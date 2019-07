Dresden

Die Sommerhitze sorgt für Ausfälle bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB). 320 Fahrten von Bussen und Bahnen sind in der vergangenen Woche ausgefallen, teilt Sprecherin Anja Ehrhardt auf Nachfrage mit. 125 davon, weil die Technik aufgrund der großen Hitze streikte oder Fahrpersonal fehlte. Besonders viele Ausfälle gab es am Mittwoch und Sonntag – den heißesten Tagen der Woche.

38 Grad Celsius am Sonntagnachmittag in Dresden. Wer konnte, suchte sich einen Schattenplatz. Die Menschen, die an der Haltestelle standen, hofften auf das baldige Eintreffen der Straßenbahn, die sie ins kühle Heim oder wenigstens zu kühlen Getränken bringen sollte. Doch die kam nicht – Ausfall. „Das ist ärgerlich“, sagt DVB-Sprechern Anja Ehrhardt. Jede einzelne Fahrt, die nicht wie geplant stattfinden könne, sei eine zuviel.

60 Grad Celsius Hitze auf dem Straßenbahndach

Am Sonntag fielen 27 Fahrten von Straßenbahnen und vier Busfahrten aus. Es traten Hitzeschäden an 40 Straßenbahnen auf, am Mittwoch waren es 18 Straßenbahnen und elf Busse. Elektronische Bauteile haben sich bei den Trams selbst abgeschaltet, um sich vor der Hitze zu schützen. In den Antriebscontainern auf dem Dach entstanden Temperaturen von bis zu 60 Grad Celsius.

Nach dem Abkühlen funktionierte die Technik in der Regel wieder. Betroffen sind laut Ehrhardt eher Straßenbahnen. Die DVB-Wartungsleute reinigen zur Vorbeugung regelmäßig die Kühlsysteme der Dieselmotoren. Auch bei Bussen mit E- und Hybridmotoren seien Hitzeschäden selten.

Drei Großbaustellen sorgen für Probleme

Für die DVB kommt die Hitzeschwäche mancher Fahrzeuge zur Unzeit. Die Verkehrsbetriebe fahren wegen gleich drei Großbaustellen an Kesselsdorfer und Oskarstraße im Stadtgebiet sowie der Meißner Straße in Radebeul Ersatzverkehr, weshalb Busse und Busfahrer derzeit ohnehin ein rares Gut sind. Weil zudem ein hoher Krankenstand und die Urlaubszeit mit hineinspielen, lassen sich manche Ausfälle nicht ausgleichen. „Die Personalsituation ist angespannt“, sagt Ehrhardt.

Hinzu kommen Ausfälle, weil einzelne Busse und Bahnen aufgrund einiger Bau- und Staustellen im Stadtgebiet eine zu starke Verspätung eingefahren haben und aus dem Umlauf genommen werden. „Das war aber eher selten der Fall“, sagt Ehrhardt. In der vergangenen Woche kam das 70 Mal vor.

0,7 Prozent aller Fahrten sind betroffen

Man muss diese Zahlen in Relation sehen: Mehr als 44 000 Fahrten mit Bus und Bahn hat es vergangene Woche gegeben, die 320 ausgefallenen machen davon etwa 0,7 Prozent aus – ein verschwindend geringer Wert. Die Verantwortlichen bei den Verkehrsbetrieben sind dennoch alarmiert. „Die derzeitige Situation zeigt, dass wir, wenn wir den ÖPNV ausweiten wollen, mehr Kapazitäten benötigen – an Fahrzeugen, Infrastruktur und Personal“, sagt Sprecherin Ehrhardt.

Derzeit tut das Unternehmen viel, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. So werden in diesem Jahr 84 Quereinsteiger als Straßenbahnfahrer und weitere 30 als Busfahrer eingestellt. Dazu sollen in diesem und den nächsten Jahren jeweils acht Fachkräfte im Fahrbetrieb aus eigener Ausbildung übernommen werden. Außerdem benötige man zahlreiche Fachkräfte für die Fahrzeug- und Infrastrukturinstandhaltung sowie Ingenieure.

Neue Fahrzeuge sind hitzeresistenter

Gebraucht wird ebenfalls neue Technik. Die Anschaffung von neuen Bussen ist 2020 geplant. Die ersten neuen Stadtbahnwagen werden ab 2021 erwartet – sie sollen gegen Hitze deutlich widerstandsfähiger sein als die derzeitigen Niederflurfahrzeuge.

Ansonsten bleibt die Hoffnung, dass Hitze den Straßenbahnen nicht so bald derart zusetzt. Für die nächste Zeit sind keine extrem hohen Temperaturen prognostiziert. Zudem beginnen nächste Woche die Sommerferien. Etwaige Ausfälle lassen sich dann besser ausgleichen, weil Bus und Bahn nicht mehr in so dichtem Takt fahren und genügend Fahrzeuge in den Depots für kurzfristige Einsätze verfügbar sind.

Hier informieren die DVB aktuell Wenn etwas nicht nach Fahrplan läuft, ist das bei Bus und Bahn immer ärgerlich. Das kann in einer Großstadt wie Dresden aber – von Hitzewellen mal abgesehen – immer wieder vorkommen. Kurzfristige Änderungen im Fahrbetrieb lassen sich am besten via Smartphone-App „DVB mobil“ abrufen. Dort gibt es eine Abfahrtsanzeige, die Eintreffen oder Ausfall von Bus und Bahn in Echtzeit angibt. Die Sache hat allerdings einen Haken: Nach einem Update zeigt die App keine Verspätungen und Ausfälle bei der Haltestellauskunft mehr an. Die DVB sind dabei, die Störung zu beheben. Auf der Internetseite www.dvb.de und in den Fahrzeugen werden aber weiter wie gewohnt die Echtzeitdaten angezeigt. Das gilt auch für die Dynamische Fahrgastinformation (DFI) – oder einfach schlicht Abfahrtsanzeige – an den meisten bedeutenderen Haltestellen versorgt. Wer an einer Haltestelle ohne DFI steht und sich über die lange Wartezeit wundert, dem empfiehlt sich der Gang zur nächstgelegenen Haltestelle, die mit der Abfahrtsanzeige ausgerüstet ist. Bei größeren Störungen durch Unfälle oder Falschparker unterrichten die Verkehrsbetriebe auch unter ihrem Account-Namen @DVBAG im sozialen Netzwerk Twitter. Die Hitzeausfälle spielten im Informationsfluss dort allerdings keine Rolle. Außerdem gibt der DVB-Kundenservice unter der Telefonnummer 0351/ 857 10 11 Auskunft zu Abfahrten und Verbindungen.

Von Uwe Hofmann