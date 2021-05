Das Blaue Wunder Dresden im Bilderrahmen

Dresden

Was dem einen sein Canalettoblick, ist dem andern sein Blaues Wunder. So wie man innenstädtisch durch einen Bilderrahmen die Dresden-Silhouette des alten Canaletto-Gemäldes erschauen kann, so wird man bald stromaufwärts auch das Blaue Wunder sehen können – durch zwei Metallrahmen, einen auf Loschwitzer, einen auf Blasewitzer Seite.

Altes Nietverfahren und historische Farbe

Es ist eine Idee des Stadtbezirksamts Blasewitz. Es soll erinnern an die Eingemeindung der beiden Orte vor 100 Jahren nach Dresden. Die beiden Stahlrahmen – 1,20 Meter hoch, 1,55 Meter breit – werden an den jeweiligen Elbufern aufgestellt und bieten den Blick elbabwärts aufs Blaue Wunder und in Richtung Innenstadt.

Den Rahmen und die Verankerung im Boden stellt die Firma Stahl- und Maschinenbau Graf aus Meißen her, die auch für die Metallarbeiten am Blauen Wunder zuständig ist. Sie hat dafür eigens das alte Nietenverfahren vom Brückenbau wieder aufgegriffen. Auch das Blau des Rahmens wird dem ursprünglichen Farbton der Brücke entsprechen, den Anstrich spendet die Firma Geholit und Wiemer aus Nossen, ebenfalls in die Brückensanierung eingebunden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf einer Infotafel sollen die Besonderheiten des Brückenbaus damals und des Rahmens heute erläutert werden. Selbstverständlich, erklärte Bezirksamtsleiter Christian Barth, sei der Zugang zum Rahmen barrierefrei. Und bei Hochwassergefahr kann er abgebaut werden. Die Beiräte bewilligten die veranschlagten Kosten von 1600 Euro für den Blasewitzer Rahmen mit Mehrheit.

Von hp