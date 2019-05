Dresden

Die 7a der 56. Oberschule „Am Trachenberg“ kommt ins Fernsehen – denn die 29 Schülerinnen und Schüler nehmen am Quiz „Die beste Klasse Deutschlands“ teil. Die 13-jährige Selma hatte die Idee, an dem größten Schülerquiz Deutschlands teilzunehmen. Im Kulturpalast traf sie zuvor Moderator Malte Arkona und löcherte ihn mit Fragen rund um die Bewerbung. „Als ich das meinen Mitschülern erzählte, waren alle sofort begeistert und wollten mitmachen“, erzählte die Schülerin. Über 1 200 Klassen der Jahrgangsstufen 6 und 7 wollten diesmal an dem Quiz teilnehmen und bewarben sich mit vielen kreativen Ideen. Die 7a aus Dresden drehte dafür extra einen Bewerbungsfilm, in dem sie die Klasse und ihre Schule vorstellten. „Ich habe mir dafür extra ein Mikrofon und eine Kamera zum Geburtstag gewünscht“, erklärte Selma. Das hat sich gelohnt. Insgesamt 32 Klassen aus ganz Deutschland haben es in die zwölfte Staffel von „Die beste Klasse Deutschlands“ des Fernsehkanals Kika geschafft – die 7a ist eine davon. Die Produktion der 21-teiligen Quiz-Show mit Moderator Malte Arkona und prominenten Gästen ist ab Mai bei Kika zu sehen.

Durch K.o.-Runden zum Finale

Wer „Die beste Klasse Deutschlands“ werden möchte, muss K.o.-Runden in drei Shows für sich entscheiden. Zum Auftakt kämpft jede Klasse um die Qualifikation für das Wochenfinale. Die Sieger der vier Wochenfinal-Shows schaffen es dann ins große Superfinale. Der Hauptgewinn ist eine Reise für die ganze Klasse nach Athen.

Die Fahrt zur Aufnahme der Show nach Köln und der Besuch im Fernsehstudio war ein Abenteuer für die Dresdner Teilnehmer. „Ich fand es aufregend, das erste Mal vor einer Kamera zu stehen. Es war interessant, hinter die Kulissen zu schauen und einen Dreh mitzuerleben“, sagte Lea. „Ich war noch nie bei einer Fernsehsendung im Studio. Das war total spannend und ich war echt richtig nervös“, fügte Sascha an. Das Erlebnis habe die Klasse den Schülern zufolge total zusammengeschweißt. „Wir sind wie eine zweite Familie“, meint Greta. Wie weit die Dresdner aber nun gekommen sind, bleibt noch ein Geheimnis.

Die Wochenshows ab 13. Mai, montags bis donnerstags um 19.25 Uhr bei KiKA, die Wochenfinal-Shows ab 17. Mai immer freitags um 19.30 Uhr. Die Sendung der 7a wird am 3. Juni um 19.25 Uhr ausgestrahlt.

Von as