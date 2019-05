Dresden

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) veranstalten am 25. Mai von 10 bis 16 Uhr den „Rollatoren-Tag". An diesem Tag bietet das Unternehmen ein kostenloses Sicherheitstraining für Fahrgäste an. Damit sollen ihnen die Angst vor der Mitfahrt in Bus und Bahn genommen werden, erklärt Sprecher Falk Lösch den Hintergrund des Tages. Das Angebot findet in diesem Jahr auf dem Gelände des Straßenbahnhofes Trachenberge statt. Das Training dauert etwa zwei Stunden, eine Anmeldung ist dafür nicht nötig.

Am Ende winkt der Rollatoren-Führerschein

Zunächst werden die Rollatoren von Fachleuten technisch begutachtet. Trockenübungen finden auf dem Straßenbahnhof ohne andere Fahrgäste und Hektik statt. In einem Kurvenparcours können die Teilnehmer üben, ebenso wie das Gehen auf unebenem Grund. Dazu gehört auch, Bordsteinkanten mit dem Rollator zu überwinden. Am Ende gibt es für alle Teilnehmer den „Rollatoren-Führerschein“.

Sonderfahrten starten in Trachenberge

Damit die Teilnehmer auch unter realen Bedingungen sicherer werden, wird im Streckennetz eine kleine Runde gedreht und das Ein- und Aussteigen an mehreren Haltestellen trainiert. Die Sonderfahrten starten am Straßenbahnhof jeweils 11, 13 und 15 Uhr. Fragen zum Ablauf können telefonisch unter der Tel.: 857 12 40 gestellt werden.

Von lml