Dresden

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow, selbst Veranstalter von Weihnachtsmärkten, sieht die Weihnachtsmarktkultur in Dresden bedroht. Linke, Grüne und SPD fordern „Weg mit der Plastik“ und wollen allen städtischen Märkten Mehrweggeschirr verordnen.

„Das treibt die Kosten in die Höhe. Dann wird es immer schwerer, Veranstalter zu finden“, sagt Zastrow voraus. Oder es wird auf Weihnachtsmärkten nur noch Glühwein und Bratwurst geben. Die Tassen werden zentral gespült. Die Würste dagegen kommen ins Brötchen. „Kulinarische Vielfalt ist nicht mehr möglich.“

Denn, so der Fraktionsvorsitzende: Die Betreiber von Imbissständen bräuchten große Lagerflächen für benutztes Geschirr und Besteck. „Den Platz haben wir bisher nicht eingeplant.“ Es müsste ein ausgeklügeltes Pfandsystem für Teller, Gabeln, Löffel und Messer entwickelt werden. Schließlich werde ein Spülunternehmen benötigt, das das verschiedene Geschirr und Besteck auch reinigen könne. „Die sammeln das ein und fahren es mit Kleintransportern zum Spülcontainer. Das soll dann gut für die Umwelt sein“, so Zastrow.

Er empfiehlt eine Auseinandersetzung mit plastikfreiem Mehrweggeschirr aus Pappe, Maisstärke oder Zuckerrohr. „Wir tun das schon lange. Wir wollen unseren Beitrag für die Umwelt leisten. Aber Mehrweggeschirr ist ein Irrweg.“

Zastrow kündigte gleichzeitig an, einen Antrag zur Verlängerung der privaten Weihnachtsmärkte über die Weihnachtsfeiertage hinaus zurückzuziehen. In den Stadtbezirksbeiräten war der Antrag regelmäßig durchgefallen. „Das kann ich nicht verstehen“, so Zastrow. Nach Weihnachten sei die Stadt voller Menschen, dieses Potenzial sollte genutzt werden.

Die Händler hätten die Chance, Geld zu verdienen, die Dresdner und ihre Gäste könnten die Angebote nutzen. In Pirna dürfe er den Weihnachtsmarkt bis Silvester öffnen, so Zastrow, in Dresden müsse er über die Weihnachtsfeiertag den Augustusmarkt abbauen lassen. „Da wird die Weihnachtszeit künstlich beendet. Dass das so bleiben soll, enttäuscht mich.“

Von Thomas Baumann-Hartwig