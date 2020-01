Dann saniert Vonovia den Neustädter Markt in Dresden

Dresden

720 Wohnungen im Bereich Königstraße, Hauptstraße und Neustädter Markt, 100 Gewerbeeinheiten, etwa 1800 Mieter. Die Vonovia ist ein großer Akteur – zu Neudeutsch „Player“ – in der Inneren Neustadt. Viele Gebäude hat das Unternehmen sanieren lassen. Die wichtigsten – die Kopfbauten am Neustädter Markt – sind dagegen in einem beklagenswerten Zustand. Alexander Wuttke, Vonovia-Regionalleiter für Dresden-Mitte, verspricht Besserung.

Warum hat die Vonovia noch nicht saniert?

Wuttke spricht von städtebaulichem Klärungsbedarf mit der Landeshauptstadt Dresden. Die Stadtplaner hatten die Idee, den Neustädter Markt mit Durchbrüchen zur Rähnitzgasse und zum Hinterhof der Hauptstraße zu öffnen. Das hätte bedeutet: Vonovia muss Wohnungen abreißen.

Was hat die Stadt der Vonovia jetzt mitgeteilt?

Auf der Ostseite (Eiscafé Venezia) soll es keinen Durchbruch geben. „Wie es auf der Westseite mit dem Durchgang zur Rähnitzgasse weitergeht, wissen wir noch nicht“, erklärt Wuttke. Aber: „Für die Ostseite können wir jetzt mit den Planungen beginnen.“

Wie ist die Situation am Neustädter Markt?

120 Wohnungen hat die Vonovia hier, 35 stehen leer. „Wir können ja nicht langfristig vermieten, wenn wir nicht wissen, ob es zum Abriss kommt“, begründet Wuttke den hohen Leerstand. Zum Vergleich: Der Leerstand in den Wohngebäuden an Hauptstraße und Königstraße liegt bei einem Prozent.

Wann will die Vonovia mit der Sanierung beginnen?

Im östlichen Bereich Ende 2021, Anfang 2022, verspricht der Vonovia-Manager. „Wir wollen zügig planen und müssen unsere Vorstellungen dann mit der Stadtverwaltung abstimmen.“

Was kommt jetzt auf die Mieter zu

Die Mieter müssen mit steigenden Mieten rechnen. „Wie hoch das sein wird, wissen wir noch nicht, weil wir am Anfang des Planungsprozesses stehen. Aber wir wollen sozial verträglich sanieren“, kündigt Wuttke an. Gleichzeitig will die Vonovia ihre Mieter in den Sanierungsprozess einbeziehen.

Wie sollen die Mieter mitbestimmen können?

Vonovia hat im leerstehenden Ladengeschäft in der Hauptstraße 20 bis 22 einen Planungsladen eingerichtet. An vier Thementischen können die Mieter laut Wuttke ihre Wünsche, aber auch Sorgen und Nöte äußern. Es geht um die Frage, welche Wünsche zu den Wohngebäuden bestehen – Aufzüge und Balkons beispielsweise –, aber auch, wie das Wohnumfeld gestaltet werden soll. In einer Musterwohnung mit drei Räumen können die Mieter Details wie die Anordnung von Steckdosen oder die Farbe der Fliesen besprechen. 10 bis 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Mieter.

Wann hat der Planungsladen geöffnet?

Sonnabend, 1. Februar, 10 bis 15 Uhr; Freitag, 7. Februar, 14 bis 19 Uhr.

Was geschieht mit den Hinweisen der Mieter?

Diese werden dokumentiert und ausgewertet. Ende März will die Vonovia die ersten Ergebnisse präsentieren, kündigt Wuttke an.

Von Thomas Baumann-Hartwig