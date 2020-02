Danke für nichts, Herr Frey! Ein Kommentar zum Semperopernball in Dresden

Dresden

Es gibt Dinge, die wenig Erstaunen hervorrufen, und es gibt Dinge, die an Wunder grenzen. Dass der Semperopernball mal wieder einen Despoten mit dem St. Georgsorden dekoriert hat, fällt in die erste Kategorie. Auch die Empörung darüber war vorhersehbar. Doch dann geschah das Unglaubliche: Ballchef Hans-Joachim Frey entschuldigte sich öffentlich für die Ordensverleihung an den Ägyptischen Staatschef al-Sisi: „Es war ein Fehler“.

Komisch, bei Wladimir Putin und anderen obskuren Preisträgern war es doch auch gut gegangen. Ein bisschen Protest, ein wenig Häme, jede Menge PR für den Ball – alles tutti. Kritik perlt an Frey normalerweise ab als wäre er aus Teflon. Aber bei al-Sisi hatte der „Impresario“, wie er sich gern betiteln lässt, den Bogen überspannt.

Missbilligung über alle Parteigrenzen hinweg. OB Dirk Hilbert ( FDP) drohte dem Ball fernzubleiben. Die Moderatoren Judith Rakers und Roland Kaiser zeigten sich irritiert und stellten ihren Auftritt in Frage. Opernintendant Peter Theiler distanzierte sich und stellte klar, sein Haus stehe für Freiheit, Toleranz und Menschenrechte, also für Dinge, die man al-Sisi nicht attestiert. Der Druck war schließlich so groß, dass Frey Asche auf sein Haupt kippte.

Am Montag nach der Verleihung hatte er Kritikern noch entgegengehalten, mit der Ehrung Brücken bauen, unsere Kultur und Werte vermitteln zu wollen. Das typische Freysche Blabla, blumig und staatstragend. Wahrscheinlicher ist, dass er sich einschleimen wollte, um seinen Ball ins neue Opernhaus in Kairo importieren zu können – Parallelen zu Putin sind auch hier erkennbar.

Natürlich wird der Ball stattfinden, eine Woche vorher kann man ein solches Großereignis nicht mehr absagen. Rakers hat Frey tatsächlich im Regen stehen lassen, Kaiser und der OB sind dabei. Entscheidend ist, welche Konsequenzen dieser Skandal nach dem Ball hat. Die erste Lehre, die daraus zu ziehen ist, wäre den Thank-you-for-nothing-Orden abzuschaffen. Der ist überflüssig wie ein Kropf, mitunter sogar hochnotpeinlich, und stört die ganze Veranstaltung seit Anfang an. Zuletzt müssen Verein, Partner und Sponsoren sich Gedanken machen, ob ein unseriöser Ballchef wie Frey weiter tragbar ist. Der Verein könnte ihm zum Abschied ja den letzten Georgsorden verleihen: Danke für nichts! Ein schönes Wochenende, Ihr Dirk Birgel

Von Dirk Birgel