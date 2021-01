Dafür soll das Heinz-Steyer-Stadion in Dresden herhalten

Dresden

Wofür das Heinz-Steyer-Stadion doch alles herhalten muss. Der finanzpolitische Mut, fast 40 Millionen Euro für die Sanierung der traditionsreichen wie maroden Sportstätte in die Hand zu nehmen, sollte auch auf das Sachsenbad in Pieschen übergreifen, wünschte sich Linke-Stadtrat Tilo Kießling. Das Sachsenbad ist genauso traditionsreich wie marode.

Pirat fordert neue Elbquerung

Wenn die Stadt schon das Heinz-Steyer-Stadion saniert, dann muss sie sich auch Gedanken machen, wie die Menschen dahin kommen, forderte hingegen Piraten-Stadtrat Martin Schulte-Wissermann. Besonders die Menschen aus Pieschen und Trachau. Eine neue Elbquerung müsse her, so der Pirat, sei es in Form einer Fähre, einer Fußgänger- und Fahrradbrücke oder eines Tunnels, wie ein Zwischenrufer forderte.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zukunftsmusik. Die Realität ist, dass der Stadtrat am Donnerstagnachmittag einstimmig den Um- und Ausbau des Stadions beschloss. Mit einer großen Photovoltaikanlage auf dem großen Dach. „Sternstunde für den Dresdner Sport“ (SPD-Stadträtin Kristin Sturm), „Leuchtturm für unsere Stadt (Grünen-Stadtrat Torsten Schulze) oder „Wir haben einen tollen Entwurf“ (CDU-Stadträtin Anke Wagner) – die Euphorie im Stadtrat war groß.

Vereine dürfen nicht kaputt gehen

Nur Schulze mahnte eine sehr gute Betreibung der neuen Arena an, damit nicht alle konsumtiven Mittel im Bereich Sport gebunden werden, so dass es für die kleinen Sportvereine nicht mehr reicht. „Es dürfen uns nicht die Vereine kaputt gehen“, mahnte der Grünen-Sportpolitiker.

Neue Arena wird mit Kredit finanziert

Dass die Multifunktionsarena mit einem Kredit finanziert wird, thematisierte kein Redner. Der städtische Eigenbetrieb Sportstätten wird sich mehr als 32 Millionen Euro bei der Bank borgen – und viele Jahre zurückzahlen müssen. Das Stadion soll im Herbst 2023 fertig sein.

Von Thomas Baumann-Hartwig