Verdi-Warnstreik - DVB-Streik am Dienstag – So läuft der Verkehr in Dresden

Seit dem frühen Dienstagmorgen werden die Dresdner Verkehrsbetriebe bestreikt. Einige Busse sind aber doch unterwegs, weil sie von Subunternehmen bedient werden. Ein Überblick über die Lage.