Darum geht es beim Streit um den Neustädter Markt in Dresden

Dresden

Die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND) sammelt weiter Unterschriften für das von ihr initiierte Bürgerbegehren zum Neustädter Markt. Eigentlich sollte die Sammlung bis zum 13. April laufen, aber jetzt wird die Sammlung fortgesetzt, wie Vorstandsvorsitzender Torsten Kulke erklärte. „Wir sind auf einem guten Weg. Aber es reicht noch nicht ganz“, sagte Kulke auf DNN-Anfrage. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir die erforderlichen 27 000 Unterschriften erreichen.“

Wie sollen Neustädter Markt und Königsufer entwickelt werden?

Es geht der GHND letztlich um die Frage, wie die Stadträume Neustädter Markt und Königsufer entwickelt werden. 2018 hatte die Stadtverwaltung einen breit angelegten städtebaulichen Wettbewerb mit einem Maximum an Bürgerbeteiligung gestartet. 2019 waren die Siegerentwürfe von einer namhaft besetzten Jury gekürt worden – doch eine Eins-zu-Eins-Umsetzung der Preisträger-Ideen ist unwahrscheinlich.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im vergangenen Jahr hat das Landesamt für Denkmalpflege den Neustädter Markt in seiner Gesamtheit als Platzanlage unter Denkmalschutz gestellt und damit einer Neubebauung der Platzanlage einen Riegel vorgeschoben. Allerdings hatte bereits der Stadtrat im Jahr 2020 beschlossen, eine Bebauung des Platzes nicht weiter zu verfolgen. „Sind Sie dafür, dass vom Königsufer/Elbseite ausgehend die 2019 unter breiter Bürgerbeteiligung entstandenen Wettbewerbsergebnisse verwirklicht werden, die sich am schönen städtebaulichen Zustand vor der Zerstörung orientieren?“, heißt die Frage des Bürgerbegehrens, die bewusst eine Gegenposition zum Denkmalschutz aufbaut.

Prominente Unterstützer für Bürgerbegehren

Die GHND hat durchaus prominenten Zuspruch gefunden. Der Stadtplaner Matthias Lerm erklärte: „Ich unterstütze das Begehren, weil ich mir davon verspreche, dass das Stadtbaukunstwerk Neustädter Marktplatz zur Elbe hin komplettiert werden kann“, erklärte er. „Dieser wichtige Stadtraum als Bindeglied zwischen Alt- und Neustadt mit dem Goldenen Reiter im Zentrum hat die Fixierung der heutigen Beton- und Asphaltwüste nicht verdient“, sagte Reiner Zieschank, langjähriger Vorsitzender der Dresdner Verkehrsbetriebe.

Neustadt braucht dringend eine Aufwertung

Frauenkirchen-Kantor Matthias Grüner wünscht sich eine „umsichtig gestaltete Stadtmitte mit unschätzbar viel Lebensqualität“. Architektur-Kritiker Dankwart Guratzsch ist davon überzeugt, dass die Neustadt dringend einer Aufwertung bedarf. Der Verein Stadtbild Deutschland erklärte, die Entscheidung der Denkmalbehörde sei nicht hinnehmbar. In einer so bedeutenden Frage von so großer Wichtigkeit für das künftige Stadtbild Dresdens müsse die Bevölkerung mit einbezogen werden, erklärte der Vereinsvorstand.

Wichtigen ersten Schritt getan

Der Sächsische Landeskonservator Alf Furkert erklärte, jede Stadt brauche bürgerschaftliches Engagement. Dresden habe mit dem Wettbewerbsverfahren und der Bürgerbeteiligung einen wichtigen ersten Schritt getan. „Wir haben jetzt einen Punkt erreicht“, so Furkert, „an dem man aufpassen muss, dass man nicht in wohlmeinender Absicht Sand ins Getriebe streut.“

Intensive Befassung mit dem Neustädter Markt

Das Bürgerbegehren falle in eine Zeit intensiver Befassung städtischer Behörden und des Landesamtes mit dem Neustädter Markt, um zu einer Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur Zukunft dieses Stadtraumes zu kommen. Furkert verweist darauf, dass es sich um einen städtebaulichen Ideenwettbewerb gehandelt habe. „Über Visualisierungen wird jetzt suggeriert, dass bereits alles fertig geplant ist. Aber das ist nicht das Wesen eines Ideenwettbewerbs.“

Status quo der Verkehrsanlage nicht festgeschrieben

Die Stadtverwaltung habe eine verkehrsplanerische Untersuchung in Auftrag gegeben, um eine Lösung für die Verkehrsschneise Große Meißner Straße mitten im Schutzgebiet zu finden. Der Status quo der Verkehrsanlage ist laut Furkert nicht festgeschrieben, es würden auch Abstimmungen mit dem Großvermieter Vonovia zu den noch nicht sanierten Wohngebäuden laufen. „Wir müssen städtebauliche Defizite und den Sanierungsstau unter Beachtung denkmalpflegerischer Zielsetzungen beseitigen“, so der Landeskonservator.

Wettbewerbsergebnis ist nur ein Baustein

Das Wettbewerbsergebnis sei nur ein Baustein einer belastbaren Planung. Die Aufgabe des Denkmalschutzes sei es nicht, das Rad der Geschichte anzuhalten oder gar zurück zu drehen, betonte Furkert. Sondern es gehe darum, schützenswerte Zeitschichten zu bewahren. Gemessen an den Möglichkeiten der damaligen Zeit handele es sich beim Neustädter Markt und der Hauptstraße um ein gelungenes Ensemble mit für DDR-Verhältnisse aufwendiger und hochwertiger Umsetzung, an deren Planung auch die Denkmalpflege einbezogen war. Ein deutlicher Wandel der städtebaulichen Auffassungen der DDR sei hier festzustellen.

Historische Gebäude erhalten

Ein wesentlicher Aspekt sei dabei die Umgestaltung zur Fußgängerzone. Es wurden nicht mehr ausschließlich Neubauten errichtet, sondern einige historische Gebäude erhalten und einbezogen. „Hervorzuheben ist die bemerkenswerte Freiflächengestaltung, die historische und neue Gestaltungselemente miteinander verbindet und wirkungsvoll in Beziehung zueinander setzt.“ Mittels Ornamentpflaster und umlaufender Stufenarchitektur hervorgehoben, sei der „Goldene Reiter“ Zentrum und Bezugspunkt der gesamten Anlage geblieben.

Rampen am Japanischen Palais und am Finanzministerium?

Von Anfang an geplante „Baumblöcke“ von Platanen zu beiden Seiten des Reiterstandbildes würden die seitlichen Bereiche mit der Platzmitte verbinden und an die Platanen der Hauptstraße anknüpfen. Die Moderne der 1970er/1980er Jahre werde in der Denkmalpflege stärker beachtet, am Neustädter Markt sei das Ensemble größtenteils im Original noch vorhanden. Furkert geht davon aus, dass auch der Fußgängertunnel als Bestandteil des Ensembles unter Denkmalschutz gestellt worden wäre – doch diese Verkehrsanlage wurde 2016 zugeschüttet. Einem anderen Tunnel steht das Landesamt für Denkmalpflege dagegen skeptisch gegenüber: Den Autoverkehr unter die Erde zu verbannen, sei nicht sehr naheliegend. Rampen am Japanischen Palais und am Finanzministerium seien eine eher fragwürdige Vorstellung.

Neustädter Markt ist keine beräumte Kriegsbrache

Furkert warnt davor, eine „fragmentierte Kulissenarchitektur“ für Königsufer und Neustädter Markt zu fordern und verweist auf den großen Unterschied zum Neumarkt: Beim zentralen Platz in der Altstadt habe es sich um eine beräumte Kriegsbrache gehandelt. Am Neustädter Markt fehle schlicht der Platz für umfassende Rekonstruktionsüberlegungen.

Von Thomas Baumann-Hartwig