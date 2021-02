DVB bereiten sich auf die neuen Stadtbahnwagen vor

Dresden

Im August wird der erste neue Stadtbahnwagen in Dresden erwartet. Gebaut werden die Straßenbahnen bei Bombardier in Görlitz und Bautzen, doch auch in Dresden bringen die breiteren Wagen viel Arbeit mit. Damit ist einmal nicht das Streckennetz der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) gemeint, in dem es noch viele Engstellen zu beseitigen gilt, an denen die breiten Wagen nicht aneinander vorbeikönnen. Auch den Werkstätten der Verkehrsbetriebe verheißen die neuen viel Arbeit. Denn vor allem die Arbeitsstände, die bisher für schmalere Fahrzeuge ausgelegt sind, müssen angepasst werden. Das ist viel Arbeit und das kostet richtig viel Geld.

Allein für die Anpassung eines Unterflurhebestands in der Betriebswerkstatt Gorbitz fällt ein siebenstelliger Betrag an, wie Holger Seifert erläutert. Zwei habe man in der Werkstatt, „wir konzentrieren uns zunächst auf einen“, sagt der Chef der Schienenfahrzeugssparte bei den DVB. Schritt für Schritt werde zunächst der Betriebshof Gorbitz für die neuen Wagen fit gemacht.

Nur den Betriebshof Gorbitz können die neuen Straßenbahnen derzeit erreichen

Das hat vor allem einen Grund: Gorbitz ist der einzige Betriebshof, den die breiteren Straßenbahnen auch erreichen können, weil auf der Strecke der Linie 2 gerade die letzte Engstelle auf der Steinbacher Straße beseitigt wird. Deshalb werden die neuen Wagen erst einmal dort stationiert, ehe spätestens in drei Jahren der Betriebshof Trachenberge folgt. Gemeinsam mit der Stadt bauen die Verkehrsbetriebe ab dem Frühjahr die Großenhainer Straße in mehreren Abschnitten grundhaft aus, so dass die neuen Bahnen dann auch auf der Linie 3 fahren und den Betriebshof in Pieschen erreichen können.

Holger Seiferts Konzept ist entsprechend ein Mehrstufenplan. Zunächst geht es darum, in der Betriebswerkstatt Gorbitz, in der zumeist nachts nötige Wartungsarbeiten und Reparaturen erledigt werden, genug Arbeitsstände für die Neuen anzupassen. Neben dem schon genannten Unterflurhebestand, der ähnlich einer Hebebühne in Autowerkstätten vor allem dafür gebraucht wird, Bahnen anzuheben, sodass zum Beispiel die Drehgestelle ausgetauscht werden können, geht es dabei vor allem um die Dacharbeitsstände.

Bei der Straßenbahn sitzt die Technik vor allem auf dem Dach

Denn die Niederflurwagen tragen fast die gesamte Technik auf dem Dach, um einen niedrigen Einstieg zu ermöglichen. Dort müssen Arbeiter ran, wenn zum Beispiel etwas am Antrieb klemmt. Auch die Apparatur für die Klimatisierung, die die neuen Bahnen mit sich bringen, liegt auf dem Dach. Um dorthin zu gelangen, brauchen die Werkstattmitarbeiter die Dacharbeitsstände, die man sich als eine Art Gerüst vorstellen kann.

Und dieses Gerüst muss so verbreitert werden, dass es künftig sowohl die schmalen Bahnen als auch die breiten neuen aufnehmen kann. „Wir werden das mit einer Schubtechnik lösen“, sagt Holger Seifert. Die Dacharbeitsstände passen sich damit gewissermaßen der Fahrzeugbreite an. Billig ist auch dieser Umbau nicht: Rund 300.000 Euro werden pro Arbeitsstand fällig, zwei sollen zunächst umgebaut werden.

Die neue Stadtbahn in technischen Daten Fahrzeuglänge: 43,3 Meter Fahrzeugbreite: 2,65 Meter Spurweite: 1450 Millimeter Kapazität: 290 Fahrgäste Niederfluranteil: etwa 65 Prozent Nutzungsdauer: 30 Jahre Geschwindigkeit: bis zu 70 km/h kleinster Bogenradius: 17 Meter

Damit ist das Nötigste auch schon erledigt, weshalb sich die Verkehrsbetriebe ab dem Sommer auf Schulungen konzentrieren wollen. So ist es geplant, dass zunächst die Fahrschule und dann die Fahrer an der neuen Straßenbahn ausgebildet werden. Sind dann genügend Mitarbeiter auch in der Werkstatt in der Lage, die neue „Bimmel“ zu bewegen, geht es ab dem Herbst um das technische Know-how. Zunächst sind Schulungen zu allen Baugruppen geplant, dann zu ihrer Wartung. Denn die neuen Bahnen bringen neue Technik mit. Viele Bauteile liegen auch woanders, machen daher andere Arbeitsgriffe nötig. Im nächsten Jahr soll dann eine Seitenarbeitsgrube für die neuen Stadtbahnwagen angepasst werden, die vor allem diese Arbeiten an der Fahrzeugseite ermöglichen soll.

Die Schwerpunktwerkstatt erhält wahrscheinlich neue Hallen

Wobei das noch nicht entschieden ist. Jedenfalls will Holger Seifert das erste Fahrwerk für die neuen Bahnen noch einmal ganz genau überprüfen, sobald es Ende März aus dem Werk kommt. „Vielleicht kommen wir auch ohne eine Anpassung der Seitenarbeitsgrube aus“, sagt er.

So oder so bleibt noch viel zu tun. Der Plan sieht vor, die Betriebswerkstätten auf weiteren Betriebshöfen fit zu machen und auch in Gorbitz steht noch eine größere Investition an. Dort ist die Schwerpunktwerkstatt der Verkehrsbetriebe, in der Bahnen für die acht Jahre fällige Hauptuntersuchung komplett auseinander genommen und wieder zusammengesetzt werden. Um diese Arbeiten in acht Jahren für die neuen Bahnen zu ermöglichen, muss wahrscheinlich eine neue Halle gebaut werden, meint Holger Seifert. Erweiterungsfläche dafür haben die DVB in Gorbitz immerhin. „Aber das ist noch Zukunftsmusik“, sagt der Schienenfahrzeugschef.

Von Uwe Hofmann