Dann will die CDU den Dresdner Striezelmarkt öffnen

Dresden

Die CDU-Fraktion hat sich darauf geeinigt, dass der Dresdner Striezelmarkt frühestens am Montag nach dem Totensonntag eröffnet wird – also am 23. November. Das erklärte Steffen Kaden, wirtschaftspolitischer Sprecher der Christdemokraten, jetzt gegenüber DNN.

Zusätzlichen Reiseanreiz schaffen

Vertreter verschiedener Interessenverbände hatten in einem Schreiben an die Stadtratsfraktionen gefordert, eine frühzeitige Eröffnung des diesjährigen Striezelmarktes zu prüfen. Das sei eine Möglichkeit, die coronabedingten Einbrüche in der Tourismuswirtschaft mit einem zusätzlichen Reiseanreiz wenigstens etwas zu kompensieren. Traditionell wird der Striezelmarkt am Donnerstag nach dem Totensonntag eröffnet. Das ist in diesem Jahr der 26. November.

Suche nach Partnern für interfraktionellen Antrag

In der CDU-Fraktion habe es keine Mehrheit für eine Öffnung vor dem Totensonntag gegeben, so Kaden. Er will jetzt mit den anderen Fraktionen Kontakt aufnehmen, um einen interfraktionellen Antrag für eine Striezelmarkt-Öffnung am 23. November zu erarbeiten. „Wir wollen eine breite Mehrheit für dieses Anliegen.“

Die Weihnachtsmärkte, die die Stadt in Konzession vergibt – Prager Straße, Neumarkt, Hauptstraße – sollen am 23. November öffnen und bis zum 10. Januar ihre Pforten offenhalten dürfen, wenn die Betreiber es wünschen, schlägt die CDU-Fraktion vor, so Kaden.

Von Thomas Baumann-Hartwig