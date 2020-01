Darum geht der Markt für Büroflächen in Dresden durch die Decke

Dresden

Der Wildwuchs ist weg. Stattdessen fressen sich an der Schweriner Straße, Ecke Elsa-Fenske-Straße Bagger ins Erdreich. Die Bauarbeiten am Bürokomplex „Annenhöhe“ der TLG Immobilien haben begonnen. „In den nächsten fünf Jahren werden rund 350 000 Quadratmeter Bürofläche neu entstehen“, glaubt André Heinrich, Dresdner Niederlassungsleiter des Immobiliendienstleisters BNP Paribas Real Estate AG.

Flächenumsatz steigt um 12 000 Quadratmeter

Im vergangenen Jahr registrierten die Paribas-Analysten einen Flächenumsatz von rund 98 000 Quadratmetern auf dem Büromarkt der Landeshauptstadt. Das sind rund 12 000 Quadratmeter mehr als 2018. „ Dresden zeichnet sich nicht nur als politisches, wirtschaftliches und wissenschaftliches Zentrum Sachsens aus“, so Paribas-Sprecherin Chantal Schaum, „sondern gewinnt auch durch steigende Einwohner und Beschäftigungszahlen sowie Großansiedlungen wie die Großinvestition des Konzerns Bosch zunehmend an Bedeutung.“

Alle Größenklassen sind gefragt

Die steigende Flächennachfrage erstrecke sich über alle Größenklassen und sei auch im kleinteiligen Segment und in Lagen außerhalb des 26er Rings sehr rege. Die nachfragestärksten Branchen seien die öffentliche Verwaltung mit 30 Prozent, gefolgt von den Informations- und Kommunikationstechnologien sowie den sonstigen Dienstleitungen.

Größte Anmietung: 8300 Quadratmeter

Die größte Anmietung im vergangenen Jahr waren 8300 Quadratmeter Fläche, vermittelt über die Berater von BNP Paribas. 7000 Quadratmeter mietete ein internationaler Onlinehändler im Neubauvorhaben „Neo“ der TLG Immobilien an der Großenhainer Straße, 3500 Quadratmeter orderte ein Internetunternehmen in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs.

Nur noch 2,4 Prozent Leerstand

Steigende Nachfrage bei überschaubarem Angebot – das führt zu steigenden Mieten. In den Top-Lagen rund um den Neumarkt und die Prager Straße liegen die Spitzenmieten bei 15 Euro pro Quadratemter. Die Durchschnittsmieten für Büroflächen mit Standardausbau belaufen sich bei 9,50 Euro, erklärte Schaum. Der Leerstand ist weiter gesunken, nur noch 60 000 Quadratmeter Bürofläche sind unvermietet, was 2,4 Prozent des Bestandes entspricht. „Das ist im bundesweiten Vergleich sehr niedrig“, erklärte die Paribas-Sprecherin.

Hier entstehen neue Bürogebäude

„Um die Nachfrage decken zu können, braucht Dresden in den nächsten Jahren zwingend weitere Flächenangebote“, so Heinrich. Mehrere Projekte seien im Bau oder in Planung, das stimme zuversichtlich. Neben den 15 000 Quadratmetern im „Neo“ und 20 000 Quadratmetern in den „Annenhöfen“ plane der Projektentwickler OFB ein Projekt in Friedrichstadt und List Development werde einen Gebäudekomplex an der Großenhainer Straße errichten.

Von Thomas Baumann-Hartwig