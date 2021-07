Dresden

Der Stadtrat wird sich auf einer Expertenanhörung mit der Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs in Dresden befassen. Das hat der Finanzausschuss auf Initiative der CDU-Fraktion beschlossen. „Wir müssen uns grundsätzliche Gedanken darüber machen, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe künftig finanziert werden sollen“, erklärte CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm seine Intention.

Bisher muss der städtische Konzern Technische Werke Dresden (TWD) mit seinen Gewinnen die Verluste der Verkehrsbetriebe (DVB) ausgleichen. Vor wenigen Jahren flossen noch 40 Millionen Euro an die DVB, in diesem Jahr wird aber schon ein Minus von 65 Millionen Euro prognostiziert. Die TWD sehen sich jedoch nur in der Lage, dauerhaft 55 Millionen Euro zu finanzieren.

Der Konzern hat Wirtschaftsprüfer damit beauftragt, Sparpotenziale bei den DVB aufzuzeigen. Es kamen Vorschläge heraus, die für einigermaßen Aufsehen sorgten: Kürzungen der Angebote, Kürzungen beim Personal, höhere Tarife. Die Kommunalpolitik wurde aufgeschreckt. Die Linken reichten einen Antrag ein, wonach die Stadt mit eigenen Mitteln die DVB subventionieren soll. Die Grünen stellen in ihrem Antrag die gleiche Forderung und wollen einen Vorrang für Straßenbahnen und Busse im Stadtgebiet.

Thema zu wichtig für Schnellschüsse

Böhm sagt, er kenne die Vorschläge der Gutachter nicht. „Solange dem Stadtrat diese Informationen nicht vorliegen, kann ich mich nicht dazu äußern.“ Er sei aber dagegen, den DVB Finanzierungszusagen ohne inhaltliche Debatte zu erteilen. „Es gibt einen Verkehrsversorgungsauftrag. Das ist das Kerngeschäft der DVB. Und es gibt viele Dinge, die politisch gewollt sind wie Carsharing oder Mobibikes oder unrentable Quartiersbusse, die Geld kosten.“

Die Politik müsse definieren, welche Aufgaben die DVB jenseits ihres Kerngeschäfts übernehmen solle und diese mit einem Preisschild versehen. „Erst dann können wir uns über ein langfristiges Finanzierungsmodell für den ÖPNV verständigen“, glaubt Böhm. Zumal der diesjährige Zuschussbedarf sicher auch Coronaeffekten geschuldet sei und auch noch nicht feststehe, mit welchen Fördermitteln Bund und Land den ÖPNV unterstützen. „Das Thema ist viel zu wichtig, als dass man hier einen Schnellschuss abgeben und dann behaupten könnte, man habe die Finanzierung des ÖPNV gesichert“, meint Böhm.

Mehrbedarf bei Personal und Fahrzeugen

Zumal es auch unbequeme Fragen zu beantworten gilt: Der von den Grünen geforderte Vorrang für den ÖPNV führt zwangsläufig zu Einschnitten beim motorisierten Individualverkehr. Separate Busspuren beispielsweise werden Verkehrsraum kosten, der noch für den fließenden und ruhenden Verkehr genutzt wird. Ein heißes Eisen in einer Stadt, in der erbittert auf der Albertstraße um jede Autospur gekämpft wurde.

Nach DNN-Informationen ist die Durchschnittsgeschwindigkeit von Straßenbahnen und Bussen in den vergangenen zehn Jahren um zehn Prozent gesunken. Das hat Mehrbedarf bei Personal und Fahrzeugen zur Folge, das sorgt für Probleme bei der Akquise von Neukunden.

ÖPNV-Tarife in Dresden deutlich günstiger

Ein weiteres Problem zeigen die DVB in einem internen Gutachten selbst auf: Das Verkehrsunternehmen hat im bundesweiten Vergleich mit anderen ÖPNV-Betrieben eine ähnliche Kostenstruktur, aber deutlich geringere Einnahmen. Die ÖPNV-Tarife in Dresden sind deutlich günstiger als in anderen Städten, beispielsweise auch in Leipzig. Auch hier steht die politische Frage, ob städtische Mittel eingesetzt werden, um die Fahrpreise stabil zu halten.

Vor der Sommerpause wird es die Expertenanhörung nicht mehr geben, der Stadtrat befasst sich aber am Donnerstag mit der Thematik: Auf einer von den Linken beantragten Aktuellen Stunde werden die Fraktionen ihre Standpunkte zur Zukunft von ÖPNV und DVB darlegen.

Von Thomas Baumann-Hartwig