Wie gut konnte man sich an den großen gelben Ticketautomaten in der Straßenbahn anlehnen, wenn mal wieder kein Platz frei war? Wie oft hat man den Euro über das silberne Blech gerubbelt, in der Hoffnung, dass er ihn vielleicht doch noch schlucken würde? Und wie oft stand man davor und stellte fest, dass man ja gar kein Bargeld dabei hat? All das wird schon bald der Vergangenheit angehören. Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben 2,7 Millionen Euro in neue Fahrscheinautomaten investiert – ganz ohne Fördermittel.

Ticketkauf soll Spaß machen

Die „Blechtrottel“, wie sie wegen ihrer mittlerweile überholten Technik von den DVB-Servicemitarbeitern genannt werden, haben nach fast 30 Jahren ausgedient. „Waren die bisherigen Automaten Anfang der 1990er Jahre das Maß der Dinge, so sind sie heute überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig“, sagt DVB-Marketingchef Martin Gawalek. Schon 2017 kam die Idee im Unternehmen auf. Denn die jetzigen Ticketautomaten sind nicht nur veraltet und immer öfter kaputt, es gibt auch nicht mehr alle Ersatzteile für die Modelle.

Das große Ziel: Die Kunden sollen ihren Fahrschein in Bus oder Bahn in weniger als zehn Sekunden kaufen können. Und „es soll Spaß machen“, sagt Gawalek. Schon 2017 setzten sich die Verantwortlichen mit den Kreditinstituten in Verbindung, denn entscheidend war, wann der Großteil der EC- und Kreditkarten in der Bevölkerung mit dem Chip ausgestattet ist, der ein Einstecken der Karte überflüssig macht. „Das war dann 2019/20 endlich der Fall“, erinnert sich der Marketingchef zurück.

Vier Tickets zur Auswahl

Herausgekommen ist am Ende ein kleiner und recht unscheinbarer Automat, der lediglich drei relevante Bedienflächen hat: Das Touchpad, den Sensor, an den die Karte gehalten wird, und der Schlitz, aus dem am Ende das Ticket kommt. Ein Menü gibt es nicht. Auf dem Bildschirm werden vier Tickets angezeigt – mehr Auswahl gibt es nicht. „Wir haben uns für die Fahrscheine entschieden, die am häufigsten in Bus und Bahn gekauft werden. Vor allem Seltenfahrer und Touristen nutzen die Automaten in den Fahrzeugen“, sagt Martin Gawalek.

Blick auf das Bedienfeld der neuen Automaten. Es gibt nur das Nötigste.

Es gibt die Einzelfahrt, die ermäßigte Einzelfahrt, die Tageskarte und die Familientageskarte. Führt die Fahrt über Tarifgrenzen, wie beispielsweise in der Straßenbahnlinie 4, dann können auch zwei Tarifzonen gekauft werden. Außerdem sind die Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Tschechisch, Polnisch und Russisch wählbar. Bezahlt werden kann mit der EC-Karte, Visa und Mastercard, Apple Pay und Google Pay. Später soll auch American Express dazukommen.

Die Verantwortlichen der Dresdner Verkehrsbetriebe haben sich bewusst für die geringe Ticketauswahl entschieden, denn der Automat in den Fahrzeugen soll die Notlösung für die Kunden bleiben. „Mehr als 80 Prozent aller DVB-Fahrgäste sind heute ohnehin mit einer Dauerkarte – beispielsweise einer Monatskarte, einem Jobticket oder einem Semesterticket – unterwegs“, weiß Gawalek.

Und was ist mit den Schülern? Die nutzen zum Großteil das Bildungsticket. Und sollte sich doch mit der Zeit rausstellen, dass der Bedarf für andere Tickets größer als erwartet ist, ließe sich auch darauf reagieren. Zudem gibt es ja immer noch die Automaten an den Haltestellen.

Keine Tickets mehr beim Busfahrer

Und wann werden die Blechtrottel nun ersetzt? Aktuell gibt es die neuen Automaten in vier Fahrzeugen der DVB. Am 25. Oktober beginnt dann nach und nach der Einbau in alle 166 Stadtbahnwagen. Und das nur nachts, damit keine Bahn deswegen ausfallen muss. Ab Dezember bekommen dann die neu gekauften Busse ihre mobilen Automaten und die jetzigen Busse werden dann ab Frühjahr 2022 umgerüstet. Im Sommer soll alles fertig sein.

Noch etwas wird sich ändern beziehungsweise bleiben: Aktuell können pandemiebedingt keine Tickets beim Busfahrer gekauft werden. So wollen die Verkehrsbetriebe auch nach dem Ende der Corona-Pandemie verfahren. Denn laut DVB habe sich beispielsweise die Pünktlichkeit mancher Linien, wie der 63, verbessert. Früher seien an manchen Haltestellen mehrere Minuten wegen des Ticketverkaufs verloren gegangen.

Mehr Automaten an Haltestellen

Um den Wegfall aufzufangen, wird an den Haltestellen aufgerüstet: „Dafür haben wir analysiert, an welchen Haltestellen besonders viele Tickets beim Fahrer gekauft worden sind. Dort werden nun noch Automaten an den Haltestellen installiert“, sagt Martin Gawalek. Bis Ende Oktober sollen 13 neue Standorte hinzukommen, beispielsweise am Endpunkt in Weixdorf.

Das Ende der Ära Blechtrottel ist also besiegelt. Wer sich noch einmal genüsslich anlehnen oder an der Bargeldannahme verzweifeln möchte, sollte dies bald tun.

