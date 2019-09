Dresden

Wer dem Trubel der Dresdner Innenstadt für entspannte 15 Minuten entfliehen möchte, kann dies auf dem Postplatz tun. Schon im letzten Jahr konnten die Besucher dort einen besonderen Ausblick über die Stadt genießen. In diesem Jahr ist es kein Turm, sondern eines der weltweit größten transportablen Riesenräder. Die 42 Gondeln des „Wheel of Vision“ setzen sich ab 11 Uhr in Bewegung. Eine Fahrt dauert rund 15 Minuten und gewährt einen Blick über die Stadt in 55 Metern Höhe. Noch bis zum 13. Oktober bleibt es in der Stadt.

Von DNN