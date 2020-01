Dank Gewebespende: Dresdner Mediziner retten Sehvermögen einer Patientin

Dresden

Die meisten von uns machen morgens die Augen auf und blicken in einen lichtdurchfluteten Raum, schauen auf die Uhr oder aufs Telefon und stehen so langsam auf. Wenn Jutta Poisel aufwacht, sieht es für sie aus, als befände sie sich im dichtesten Nebel.

2800 Gewebespenden in Sachsen

Alles ist verschwommen und wie hinter Milchglas – das war 2015. Damals wurde sie wegen der Augenerkrankung Grauer Star am rechten Auge operiert. Nach der OP sah sie auf diesem Auge plötzlich nur noch verschwommen. „Mein Augenarzt in Hoyerswerda war damals der Meinung, das Auge würde noch aufklaren, tat es aber nicht“, erzählt die heute 69-jährige Sächsin. Ihre Sehkraft war auf dem rechten Auge auf gerade mal fünf Prozent gesunken.

Der verschwommene Teil des Bildes zeigt etwa die Sehkraft von Jutta Poisel vor ihrer Transplantation. Quelle: LML

Eine bestimmte Schicht der Hornhaut von Jutta Poisel war nicht mehr in der Lage, das Wasser von der Hornhaut in die Vorderkammer des Auges zu pumpen. Deshalb war die Hornhaut ständig aufgeschwemmt, besonders am Morgen. Ärzte nennen das die Fuchs’sche Hornhaut-Dystrophie. Außerdem war ihre Hornhaut besonders dick, wie sich nach der Augen-OP wegen des Grauen Stars herausstellte.

Doch Patienten mit dieser Diagnose müssen die Hoffnung nicht aufgeben. Dank Gewebespenden ist es möglich, den Betroffenen mittels einer Transplantationen das Sehvermögen zurückzugeben.

Im Jahr 2019 gab es deutschlandweit rund 2800 Gewebespenden. Damit konnte etwa 5700 Patienten geholfen werden. Koordiniert wird das Ganze von der „Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation“, kurz DGFG. In diesem Netzwerk ist Sachsen mit 347 Spendern das drittstärkste Bundesland. Gespendet werden können Augenhornhäute, Blutgefäße, Herzklappen, Knochen, Sehnen, Bänder und Haut. Selbst Teile des Mutterkuchens können Patienten mit Verbrennungen oder Wundheilungsstörungen eine große Hilfe sein. Dieser darf jedoch nur nach einem geplanten Kaiserschnitt verwendet werden, um größtmögliche Keimfreiheit zu gewährleisten.

Drei Tage auf dem Rücken liegen

Aber zurück zu den Augenhornhäuten: In der Augenklinik des Dresdner Uniklinikums wurden 2019 insgesamt 110 Hornhäute transplantiert. Der Sehverlust, wie Jutta Poisel ihn erlebt hat, lässt sich damit komplett beheben. Dank der sogenannten lamellären Technik ist der Eingriff für die Patienten minimalinvasiv. Bei Jutta Poisel war es vor zwei Jahren soweit: Sie bekam eine Spritze in das rechte Auge, was schon „recht schmerzhaft“ war, wie sie erzählt.

Der behandelnde Arzt Professor Frederik Raiskup vergleicht es mit einem Besuch beim Zahnarzt. Wenn die Betäubung wirkt, setzt er einen drei Millimeter langen Schnitt am äußersten Rand der Hornhaut. Nach wenigen Minuten ist er an der beschädigten Zellschicht angekommen und kratzt diese weg. Danach kommt das Transplantat zum Einsatz. Diese werden vor jeder Operation von der DGFG aufbereitet und in einer Flüssigkeit schwimmend geliefert.

Das Hornhauttransplantat schwimmt in einer Flüssigkeit. Diese simuliert die natürliche Umgebung des Auges. Quelle: DGFG

Raiskup nimmt es aufgerollt in eine kleine Kanüle auf und kann die gespendete Hornhaut so durch den kleinen Schnitt reinschieben und aufrollen. Nach spätestens 20 Minuten ist das Prozedere vorbei. Das Schlimmste kommt dann erst, wie sich Jutta Poisel erinnert: „Ich musste danach drei Tage lang auf dem Rücken liegen, damit alles gut abschwellen und heilen kann. Das ist gar nicht so leicht wie es klingt.“ Nur zum Essen und um ins Bad zu gehen durfte sie sich aufrichten.

Inzwischen kann Jutta Poisel wieder Autofahren und ihren Alltag uneingeschränkt bestreiten – ohne Sehhilfe. Der Vorteil dieser Transplantation im Vergleich zu Operationen, bei denen ganze Hornhäute verpflanzt werden, ist die geringe Abstoßungsrate. Die beträgt bei der lamellären Technik nur ein bis drei Prozent. Schon eine Woche nach der OP haben die meisten Patienten 70 Prozent ihrer Sehkraft zurück. Bei der Übertragung ganzer Hornhäute kann das bis zu einem Jahr dauern.

12 Wochen Wartezeit

Jeder, der einen Organspendeausweis besitzt, ist automatisch auch Gewebespender – wenn er das nicht anders angibt.

Dass es wichtig ist, so etwas zu Lebzeiten auch mit den Angehörigen zu klären, weiß Li Kaltanecker. Sie ist Gewebespendekoordinatorin in Dresden und hat auch die Aufgabe, Angehörige davon zu überzeugen, das Gewebe des Verstorbenen zu spenden. Insgesamt sind 70 Koordinatoren an rund 30 Standorten im Einsatz und haben im vergangenen Jahr knapp 7600 Gespräche geführt. Etwa 3000 Mal stimmten Angehörige der Spende zu – eine Erfolgsquote von rund 40 Prozent.

Insgesamt gibt es 13 Gewebebanken in Deutschland. Die Wartezeit auf die passende Hornhaut beträgt maximal zwölf Wochen. Dass diese Wartezeit viel kürzer ist als bei Organspenden, hat vor allem einen Grund: Die Spender müssen nicht nachgewiesen hirntot sein. Etwa 90 Prozent der Spender sind an einem Herz-Kreislauf-Stillstand gestorben.

Um den Menschen die Möglichkeit der Gewebespende näher zu bringen, sind in der Augenklinik Bilder der Fotografin Alexandra Bidian ausgestellt. Die Reportage „Wieder-Sehen“ zeigt den Weg einer Patientin vom trüben Blick zum klaren Sehen.

Für Jutta Voigt ist das Thema Transplantation erst im Frühjahr abgeschlossen. Dann ist die Hornhaut des linken Auges an der Reihe.

