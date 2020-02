Wird die Bienertstraße in Plauen zu Dresdens erster Fahrradstraße?

Dresden

Linienbusse, Autos und Radfahrer, am Fahrbahnrand jede Menge parkende Fahrzeuge – dabei ist auf der Nöthnitzer Straße zwischen Plauener Rathaus und Münchner Straße der Platz ohnehin schon knapp bemessen. Gerade Radfahrer fürchten hier um ihre Sicherheit. Die Grünen sehen Handlungsbedarf und wollen den Rad- und Autoverkehr auf der Nöthnitzer Straße entflechten. Ihr Vorschlag: Die parallel verlaufende Bienertstraße als Radroute fit machen. Die DNN erklären die Idee.

Knappe Überholmanöver: Deshalb haben Radfahrer Angst

Immerhin bis zu 10.000 Fahrzeuge am Tag werden auf der Nöthnitzer Straße gezählt. Da fühlen sich allen voran jene bedrängt, die auf zwei Rädern unterwegs sind, haben Angst, unter jene fahrbaren Untersätze mit vier oder mehr Rädern zu geraten.

Nicht selten werden Radfahrer beispielsweise mit gefährlich wenig Abstand noch überholt, wenn sie selbst ausscheren müssen, um an den parkenden Fahrzeugen vorbeizufahren, so Ulrike Cas­pary, Sprecherin für Fuß- und Radverkehr der Grünenfraktion im Stadtrat.

Mächtig was los: Auf der gerade einmal sieben Meter breiten Nöthnitzer Straße in Dresden-Plauen kämpft jeder um seinen Platz. Quelle: Anja Schneider

600 Unterschriften: Warum die Grünen jetzt Druck machen

Bereits vor einigen Monaten hatten deshalb Betroffene eine Petition gestartet, darin auf eine „sehr problematische“ Verkehrssituation verwiesen und den Bau eines durchgängigen Radwegs zwischen Rathaus und Münchner Straße gefordert. Knapp 600 Dresdner haben un­terschrieben. Inzwischen hat sich der Petitionsausschuss mit dem Ansinnen beschäftigt – bisher ohne konkretes Ergebnis. Zweimal haben die Mitglieder des Ausschusses den Tagesordnungspunkt vertagt, auch weil die Zuarbeit der Verwaltung nicht sonderlich zufriedenstellend gewesen sei, so Ulrike Caspary.

Deshalb haben die Grünen nun das Thema aufgenommen, Ideen erarbeitet und in einen Antrag gegossen, über den die Stadträte abstimmen sollen. Neben der Radfahrerroute auf der Bienertstraße als Alternative sieht der auch Sofortmaßnahmen vor, um das Problem auf der engen Straße anzupacken.

Halteverbot und Tempo 30: Was sofort geschehen könnte

In einem ersten Schritt, so fordern es die Grünen, soll kurzfristig ein Park- und Halteverbot auf dem gesamten Abschnitt eingerichtet werden. Au­ßerdem wird die Verwaltung aufgefordert, auch ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern zu prüfen. Das gilt im besagten Bereich bisher nur vor der 55. Oberschule.

Kaum Durchgangsverkehr: Das spricht für die Bienertstraße

Als dauerhafte Lösung bringen die Grünen schließlich die Fahrradroute auf der Bienertstraße ins Spiel. „Die Bienertstraße ist schon jetzt ei­ne Anwohnerstraße, auf der kaum Durchgangsverkehr herrscht“, sagt Ulrike Caspary. Zumal die Einrichtung ei­nes Radweges auf der Nöth­nitzer Straße, wie in der Petition gefordert, aus Sicht der Grünen kaum machbar ist: „Die Fahrbahn ist gerade einmal sieben Meter breit.“

Vorrang fürs Rad: So wollen es die Grünen rollen lassen

In ihrem Antrag fordern die Grünen die gesamte Bienertstraße, auch den Teil hinab bis zur Weißeritz, in „eine Fahrradstraße oder zu einer qualitativ vergleichbaren Radvorrangroute“ umzuwidmen, die ne­ben Radfahrern und Fußgängern lediglich noch Anlieger mit ihren Au­tos fahren dürfen. Die Rechts-vor-Links-Gebote an den kleineren Nebenstraßen sollen gestrichen werden und Einbahnstraßenregelungen in gegenläufige Richtungen für Autos eine Durchfahrt erschweren.

Zugleich ist vorgesehen, das Parken auf einer Straßenseite zu verbieten, damit für die Radfahrer in beide Richtungen genügend Platz ist. Und: An Kreuzungen könnten in die Fahrbahn hineingezogene Gehwege dafür sorgen, dass Fußgänger und besonders Kinder besser und sicherer über die Straße gelangen.

Nötiger Lückenschluss: Wer von der Route profitieren soll

In der Radroute über die Bienertstraße sehen Dresdens Grüne aber keineswegs nur eine Alternative zur Nöthnitzer Straße. Vielmehr sei es auch ein Lückenschluss, sagt Jens Georgi, Stadtbezirksbeirat der Grünen in Plauen. Nur so könne auf Dauer eine sichere Verbindung von Naußlitz bis hinüber nach Zschertnitz entstehen, in deren Zuge etwa das eng besiedelte Löbtau mit dem Univiertel verbunden würde. „Es ist auch eine wichtige Strecke für Schüler“, sagt der Bezirksbeirat und zählt die beiden Gymnasien in Zschertnitz und Plauen sowie die 55. Oberschule auf.

Der Übergang: Das planen die Grünen an der Münchner Straße

Entsprechend fordern die Grünen auch die nötigen Anbindungen der Radroute in Ost und West. An der Münchner Straße stellen sich die Antragssteller eine neue Querung über den Grünstreifen an der Gleisschleife vor, über die Radfahrer sicher an weiterführende Wege gelangen. Sichere Querungsmöglichkeiten und Anbindungen seien zudem an der Tharandter, Chemnitzer und Zwickauer Straße nötig – über deren Umbau zu einer Nord-Süd-Route für Radfahrer gegenwärtig ebenfalls diskutiert wird.

Neue Buslinie 67: Weshalb es nicht nur um Radfahrer geht

„Es geht hier übrigens nicht allein nur um die Sicherheit der Radfahrer“, betont Jens Georgi. Rollen Radfahrer künftig nicht mehr über die Nöthnitzer Straße, können dort auch Busse flüssiger fahren. Gerade mit Blick auf die Pläne, die Linie 85 zur Premiumlinie 67 mit Zehnminutentakt (bisher nur alle 20 Minuten) umwandeln zu wollen, bestehe entsprechender Handlungsbedarf.

Nicht zuletzt, so betont es Grünen-Stadträtin Tanja Schewe, steckt hinter dem Vorhaben auch ein wichtiger Schritt in Sachen Klimaschutz. Eine derartige Verbindung könnte noch mehr Menschen dazu bewegen, aufs Rad umzusteigen. „Wir müssen in Dresden noch viel mehr Angebote machen, damit sich die Menschen sicherer fühlen.“

Von Sebastian Kositz