Wie kann der Anteil des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) an den zurückgelegten Wegen in Dresden bis zum Jahr 2030 von 20 auf 30 Prozent erhöht werden? Andreas Hemmersbach und Lars Seiffert, die Vorstände der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), haben jetzt ein Strategiepapier zum zukünftigen ÖPNV in Dresden vorgelegt. Die Botschaft: „Die Umsetzung der Mobilitätswende in Dresden ist keine Utopie oder Gedankenspielerei, sondern politisch und fachlich möglich.“

Stadtteile ohne Umweg durch das Zentrum verbinden

Grundvoraussetzung für einen attraktiven ÖPNV: eine qualitäts- und leistungsgerechte Infrastruktur. „Neue Fahrzeuge bei Bahn und Bus, dichtere Taktzeiten und neue Linien erfordern einen konsequenten Netzausbau“, erklären die DVB-Vorstände. Beim Streckenausbau Straßenbahn hätten der Ausbau der Linien 3 und 7 die höchste Priorität. Ziel sei es, auf diesen Strecken die neuen, breiteren Stadtbahnwagen einzusetzen.

Stark ausgelastete Buslinien wie die 61 und 62 sollen auf Straßenbahnbetrieb umgestellt werden. Mit neuen Buslinien wollen die DVB-Vorstände mehr Fahrgäste gewinnen. „Wir wollen Stadtteile direkt, ohne Umwege über das Stadtzentrum, verbinden.“

Hemmersbach und Seiffert rechnen vor: Mit einer Erhöhung der Reisegeschwindigkeit des ÖPNV könnten 4,3 Millionen Euro zusätzliche Fahrgäste pro Jahr gewonnen werden. Eine Erhöhung der Verlässlichkeit und Pünktlichkeit würde 2,1 Millionen Menschen zusätzlich zum Einsteigen bewegen. Mit neuen Mobilitätsangeboten könnten 1,6 Millionen Fahrgäste mehr gewonnen werden.

Die DVB-Vorstände Andreas Hemmersbach und Lars Seiffert Quelle: Anja Schneider

6,6 Millionen Fahrgäste zusätzlich pro Jahr könnten den Berechnungen zufolge durch den Ausbau des Busnetzes gewonnen werden. So könnte eine neue Süd-West-Linie 67 zwischen Strehlen und Pieschen über Löbtau und Cotta vier Millionen Menschen in den Bus bringen. Die Nord-Ost-Linien 64 (Universitätsklinikum – Spenerstraße) und 65 (künftig bis nach Pieschen) könnten einen Zuwachs um 1,5 Millionen Fahrgäste schaffen.

„Unsere Infrastruktur wird schon heute über Kapazität beansprucht“

Die größten Hoffnungen gelten dem Ausbau des Straßenbahnnetzes: 7,6 Millionen Fahrgäste zusätzlich pro Jahr seien möglich, haben die DVB-Vorstände berechnet. Allein eine Taktverdichtung auf den Linien 3, 6, 7, 11 und 13 würde 2,2 Millionen Menschen zusätzlich zur Nutzung der Straßenbahn bewegen. Ein Streckenausbau über die Karl-Marx-Straße in Klotzsche zum Flughafen könnte für ein Plus von einer Million Fahrgäste sorgen.

800.000 zusätzliche Fahrgäste ließen sich mit einer Linie 14, die von Strehlen nach Blasewitz führt, gewinnen. Auch Vorhaben wie die Straßenbahnlinie Löbtau – Strehlen über Nossener Brücke und Zelleschen Weg oder eine Neubaustrecke Johannstadt – Plauen könnten für Zuwachs sorgen.

Hemmersbach und Seiffert weisen darauf hin, dass das heutige Liniennetz der Straßenbahn Ende der 1990er Jahre für 140 Millionen Fahrgäste pro Jahr geplant worden sei. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Nutzer auf 164 Millionen gestiegen, Prognosen zufolge werden es 2030 rund 180 Millionen sein. „Unsere Infrastruktur wird schon heute über Kapazität beansprucht“, schreiben die Vorstände.

Auf bestimmten Streckenabschnitten würden Bahnen und Busse vom Verkehr so stark behindert, dass die DVB die Fahrzeiten nicht mehr zuverlässig planen könnten und die Verkehrsmittel häufig unpünktlich seien. Häufig stünden Busse mit im Pkw-Stau.

Der Schillerplatz: Ein Verkehrsknotenpunkt, der gerade zu Stoßzeiten bei den DVB zu Verspätungen führt. Quelle: Anja Schneider

Am Schillerplatz, in Mickten, auf der Karcherallee und auf der Stauffenbergallee müssten die Bus-Fahrzeiten verkürzt werden. Schlechte Knoten im Straßenbahnnetz seien der Bahnhof Mitte, der Pirnaische Platz oder der Straßburger Platz, so Hemmersbach und Seiffert.

Wer soll das bezahlen?

Mit einer gezielten Reduktion des Verkehrsflächenangebots in der Innenstadt, einer Verlagerung von Durchgangsverkehren aus der Innenstadt heraus, einer gezielten Parkraumbewirtschaftung und einer Verbesserung der Bedingungen für Fußgänger beispielsweise an Ampeln könnte ein weiterer Zuwachs von 17,8 Millionen Fahrgästen pro Jahr erzielt werden, schlagen die DVB-Vorstände auch für Autofahrer unpopuläre Maßnahmen wie eine Verkleinerung von Fahrbahnen oder eine Reduzierung von Parkplätzen vor.

Insgesamt sehen Seiffert und Hemmersbach ein Potenzial von 40 Millionen Fahrgästen zusätzlich pro Jahr. 1,6 Millionen sollen durch neue Mobilitätsangebote gewonnen werden, 24,2 Millionen würden umsteigen, wenn die politischen Rahmenbedingungen zugunsten des ÖPNV geändert werden. Der Ausbau der Netze würde 14,2 Millionen neue Fahrgäste bringen.

Auf dem Preisschild für die Strategie stehen 500 Millionen Euro. Der Ausbau der Instrastruktur würde rund 360 Millionen Euro kosten, für die Beschaffung neuer Fahrzeuge müssten 140 Millionen Euro fließen. Hinzu kommt: „Neben den notwendigen Investitionen wird der Betrieb der zusätzlichen Infrastruktur ebenfalls zusätzliche Kosten verursachen.“ Dadurch werde der laufende Zuschussbedarf der DVB schrittweise um 19 Millionen Euro pro Jahr steigen.

Wer soll das bezahlen? „Die Lösung liegt aus unserer Sicht darin, die Finanzierung der Verkehrswende als Gemeinschaftsaufgabe zu verstehen“, schreiben die DVB-Vorstände. Gegenwärtig würden die ÖPNV-Angebote zu etwa 60 Prozent über die Endverbraucher finanziert. Es sei sinnvoll, über eine Aufteilung der Finanzierung zwischen Nutzern und Nutznießern nachzudenken – beispielsweise über eine zweckgebundene Nahverkehrsabgabe für jeden Arbeitsplatz wie beim Wiener Modell.

Von Thomas Baumann-Hartwig