Dresden

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) im DNN-Gespräch über eine erneute Kandidatur, den Striezelmarkt in Zeiten von Corona und sein Engagement für den Fernsehturm.

Wie groß ist das Loch in der Stadtkasse in diesem Jahr?

Wir bekommen dieses Jahr einiges von den Ausfällen ersetzt. Sowohl Bund als auch Land unterstützen uns bei der Thematik Gewerbesteuer. Viele unserer coronabedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben bekommen wir aber nicht ersetzt. Gerade bei den Kultureinrichtungen kommt da viel zusammen, so dass wir schon 2020 von ei­nem zweistelligen Millionenbetrag im Haushalt ausgehen, der fehlt. Das Hauptproblem ist aber: In den Folgejahren haben wir keine ähnliche Unterstützung zu erwarten. Zumal sich auch der Freistaat 2022 ei­nen Teil der Gelder zurückholt, die er uns 2020 gegeben hat. Das liegt in der Systematik des Finanzausgleichs. Die Einnahmenseite ist eine gravierende Herausforderung.

Reichen die 140 Millionen Euro für das Verwaltungszentrum, die auf der hohen Kante liegen und jetzt in den Haushalt fließen sollen?

Das ist das Ziel. Wir gehen davon aus, dass wir damit auskommen müssten und sollten, um unser hohes Investitionsniveau zu halten. Wenn wir die Investitionen zurückfahren, setzen wir eine Endloskette in Gang. Dann fehlen der lokalen Wirtschaft die Aufträge. Die Folgen liegen auf der Hand.

Sollte Dresden noch mehr Kredite aufnehmen? Was spricht dagegen, Schulen auf Pump zu sanieren?

Wenn wir von Investitionen reden, bei denen Einnahmen gegenüberstehen und wir Mehreinnahmen erzielen können, lässt sich das machen. Ich denke da an das neue Orang-Utan-Haus für den Zoo. Aber Schulen gehören zur Daseinsvorsorge. Kredite müssen zurückgezahlt werden und es gibt hier keine Einnahmen. Hinzu kommt: Es nützt herzlich wenig, wenn wir die Volumina nach oben schrauben, aber gar nicht in den Markt bekommen. Im Bereich Schulen haben wir 100 Millionen Euro aus dem Jahr 2019 nach 2020 übertragen, weil diese nicht ausgegeben wurden. Die Aufgabe muss es aber sein, die 120 Millionen Euro, die im Haushalt stehen und die sogenannten Haushaltsausgebenreste auch tatsächlich zu verbauen. Da hätten wir ohne Aufwand ein Sonderkonjunkturprogramm aufgelegt.

Warum baut die Stadt so langsam?

Wir beschäftigen uns intensiv mit den Prozessen im Hoch- und Tiefbau. Wir müssen mehr Flexibilität in die Vorhaben bekommen. Wenn sich ein Projekt nicht innerhalb der Frist verwirklichen lässt, weil die Genehmigung fehlt, müssen die Mittel in ein anderes Vorhaben fließen, das fertig geplant ist. So werden wir es jetzt bei der Staffelsteinstraße machen. Die fertige Planung liegt vor. Wir werden Mittel im Haushalt umschichten und Geld von anderen Projekten nutzen, um noch in diesem Jahr den Stadtratsbeschluss zur Staffelsteinstraße zu erhalten, damit es nach dem Winter losgeht.

Ist es mit mehr Flexibilität getan?

Nein. Wir müssen unsere Prioritätenabfolge überdenken. Wir brauchen Vorhaben mit Priorität 1 und Priorität 2, alles andere muss warten. Wenn wir immer von allem ein bisschen abarbeiten, werden wir nicht fertig. Das gilt für den Hochbau, wo wir uns die großen Volumina anschauen. Zum Beispiel: Was müssen wir beim Thema Schulen in den nächsten Jahren unbedingt liefern? Für mich hat auch das Verwaltungszentrum höchste Priorität. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Das gilt auch beim Thema Straßenbau. Ich will endlich den Stadtbahnabschnitt zwischen Zelleschem Weg und Kesselsdorfer Straße fertig bekommen, damit dort Straßenbahnen die Dieselbusse ersetzen können. Das muss uns gelingen. Wir können uns nicht immer im Klein-Klein verlieren.

Heißt weniger Klein-Klein, dass Straßen und Fußwege ins Hintertreffen geraten?

Im Moment hat der Straßen- und Wegebau nicht die Priorität 1 im Haushalt. Ganz oben steht das Thema Bildung. Beim Thema Stadtbahn tränen mir die Augen. Da liegen ja viele Fördermittel bereit und der Einsatz städtischer Mittel ist überschaubar. Trotzdem kommen wir nicht voran.

Könnte der Grünen-Verkehrspolitiker Stephan Kühn das als Baubürgermeister ändern?

Er bringt die Kontakte nach Berlin mit. Aber natürlich müssen vor allem die Strukturen im eigenen Haus effizienter arbeiten.

Klappt es dann auch mit dem 365-Euro-Ticket für Dresden?

Wir müssen erst einmal die Aufnahmefähigkeit des ÖPNV-Systems erweitern, also in unser Streckennetz investieren. Sonst führt das 365-Euro-Ticket nur zu Mitnahmeeffekten und erheblichen Einbußen bei der DVB, ohne dass die Fahrgastzahlen erheblich steigen würden.

Lässt sich das Tourismusjahr 2020 noch retten?

Die ländlichen Ferienregionen haben fast jedes Bett vermietet. Das tut zum Beispiel der Sächsischen Schweiz gut. Dresden ist, wie ei­gentlich alle Städte, keine klassische Familiendestination. Uns fehlt im Moment außerdem der Businessverkehr, uns fehlen Kongresse, in­ternationale Touristen und Busreisegruppen. Da muss man sich etwas einfallen lassen. Ich bin jedem Akteur dankbar, der einen Beitrag für ein interessantes touristisches Leben leistet wie der Palaissommer, Filmnächte oder Junge Garde. Auch die Kulturinseln leisten einen Beitrag. Wir werden trotzdem die Eckdaten des Vorjahres nicht annähernd erreichen. Im ersten Halbjahr haben sich die Zahlen mehr als halbiert. Januar bis März war es noch stabil, dann kam der Lockdown. Da gab es einen Totalausfall.

Der Striezelmarkt ist ein wichtiger Tourismusfaktor. Wie soll dieser trotz Corona stattfinden?

Wenn wir im November nur geringe Fallzahlen hätten, könnten wir vom Freistaat mehr Flexibilität fordern. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir genau das nicht haben werden und Antworten darauf finden. So wie der Striezelmarkt bisher war, wird es ihn dieses Jahr nicht geben. Der Striezelmarkt braucht mehr Fläche, damit wir die Besucher besser verteilen können und sie keinen gesundheitlichen Gefahren aussetzen. Es geht darum, große Menschenmengen zu vermeiden. Das kann mit einer Flaniermeile mit normalen Verkaufsständen und speziellen Gastronomiebereichen gelingen. Wir überlegen uns auch Konzepte mit kulturellen Angeboten, wie wir sie jetzt mit den Kulturinseln testen. Wie können wir Anziehungspunkte schaffen und die Besucher dazu motivieren, die Stadt zu entdecken? Jeder, der 2020 den Striezelmarkt besucht, soll sagen können: Es war anders, aber einzigartig.

Das Insolvenzverfahren der Weißen Flotte befindet sich auf der Zielgerade. Wie hat sich Dresden eingebracht?

Ich habe mit Gläubigern und potenziellen Investoren Gespräche geführt. Ich denke, dass alle im Rennen befindliche Bewerber daran interessiert sind, den Fahrbetrieb der Sächsischen Dampfschiffahrt als Be­standteil des touristischen und kulturellen Lebens in Dresden zu gewährleisten. Die verbliebenen Investoren sind auch in der Lage, mit der einzigartigen Flotte neue Formate zu entwickeln, die zu höheren Umsätzen führen. Ich bin sehr optimistisch, dass es zu einem guten Ergebnis kommen wird.

Warum kämpfen Sie so vehement für eine Wiedereröffnung des Fernsehturms?

Weil es ein fester Bürgerwille ist. Fast alle Fraktionen des Stadtrats tragen diesen Willen über viele Jahre mit. Die Wiedereröffnung ist so nah wie noch nie. Bund, Land und Dresden sind bereit, den Fernsehturm finanziell zu unterstützen.

Sollte der Fernsehturm nicht besser auf dem Altmarkt stehen?

Wir wissen, das unser Fernsehturm nicht wie in Berlin auf dem Alexanderplatz steht. Deshalb brauchen wir ein Verkehrskonzept. Ich bin mit dem Ergebnis nicht unzufrieden. Es wird uns damit gleichzeitig gelingen, das Schönfelder Hochland und Loschwitz besser ans Verkehrsnetz anzubinden. Der Gleichklang, die Besucher zum Fernsehturm zu bringen und bessere Verkehrsverbindungen für die Anwohner zu schaffen, ist reizvoll.

Verstehen Sie die Anwohner des Fernsehturms, die sagen: Ohne Infrastruktur keine Eröffnung?

Natürlich. Ich bin massiv hinterher, dass die Planungen für den Park+Ride-Platz vorangetrieben werden. Die Erweiterung der Straßenbahnlinie zur Rossendorfer Straße muss schnell kommen. Die Staffelsteinstraße wollen wir so schnell wie möglich beginnen.

Wie wäre es mit einer Seilbahn?

Wir können noch viele Innovationsszenarien diskutieren. Aber wir sollten erst einmal mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben.

Wie wollen Sie Gäste zum abseits liegenden Fernsehturm locken?

Wir müssen uns mit einem Tourismuskonzept beschäftigen und den Elbhang insgesamt betrachten. Die Elbe ist naheliegend, hier werden wir den Kontakt zur Weißen Flotte suchen. Es geht darum, den Besuch des Fernsehturms in einen Tagesausflug einzubinden.

Die Schulen starten am Montag. Es wird Herbst, die Menschen halten sich mehr in geschlossenen Räumen auf. Wie geht es mit Corona weiter?

Ich sehe für die nächsten Wochen nicht das Potenzial für Lockerungen. Wir müssen uns an die Regeln halten, damit diese nicht verschärft werden müssen. Sachsen hatte den Vorlauf und deshalb deutlich geringere Fallzahlen als andere Bundesländer. Wenn uns das weiter gelingt, können wir uns auch mehr Freiheiten erlauben. Wir wissen auch nicht, was wir zu erwarten haben, wenn die Grippesaison beginnt. Das Oktoberfest musste abgesagt werden, der Karneval steht auf der Kippe. Für uns in Dresden sind die Adventszeit und Weihnachten sehr wichtig. Wenn wir nicht erleben wollen, dass dann nichts geht, sollten wir weiter Vorsicht walten lassen. Zumal Weihnachtsmärkte Künstlern die Möglichkeit für Auftritte bieten, wichtig für Handwerker und ganze Berufsgruppen sind. Es geht darum, dass viele Menschen in ihrer Profession selbstbestimmt ein Einkommen erzielen können.

Corona hat gezeigt, wie wichtig ein Städtisches Klinikum ist. Lässt sich das Krankenhaus wirtschaftlich auf Kurs bringen?

Das Städtische Klinikum hat eine ganz wesentliche Funktion für das Gesundheitssystem der Stadt. Das stellt niemand in Frage. Es ist aber kein Naturgesetz, dass man eine medizinische Versorgung der Bevölkerung mit hohen Verlusten machen muss. Das Klinikum hat sich kostspielige Doppelstrukturen geleistet, es war viel Ineffizienz im System. Die Lenkungsgruppe, externe Berater und eine neue Leitungsmannschaft arbeiten mit den vielen klugen Köpfen und tollen Ärzten im Klinikum an Lösungen. Wir haben die Größe für Angebote, die sich kleinere Häuser nicht leisten können. Wir müssen arbeitsteilig mit dem Universitätsklinikum Alleinstellungsmerkmale erarbeiten. Es gibt genügend Bereiche, in denen das Städtische Klinikum die erste Adresse sein kann.

Viele Arbeitgeber haben während Corona festgestellt, dass es auch ohne Präsenz der Mitarbeiter geht. Werden Sie ein Recht auf Homeoffice für die Stadtverwaltung einführen?

Wir werden beim Thema Arbeitszeitmodelle und Arbeitsplatzgestaltung die Erfahrungen aus der Coron-Zeit mitnehmen und qualifizieren. Das wird aber nicht dazu führen, dass wir alles im Homeoffice machen. Wir wollen den Austausch zwischen verschiedenen Bereichen nicht schwächen, sondern stärken. Wer viele Videokonferenzen miter­lebt hat, der sehnt sich nach persönlichen Runden. Die Zukunft spielt sich nicht allein im Homeoffice ab.

Wann geben Sie das Ressort Wirtschaft an den Ordnungsbürgermeister ab?

Die Umsetzung hängt von der Frage ab, ob es der Stadtrat auch will. Es gibt eine Vereinbarung mehrerer Fraktionen, dass es ab 2022 so gemacht werden soll. Ich will es zeitlich vorziehen, weil ich mir einen Gewinn an Effizienz für Bürgeranliegen und Bürgerbeteiligung verspreche, wenn im Gegenzug die Zuständigkeit für Stadtbezirke und Ortschaften in meinen Geschäftsbereich kommt.

Treten Sie 2022 zur Wiederwahl an?

Im Haushaltsentwurf stehen die Mittel für die Wahl eines Oberbürgermeisters 2022. Alles andere zu seiner Zeit.

Von Thomas Baumann-Hartwig