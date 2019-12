Das Alles-in-Einem-Schloss: Zu Hause bei Designerin Maria Schorr

Dresden

Die Prießnitz fließt gemächlich am Haus vorbei. Ziemlich weit unten. So beruhigend sieht sie nicht immer aus. Im Sommer war das Flussbett lange ganz ausgetrocknet, was genauso zu Besorgnis Anlass gibt wie das andere Extrem. Hat das Flüsschen die Signale auf Hochwasser ausgerichtet, kann es plötzlich über Umwege im Keller stehen oder gar ins Haus eindringen, wie 2002 und 2013 geschehen. Der Gedanke ist nicht der schönste, wenn man gleich daneben im Erdgeschoss wohnt. Jetzt aber sieht alles friedlich aus und so schnell klettert das Wasser nun doch nicht über die Mauer.

Das Haus in der Dresdner Neustadt – Baujahr 1860 – leuchtet in frischer, gelber Farbe. Es wurde denkmalgerecht saniert und nach und nach kommt auch das Umfeld an die Reihe. In den Anbau aus den 1920er Jahren konnten große Fenster gebrochen werden. Genau das bewog Maria Schorr schließlich, hier einzuziehen. In einen eigentlich etwas düsteren Raum mit eher unwohnlicher Geschichte. Sie hatte entdeckt, dass es durchaus auch einen Platz an der Sonne gibt, ein helles Fleckchen zum Wohlfühlen unter freiem Himmel. Das gab den Ausschlag. Und ganz bestimmt begannen sich in ihrem Kopf schon unzählige Ideen zu melden, wie alles einmal aussehen könnte.

Bäckerladen nebenan ist noch vorhanden

Das war im Winter 2014. Ein halbes Jahr später siedelte sie von Berlin nach Dresden über in das Haus ihres Sohnes. Der IT-Spezialist Ulrich Schorr hatte das Grundstück gemeinsam mit seiner Frau 2007 erworben. So ist Maria Schorr zugleich den drei Enkelkindern nahe. Der andere Sohn Sebastian Schorr ist Zootierpfleger in Leipzig und reist in dieser Mission auch schon mal um die Welt. Ihre Arbeits- und Lebenswelt breitet sich auf wenig Raum aus und ist überreich an Geschichten. Zuallererst die von ihrer Entstehung an diesem Ort, fußt sie doch auf einem ziemlichen Chaos.

Maria Schorrs „Riesenschloss“, wie sie scherzhaft sagt, war im vorigen Leben eine Backstube mit allen Utensilien, die dazu gehören. Der Bäckerladen nebenan ist noch vorhanden, das Backen aber wird längst andernorts organisiert. Den Backofen wollte hier keiner mehr mitten in der Nacht in Gang setzen, so blieb er kalt und ungenutzt wie der kleine Raum zum Abkühlen der frischen Kuchen. Könnten wir zurück in die Vergangenheit der 1920er Jahre schauen, würden wir den Kuchen gleich in den benachbarten Kaffee- und Biergarten wandern sehen. Alteingesessene Neustädter erinnern sich, dass es die Gastwirtschaft noch bis in die 1950er Jahre gab.

Diese Frau kann einfach alles sinnvoll nutzen

Das alles gehört ins Gestern. Wo einst der Backofen mit großem Schornstein stand, wo geknetet und gerührt wurde, breitet sich jetzt Marias Kreativland aus, ganz konkret der Küchenteil. Die Abriss- und Umbauarbeiten mag man sich nicht vorstellen. Auch von einer Garage keine Spur. Sie war schon zuvor abgebrochen worden. Nun ist sie ein Sonnenplatz, an den sich auf der ehemaligen Einfahrt sogar ein kleiner Garten anschließt. Wie durch Zauberhand blühten hier nach kurzer Zeit Tulpen, Rosen, Lavendel, gediehen Johannisbeeren und anderes. Selbst ein Pfirsichbaum hat den Standort dankbar angenommen.

Das ist das Entree ins „Schloss“. Die Führung über 65 Quadratmeter kann beginnen. Abgetrennt von den übrigen „Salons“ sind der Sanitärbereich und das Schneideratelier, der einstige Kuchenraum. Statt Backwerk in Regalen ruhen hier jetzt fein säuberlich sortiert Garnrollen, Knöpfe, Stoffe. Der Schneidertisch übrigens ist eine ausrangierte Tür. Diese Frau kann einfach alles sinnvoll nutzen. Sie gibt den Dingen gern eine zweite Chance, arbeitet auch bei ihren Entwürfen nachhaltig.

Los geht es im Flur (etwa ein Quadratmeter), gleich rechts daneben das Esszimmer (es könnten zwei Quadratmeter sein), versteckt eine Abstellkammer mit Garderobe und etwas weiter hinten die durchaus geräumige Küche (zehn Quadratmeter?), auf der anderen Seite das Büro, der Salon (in dem wir gemütlich Tee trinken) mit Wintergarten, ein Stück weiter das Schlafzimmer kombiniert mit Bibliothek, Kaminzimmer und Gästezimmer (in Form eines selbst gebauten Hochbettes).

„Anatomie hilft beim Entwerfen“

Kreativität paart sich mit Fingerfertigkeit. So hat Maria Schorr unter anderem ihr Ikea-Sofa selbst bezogen und dem alten Sessel ihrer Großmutter ein neues Lederkleid verpasst. Ausgebildet als examinierte Krankenschwester, nutzt sie auch diesen Beruf für ihre Passionen. „Anatomie hilft beim Entwerfen“, sagt sie dazu. Als junge Mutter mit zwei Kindern hatte sie begonnen, nach Möglichkeiten zu suchen, zu Hause zu arbeiten.

Phantasiesprühend und geschickt wie sie war, entwarf sie erste Kleidungsstücke zum Verkauf. Die ausgefallenen Teile, die sich vom üblichen Standard absetzten, gefielen. Ihre „Klamotten“ gingen weg wie warme Semmeln. Das Label „ MARIA SCHORR“ war geboren. Nach kurzer Zwischenpause konnte sie es auch über die Wende retten. Die Designerin fuhr auf Modemessen und beteiligte sich an Modeevents. Maria-Schorr-Teile waren auch in Dresdner Boutiquen erhältlich. Oder sie sind auf Märkten beim Elbhangfest und in Rammenau zu finden.

Gern verbindet sie Mode mit Kunst, wobei letzteres noch ein eigenes Kapitel ist und zum Theater führt. Aber das, was bei ihr Frau auf der Straße trägt, kann auch selbst schon zum Kunstwerk werden. Man sagt der Schöpferin nach, ihre Modelle würden „mühelos die Grenzen zwischen dem Besonderen und dem Tragbaren ausbalancieren“. Sie sind darüber hinaus in diversen Ausstellungen Verbindungen mit bildender Kunst und der Bühne eingegangen. In Berlin suchte die Designerin nach einem eigenen Laden mit Werkstatt, wurde zunächst in Kreuzberg fündig und wechselte schließlich zum Prenzlauer Berg, wo sie bis 2015 mit Partnerinnen das Ladenatelier „KostümeSchmuckAnziehen“ betrieb.

„Ich habe alles gemacht, was mit Kostüm zu tun hat“

Durch einen glücklichen Zufall entwickelte sich als zweites Standbein die Arbeit am und fürs Theater. Kostüme hieß das Zauberwort. Kostüme, die mehr als Stoff sind, die auch aus Papier und anderen Materialien bestehen konnten, die appliziert, bemalt, bespritzt, vergoldet werden wollten. „Ich habe alles gemacht, was mit Kostüm zu tun hat“, berichtet Maria Schorr. Sie war Kostümassistentin (unterstützt), Kostümbildnerin (entwirft) und Kos-tümgestalterin (fertigt an). Unter ihren Händen entstanden nicht nur Gewänder, sondern regelrechte Kostümplastiken wie unter anderem zur 1200-Jahrfeier von Magdeburg. Sie schuf die Illusion von Skulpturen, Bäumen oder Tieren.

Auch auf Gastspielreisen war die Kostümfrau gefragt und ist es bis heute. So betreut sie aktuell für das zum Bauhaus-Jubiläum geschaffene „Geometrische Ballett“ – diesmal hinter der Bühne – die Kostüme. Es sind Repliken der Tanzskulpturen von Bildhauerin Ursula Sax, die diese wiederum als Hommage auf Oskar Schlemmer schuf. Ein letztes Mal übrigens wird die Aufführung am 8. Januar 2020 in Görlitz zu erleben sein.

Familie stammt laut Ahnenforschung von Lucas Cranach ab

Der Sprung vom Theater in den kirchlichen Raum ist viel kleiner, als man denken mag. Ist doch auch dieser eine Bühne und auch für diese setzt Maria Schorr ihre Phantasie ein. Mit den für ihre Arbeiten typischen kräftigen Farben entstehen in ihrem kleinen Atelier liturgische Paramente, Applikationen für Wand- und Altargestaltungen und Stolen für die Gewänder der Pfarrer und Priester.

Hineingewachsen in eine Pfarrersfamilie, kennt sie sich aus im Metier. Der Vater stand selbst nicht nur auf der Kanzel, sondern beschäftigte sich auch künstlerisch. Seine Linolschnitte zieren eine Wand im Raum. Wir haben nachgezählt: Insgesamt müssen es so um die 45 Bilder verschiedenster Couleur an den Wänden sein. Und jetzt im Winter kommen gut 40 Blumentöpfe hinzu, die ihren Platz beanspruchen. Aber irgendwie passt alles. Und schließlich wollen die Dinge auch bewahrt werden. Hier sind sie in guten Händen, wie das „zugelaufene“ antike Schränkchen oder Vaters Waschtisch, in dessen Porzellanschüssel er sich noch bis 1993 gewaschen hat, erzählt die Tochter.

Wen wundert es, dass Kunst und Kreativität hier zu Hause sind, wenn man hört, dass die Familie laut Ahnenforschung von Lucas Cranach abstammt.

Von Genia Bleier