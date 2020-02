DVB setzen auf Innovation: Das passiert in der Gleisschleife Leutewitz

Dresden

Autohersteller haben ihre Teststrecken. Pharmaunternehmen haben Testlabore. Und die Dresdner Verkehrsbetriebe? Die haben eine Testschleife. So wird jedenfalls DVB-intern die Gleisschleife Leutewitz genannt, bei deren Umbau die Verkehrsbetriebe drei neue Technologien zum Einsatz bringen wollen. Am Freitag beginnen die Arbeiten.

Dass sich an der Gleisschleife etwas tun muss, ist schon seit Längerem klar: Die Gleise sind zerschlissen, die Fahrleitungsmasten stammen aus den 1980er Jahren und auch das Endpunkthäuschen ist in die Jahre gekommen. Noch schwerer wiegt: Die Haltestellen sind nicht barrierefrei und nur über derzeit matschige, im Sommer staubige Wege zu erreichen. Das alles ändert sich nun, wobei die Gleisschleife bis zum Juni komplett umgestrickt wird.

Sanierung der Warthaer Straße lässt auf sich warten

Für rund 4,5 Millionen Euro werden 550 Meter neue Gleise verlegt und 27 neue Fahrleitungsmasten aufgestellt. Die Stadt saniert im gleichen Zug für rund 500 000 Euro ein kleines Stück der Warthaer Straße zwischen Wilhelm-Müller- und Heroldstraße, wobei auch die Abwasserleitung und zwei Durchlässe am Omsewitzer Graben erneuert werden. Der Rest der maroden Warthaer Straße müsse warten, bis die Deutsche Bahn die Bahnbrücke über die Hamburger Straße saniert habe, sagt DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach. Erst danach sei der Neubau der Warthaer Straße mit einer zweigleisigen Straßenbahnstrecke möglich. „Wann das so weit ist, wissen wir nicht.“

Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (l.) und DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach zeigen auf der Baustelle ein Bild der künftigen Gleisschleife. Rasen erhält nur das äußere Gleis, das innere müssen auch Busse befahren können. Quelle: Dietrich Flechtner

In etwa dort, wo jetzt das Endpunkthäuschen steht, entsteht eine barrierefreie Haltestelle für einfahrende Bahnen. „Am Eingang der Gleisschleife, das hatten sich die Fahrgäste so gewünscht“, sagt Hemmersbach. Bisher mussten sie durch die ganze Schleife mitfahren, ehe sie aussteigen konnten.

Lesen Sie auch: Das sind die Beschwerde-Profis der Dresdner Verkehrsbetriebe

Haltestellen erhalten grüne Dächer und Wände

Weiterhin ist eine große neue Haltestelle für abfahrende Bahnen geplant. Ein neues Haltepunkthäuschen wird gebaut und eine für Busse überfahrbare Spur mitsamt zweier Busstellplätze errichtet. „Die brauchen wir für den Schienenersatzverkehr“, sagt Andreas Hemmersbach. Hinzu kommt eine überdachte Fahrradabstellanlage für zwölf Fahrräder, die sich bei Bedarf noch erweitern lässt. Die von der Gleisschleife umschlossene Fläche, auf der derzeit die Baumaschinen unterwegs sind, wird mit 21 Bäumen und Sträuchern begrünt.

Und damit wäre das Thema Innovation schon angeschnitten: Die Gleisschleife – eigentlich eine technische Anlage – wird zur grünen Lunge. „Wir probieren hier Dinge aus, über die wir schon seit zwei, drei Jahren nachdenken“, sagt Andreas Hemmersbach. Zum einen werden grüne Haltestellenhäuschen gebaut. Die Seitenwände bestehen aus Rankhilfen, die Dächer sind begrünt. Auch an den Fahrleitungsmasten werden sich Rankpflanzen emporwinden. „Hier an dieser Stelle spielt die sonst an Haltestellen wichtige Werbung mit City-Light-Plakaten kaum eine Rolle“, sagt Vorstand Hemmersbach. „Da wollen wir die Begrünung einmal ausprobieren – auch um Erfahrungen zu sammeln.“

Diese können noch wichtig werden. Denn die Stadt plant die Neuvergabe der Haltestellenbetreuung, die derzeit von einer Werbefirma erledigt wird. Ab 2023 sollen die neuen Verträge gelten. „Und eine Begrünung von Haltestellen soll dabei durchaus eine Rolle spielen“, sagt Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne).

Lesen Sie auch: Das sagen die Dresdner zum Modell des neuen Stadtbahnwagens

Rasengleis mit Bewässerung aus der Zisterne

Rasengleis ist in Dresden eigentlich ein alter Hut. Auf etwa 70 Kilometern fahren die Straßenbahnen über Rasen, der aber durch die langen Trockenperioden in den vergangenen Jahren immer öfter braun als grün war, wie DVB-Infrastrukturchef Leonhard Hanusch sagt. Erstmals wird deshalb in der Gleisschleife Leutewitz über einer festen Fahrbahn Rasengleis verlegt.

„Sie liegt tiefer, weshalb der Rasen eine Wuchshöhe von bis zu 29 Zentimeter erreichen kann“, sagt Hanusch. Außerdem wird ein neues Bewässerungssystem ausprobiert: Eine Zisterne sammelt im Untergrund Regenwasser, das im Bedarf über eine Pumpe zu versenkbaren Rasensprengern gebracht wird. Die bisher eingesetzte Bewässerung durch ein Kapillarsystem habe sich nicht bewährt, sagt Leonhard Hanusch. Zeigt sich das neue Rasengleis beständiger bei Trockenheit, könnte es auch anderswo zum Einsatz kommen.

Lesen Sie auch: Erneut Fahrgastrekord bei den Dresdner Verkehrsbetrieben

„Außerdem probieren wir etwas aus, das man nicht sieht“, sagt DVB-Chefplaner Andreas Neukirch. Er meint die zwei neuen Weichen, bei denen jeweils ein andere Technologie zur Befestigung zum Einsatz kommt. Bei einer soll eine untergelegte Dämmmatte Verschleiß und Instandhaltungsaufwand reduzieren, bei der anderen eine federnde Befestigung. „Wir testen diese Dinge hier, weil wir hier einen geschützten und leicht zu kontrollierenden Bereich haben“, sagt DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach. Die in der grünen Gleisschleife von Leutewitz gemachten Erfahrungen sollen bei entsprechenden Ergebnissen auch dem gesamten Streckennetz zugute kommen.

Das sind die Umleitungen Von Freitag, 4.15 Uhr bis Montag, 3.30 Uhr wird die Ausweichhaltestelle auf der Warthaer Straße eingerichtet. Linie 1: Fährt von Prohlis nur bis zur Waltherstraße. Linie 12: Fährt von Striesen planmäßig bis zur Kesselsdorfer Straße und dann weiter zur Gleisschleife Wölfnitz. Linie 92: Verkehrt planmäßig von Ockerwitz bis Cotta und wird verlängert als Ersatz für die Linie 1 bis zur Waltherstraße. Fahrgäste können dort auch die Buslinie 75 benutzen. EV 12: Ersatzverkehr für Linie 12 verkehrt ab Kesselsdorfer Straße über Rudolf-Renner-Straße und Altcotta bis zur Gottfried Keller Straße. Ab Montag, 3.30 Uhr bis Bauende im Juni Linie 1: Fährt von Prohlis nur bis zur Waltherstraße. Linie 12: Erhält Montag bis Freitag von etwa 6 bis 19 Uhr eine zweiteilige Linienführung, die sich in der Stadtmitte überschneidet: 1. von Leutewitz ( Warthaer Straße) über Dr.-Külz-Ring bis Fetscherplatz; 2. vom Dr.-Külz-Ring über Fetscherplatz bis Striesen ( Ludwig-Hartmann-Straße). Grund für die Teilung ist das Fehlen von Zweirichtungswagen, die für die Bauweiche auf der Warthaer Straße gebraucht werden. Außerhalb dieser Zeit verkehrt die Linie 12 durchgängig von Leutewitz ( Warthaer Straße) bis Striesen und endet in der Gleisschleife Tolkewitz. Linie 92: Wird als Ersatz für die Linie 1 von Cotta bis zur Waltherstraße verlängert. Fahrgäste können dort auch die Buslinie 75 benutzen. Für Autofahrer ist die Warthaer Straße zwischen Auf der Scheibe und Wilhelm-Müller-Straße gesperrt. Die Umleitung verläuft zwischen Cotta und Ockerwitz über die Gottfried-Keller-Straße, Alte Meißner Landstraße und Am Lehmberg. Grundstücke und Kleingärten bleiben erreichbar.

Von Uwe Hofmann