauso gut wie die Mund-Nase-Maske?

Nach Einschätzung des Robert-Koch-Institut kann das Tragen eines Visieres nicht den gleichen Schutz wie eine eng am Gesicht anliegende textile Mund-Nasen-Bedeckung bieten. Daher stellen Visiere keinen grundsätzlichen Ersatz für eine textile Mund-Nasen-Bedeckung dar. Wenn allerdings das (dauerhafte) Tragen einer textilen Mund-Nasen-Bedeckung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist oder gesundheitliche Probleme verursacht, kann ein Visier (im Einzelfall) eine sinnvolle Alternative darstellen.

Wohnsitz: Gelten die sächsischen Regeln auch für Nichtsachsen in Sachsen ?

Die Corona-Regeln gelten unabhängig vom Wohnsitz für alle Menschen, die sich im Freistaat Sachsen aufhalten.

Zusätzliche Bildung: Sind Kurse überhaupt noch möglich?

Angebote der Erwachsenenbildung wie in Volkshochschulen dürfen nicht als Präsenzkurse stattfinden. Die Bereitstellung von Online-Kursen ist zulässig.

