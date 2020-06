Darum leuchtet der Kulturpalast in Dresden in Regenbogenfarben

Dresden

Corona-Pause für den Christopher Street Day (CSD)? „Undenkbar“, sagt Ronald Zenker, Vorstandssprecher des CSD Dresden. „Das ist unser Wochenende. Einfach gar nichts zu machen, ist für uns keine Option.“ Der CSD Dresden wird am Sonnabend mit einem Paradetruck durch Dresden ziehen und die Institutionen besuchen, die sonst beim Straßenfest auf dem Altmarkt dabei wären.

Kleiner Korso rollt durch Dresden

„Der CSD in Dresden lebt von den Menschen, Vereinen, Institutionen, Parteien und Förderern, die an ihm teilnehmen und ihn unterstützen. In normalen Jahren treffen wir uns für ein regenbogenbuntes Fest der Akzeptanz auf dem Altmarkt und bei der Demo. Ein solches Fest ist zurzeit nicht möglich, da viele aufgrund der Pandemie und der Beschränkungen nicht teilnehmen könnten“, weiß Zenker. Zwar hat der Verein für den 5. September einen Nachholtermin für den 27. CSD in Dresden angemeldet. „Aber wir wissen nicht, was im September ist“, so der Vorstandssprecher.

Also rollen am Sonnabend ab 14.50 Uhr ein Cabriolet mit einer Dragqueen, der Truck mit zehn bis 12 Personen aus dem CSD-Vorstand und ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Hof des CSD in der Zwickauer Straße los. Die Botschaft: „Wenn ihr nicht zum CSD könnt, dann kommt der CSD eben zu euch.“

Der kleine Korso wird knapp 34 Kilometer durch die Stadt rollen, so Zenker, und dabei Parteien besuchen, Vereine und Institutionen, aber auch Unternehmen. „Wir haben im Vorfeld alles abgesprochen, es wird die eine oder andere kleine Aktion geben“, weiß der Vorstandssprecher. 20 Uhr kommt der Zug in der Neustadt an der Boys Bar an, von dort aus wird sich eine Demonstration mit etwa 150 Personen in Richtung Kulturpalast in Bewegung setzen.

Abschlusskundgebung vor dem Kulturpalast

Höhepunkt der Abschlusskundgebung im Stadtzentrum: Der Kulturpalast wird in den Regenbogenfarben erstrahlen. „Wir wollen sichtbar sein, weil wir ein Teil der Stadtgesellschaft sind“, schildert Zenker das Anliegen des CSD. Am Donnerstagmorgen hat er gemeinsam mit Justizministerin Katja Meier ( Bündnis 90/Die Grünen) die Regenbogenfahne vor dem Justizministerium in der Inneren Neustadt gehisst.

Der CSD ist laut Wikipedia ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen. An diesem Tag wird für die Rechte dieser Gruppen sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung demonstriert.

Von Thomas Baumann-Hartwig