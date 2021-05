Darf Dresden eine Straße nach Robert Bosch benennen?

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden soll einen Robert-Bosch-Ring erhalten. Das schlägt der Geschäftsbereich von Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) vor. Mit der Namensgebung will Dresden die Ansiedlung der Robert Bosch Semiconductor Manufactoring Dresden GmbH und deren herausragende wirtschaftliche und internationale Bedeutung für Dresden würdigen, heißt es in einer Vorlage für den Stadtrat.

Meilenstein für den Ausbau von Silicon Saxony

Die Robert Bosch GmbH errichtet im Norden eine neue Produktionsstätte. Das Unternehmen investiert rund eine Milliarde Euro. Das ist die größte Einzelinvestition in der über 130-jährigen Firmengeschichte. Es werden bis zu 700 Arbeitsplätze in Dresden geschaffen. Die Investition sei ein Meilenstein für den Ausbau des Silicon Saxony zu einem Halbleiterstandort und von internationaler Bedeutung. Das neue Werk stärke die gesamte Branche vor Ort und werde weitere Investitionen nach sich ziehen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die das Werksareal umschließenden Straßenabschnitte sollen in Robert-Bosch-Ring umbenannt werden. Da eine Straßenbenennung nach Firmen grundsätzlich ausgeschlossen sei, erfolge der Vorschlag der Benennung nach Robert Bosch. Formal handele es sich um eine Umbenennung von mehreren Straßenabschnitten. Im entsprechenden Gebiet seien aber weder Personen gemeldet noch Firmen angesiedelt, so dass von der Umbenennung niemand betroffen wäre.

Nachweise aktiver Unterstützung von jüdischen Bürgern

Beim Bundesarchiv Berlin konnte laut Vorlage für Robert Bosch keine Mitgliedschaft in der NSDAP ermittelt werden. Das Unternehmen beschäftigte in der Zeit von 1933 bis 1945 Zwangsarbeiter und beteiligte sich an der Rüstungsproduktion. „Gleichwohl werden auch Nachweise aktiver Unterstützung von jüdischen Bürgern vor der Verfolgung ausgewiesen, welche Bosch zugeordnet werden können. Eine Positionierung Robert Boschs zum Nationalsozialismus und der Einbindung in die Kriegsaufrüstung konnte aufgrund seines frühen Todes nicht ausreichend erfolgen“, heißt es wörtlich. Robert Bosch lebte von 1861 bis 1942.

Gleichstellungsbeauftragte lehnt Umbenennung ab

Die geplante Umbenennung ist umstritten. Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah lehnt das Ansinnen in einer Stellungnahme mit Verweis auf die herausragende rüstungswirtschaftliche Bedeutung der Bosch-Gruppe im Dritten Reich ab. Die Haltung Robert Boschs zum Naziregime müsse als „unternehmerischer Opportunismus“ bezeichnet werden.

Unweigerlich weitere Anträge von Unternehmen

Zudem, stellt die Gleichstellungsbeauftragte fest, fehle ein Dresden-Bezug bei Robert Bosch. Stimme der Stadtrat zu, werde dies unweigerlich weitere Anfragen von Unternehmen nach sich ziehen, deren Wünschen im Sinne einer Gleichbehandlung stattgegeben werden müsste, gibt Stanislaw-Kemenah zu denken. Auch die Ausländerbeauftragte Kristina Winkler teilt die ablehnende Stellungnahme.

Der Stadtrat soll nach den Plänen der Verwaltung am 10. Juni über die Namensgebung entscheiden.

Von Thomas Baumann-Hartwig