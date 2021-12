Dresden

Einige Dresdner haben lange auf diesen Tag gewartet: Endlich fährt der neue Stadtbahnwagen durch die Stadt. Die erste Ausfahrt am Montag war allerdings nur eine Testfahrt. Bis die Dresdner täglich in die neuen Modelle einsteigen können, müssen sich die Interessierten noch bis zum Frühjahr gedulden.

Etliche Schaulustige haben sich am Montagvormittag entlang der Bahnstrecke Gorbitz-Pennrich versammelt, um die Testfahrt des neuen Stadtbahnwagens festzuhalten. Quelle: Dietrich Flechtner

Die Testfahrt führte den neuen Stadtbahnwagen von Alstom (vormals Bombardier) vom Betriebshof in Gorbitz bis nach Pennrich und wieder zurück. Entlang der Strecke versammelten sich nicht nur zahlreiche Schaulustige, sondern auch Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Sie schauten beispielsweise an den Haltestellen, ob der Abstand zwischen Wagen und Bahnsteigkante auch ausreichend ist.

Neue Stadtbahnwagen kommen ab Frühjahr zum Einsatz

Seit Jahren bereiten die DVB ihre Gleise auf den neuen – im Vergleich zu den bisherigen Straßenbahnen auch etwas breiteren – Stadtbahnwagen vor. Nach Aussagen des Unternehmens sind zwei Drittel des Gleisnetzes bereit. Haltestellen müssen indes nicht angepasst werden. Das sei laut DVB auch viel zu aufwendig. Die einzelnen Wagen sind so gebaut, dass sie in Höhe der Bahnsteigkante schmaler sind und somit auch in die vorhandenen Haltestellen einfahren können – ein Teil, der bei der Testfahrt am Montag erfolgreich erprobt wurde, wie DVB-Sprecher Falk Lösch auf Nachfrage bestätigt.

Im kommenden Frühjahr sollen die neuen Stadtbahnwagen auf der Linie 2 zwischen Gorbitz und Kleinzschachwitz zum Einsatz kommen. Ab Januar sollen weitere Testfahrten stattfinden, informiert Falk Lösch – dann auch auf der Strecke der Linie 2.

Von Lisa-Marie Leuteritz